Na jakich sprawach skupia się współpraca?

Wyniki badania wskazują, że dla respondentów w ramach współpracy Miejskich Obszarów Funkcjonalnych priorytetami są: infrastruktura drogowa (w tym rowerowa) oraz transport publiczny. Na trzecim miejscu znalazły się działania środowiskowe i adaptacja do zmian klimatu. To, zdaniem autorów, odzwierciedla rosnącą świadomość ekologiczną i potrzebę wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska. Obszary, takie jak efektywność energetyczna, planowanie przestrzenne, gospodarka odpadami oraz infrastruktura wodno-kanalizacyjna, również uzyskały wysokie noty, co potwierdza ich istotność w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Przykładami projektów transportowych zrealizowanych w ramach MOF są Poznańska Kolej Metropolitalna, Szczecińska Kolej Metropolitalna, bilet aglomeracyjny we Wrocławiu czy bilet metropolitalny w Krakowie.

Różne okazały się jednak wskazania dla przedstawicieli różnych typów samorządów. Przedstawiciele biur Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych szczególnie wysoko ocenili znaczenie transportu publicznego, działań środowiskowych oraz koordynacji rozwoju. Gminy miejskie i powiaty wskazywały infrastrukturę drogową jako najważniejszy obszar współpracy, ale również częściej niż inne grupy podkreślały znaczenie edukacji, usług społecznych i bezpieczeństwa. Zaś gminy miejsko-wiejskie i wiejskie, oprócz infrastruktury drogowej, zwracały uwagę na znaczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, planowania przestrzennego i gospodarki odpadami.

W raporcie napisano: „Dla gmin wiejskich najważniejsze są sprawy podstawowe. Tam, gdzie wciąż brakuje kanalizacji, a drogi gruntowe zamieniają się w błoto po każdym deszczu, trudno mówić o inwestycjach w kulturę czy innowacje. Priorytety są jasne: wodociągi, oświetlenie, szkoły, czyste powietrze. To nie są wielkie strategie – to codzienne potrzeby mieszkańców, które trzeba zaspokoić, zanim zacznie się myśleć o czymś więcej. Z kolei miasta – zwłaszcza te centralne – patrzą szerzej. Ich mieszkańcy oczekują sprawnej komunikacji, zielonych przestrzeni, dostępu do kultury i nowoczesnej edukacji. Dlatego w miejskich priorytetach pojawiają się takie tematy jak: transport publiczny, rewitalizacja przestrzeni, rozwój szkolnictwa zawodowego czy działania na rzecz klimatu".

Co ciekawe, samorządowcy zapytani o obszary, w których występują największe bariery we współpracy, wskazali te dziedziny, które dla nich są najważniejsze, czyli infrastrukturę drogową, transport publiczny, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i działania dotyczące efektywności energetycznej. – To pokazuje, że bez zmiany narzędzi, stabilnego finansowania oraz ram legislacyjnych coraz trudniej się współpracuje – dodaje Tomasz Fijołek. Brak ogólnych ram powoduje piętrzenie kłopotów organizacyjnych.