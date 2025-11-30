Aktualizacja: 30.11.2025 16:50 Publikacja: 30.11.2025 12:17
Górnośląsko-Zaglębiowska Metropolia jest jedynym związkiem metropolitalnym, który działa na podstawie ustawy
Takiego zdania jest spora część samorządowców, uczestników badania opinii społecznej, które przeprowadziła Unia Metropolii Polskich i które opisano w raporcie „Terytoria współpracy”. Są to osoby zaangażowane we współpracę miejskich obszarów funkcjonalnych. Z ich wypowiedzi wynika, że MOF mają spory potencjał integracyjny i rozwojowy, lecz współpraca pomiędzy samorządami wymaga systemowego wsparcia: organizacyjnego, finansowego i legislacyjnego.
– Potrzebne są albo ustawa metropolitalna, albo zapisy, które zadbają o rozwiązania metropolitalne – tłumaczy Tomasz Fijołek z UMP. Dodaje przy tym, że powinny być to rozwiązania uwzględniające różne indywidualne zasady współpracy w ramach MOF. – Przyszłe regulacje powinny uwzględniać zróżnicowanie MOF-ów, nie narzucać jednego modelu, lecz dawać ramy do adaptacji – tłumaczy.
W Polsce dominują dwa modele organizacyjne stowarzyszenia i porozumienia międzygminne. W pierwszej formule działa Metropolia Poznań czy Łódzki Obszar Metropolitalny. W drugiej: Kielecki Obszar Metropolitalny czy Związek MOF Olsztyna. Tylko Górnośląsko-Zaglębiowska Metropolia działa na podstawie ustawy.
Z badania wynika, że w niemal wszystkich MOF-ach pojawił się postulat wprowadzenia aktu prawnego, który:
● określiłby status prawny MOF-ów/metropolii,
● przypisałby im konkretne kompetencje i zadania,
● zapewniłby im stabilne źródła finansowania,
● uregulowałby relacje z innymi szczeblami administracji, w tym z zarządem samorządu województwa.
Zacytowani samorządowcy uważają, iż brak takiej ustawy sprawia, że MOF-y są „strukturami bez kręgosłupa” – mają ambicje i potencjał, ale nie mają narzędzi, by je realizować. Wskazywano też, że ustawa powinna być elastyczna – dostosowana do specyfiki różnych regionów, a nie narzucająca model dla całego kraju – napisano w raporcie.
Wyniki badania wskazują, że dla respondentów w ramach współpracy Miejskich Obszarów Funkcjonalnych priorytetami są: infrastruktura drogowa (w tym rowerowa) oraz transport publiczny. Na trzecim miejscu znalazły się działania środowiskowe i adaptacja do zmian klimatu. To, zdaniem autorów, odzwierciedla rosnącą świadomość ekologiczną i potrzebę wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska. Obszary, takie jak efektywność energetyczna, planowanie przestrzenne, gospodarka odpadami oraz infrastruktura wodno-kanalizacyjna, również uzyskały wysokie noty, co potwierdza ich istotność w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Przykładami projektów transportowych zrealizowanych w ramach MOF są Poznańska Kolej Metropolitalna, Szczecińska Kolej Metropolitalna, bilet aglomeracyjny we Wrocławiu czy bilet metropolitalny w Krakowie.
Różne okazały się jednak wskazania dla przedstawicieli różnych typów samorządów. Przedstawiciele biur Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych szczególnie wysoko ocenili znaczenie transportu publicznego, działań środowiskowych oraz koordynacji rozwoju. Gminy miejskie i powiaty wskazywały infrastrukturę drogową jako najważniejszy obszar współpracy, ale również częściej niż inne grupy podkreślały znaczenie edukacji, usług społecznych i bezpieczeństwa. Zaś gminy miejsko-wiejskie i wiejskie, oprócz infrastruktury drogowej, zwracały uwagę na znaczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, planowania przestrzennego i gospodarki odpadami.
W raporcie napisano: „Dla gmin wiejskich najważniejsze są sprawy podstawowe. Tam, gdzie wciąż brakuje kanalizacji, a drogi gruntowe zamieniają się w błoto po każdym deszczu, trudno mówić o inwestycjach w kulturę czy innowacje. Priorytety są jasne: wodociągi, oświetlenie, szkoły, czyste powietrze. To nie są wielkie strategie – to codzienne potrzeby mieszkańców, które trzeba zaspokoić, zanim zacznie się myśleć o czymś więcej. Z kolei miasta – zwłaszcza te centralne – patrzą szerzej. Ich mieszkańcy oczekują sprawnej komunikacji, zielonych przestrzeni, dostępu do kultury i nowoczesnej edukacji. Dlatego w miejskich priorytetach pojawiają się takie tematy jak: transport publiczny, rewitalizacja przestrzeni, rozwój szkolnictwa zawodowego czy działania na rzecz klimatu".
Co ciekawe, samorządowcy zapytani o obszary, w których występują największe bariery we współpracy, wskazali te dziedziny, które dla nich są najważniejsze, czyli infrastrukturę drogową, transport publiczny, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i działania dotyczące efektywności energetycznej. – To pokazuje, że bez zmiany narzędzi, stabilnego finansowania oraz ram legislacyjnych coraz trudniej się współpracuje – dodaje Tomasz Fijołek. Brak ogólnych ram powoduje piętrzenie kłopotów organizacyjnych.
Ustawa z podstawowymi ramami prawnymi dla MOF to podstawowy postulat legislacyjny, ale są i inne: stworzenie przepisów gwarantujących MOF-om dostęp do danych publicznych i systemów informatycznych niezbędnych do planowania i monitorowania działań. Kolejne to: przyznanie MOF kompetencji wykonawczych oraz umożliwienie samodzielnego aplikowania o pieniądze.
W raporcie napisano: „W oczekiwaniu na ustawę MOF-y nadal działają, uczą się, eksperymentują. Ale coraz częściej słychać głosy, że czas nieformalnych rozwiązań dobiega końca. Przyszłość współpracy metropolitalnej w Polsce zależy od tego, czy uda się stworzyć prawo, które będzie nie tylko narzędziem, ale i symbolem – dojrzałości, zaufania i wspólnej odpowiedzialności za rozwój naszych miast i ich otoczenia.”
