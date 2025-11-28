Reklama
Utrzymanie dróg zimą. Jedni stawiają na sól, inni na ochronę zieleni

Miasta w gotowości przed zimą. Sprzęt i ludzie czekają na sygnał do walki z oblodzeniami czy śniegiem. Ale nawet w czasie takich działań nie zapomina się o środowisku.

Publikacja: 28.11.2025 19:40

"Akcja Zima" ruszyła w tym roku w wielu miastach z początkiem listopada

Foto: Grzegorz Polak

Janina Blikowska

"Akcja Zima" ruszyła w tym roku w wielu miastach z początkiem listopada. Tak było we Wrocławiu czy w Kielcach, a w Warszawie nawet wcześniej, bo w połowie października.

W Poznaniu pierwszy wyjazd odbył się 18 listopada. W tym sezonie poznańskie ulice będą obsługiwane przez sprzęt i ludzi zagwarantowany przez cztery konsorcja firm wybrane w przetargu. Do dyspozycji poznańskiego ZDM jest w sumie 70 pojazdów: 45 pługoposypywarek do obsługi jezdni i 25 zestawów samochodowych lub ciągnikowych do obsługi chodników, dróg dla rowerów i placów.

Także we Wrocławiu wykonawcy są w ciągłej gotowości technicznej, co oznacza, że w sytuacji pogorszenia warunków pogodowych – wystąpienia opadów śniegu czy oblodzenia – są w stanie rozpocząć prace w ciągu godziny od decyzji o uruchomieniu akcji. – Nasi wykonawcy są w pełnej gotowości. Sprawdziliśmy sprzęt – do dyspozycji jest aż 91 pługosyparek, w tym 51 dużych jednostek jezdniowych, 5 mniejszych i 35 chodnikowych. Weryfikujemy też zapasy materiałów – mówi Piotr Różewicz, dyrektor operacyjny Ekosystemu.

Ulice, chodniki i przystanki – kto odpowiada za ich odśnieżanie

Z kolei stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje odśnieżanie i zabezpieczanie przed śliskością części terenów w Warszawie. – To 1500 km dróg, po których kursują autobusy miejskie oraz ok. 4 mln mkw. powierzchni dla pieszych – przystanki komunikacji miejskiej, chodniki, które nie przylegają do nieruchomości, kładki i schody. Oprócz ZOM za odśnieżanie odpowiadają także urzędy dzielnic, które zajmują się terenami gminnymi – mówi Magdalena Niedziałek, rzecznik stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta.

Choć jesienią i zimą na ulicach widać mniej rowerzystów, coraz więcej miast utrzymuje swoje systemy
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rower miejski przez cały rok. W coraz większej liczbie miast
Urzędniczka dodaje, że ZOM do standardowej akcji, gdy przed śliskością zabezpieczane są ulice, wysyła 170 posypywarek, przy intensywnych opadach może wyjechać ponad 300 pługów i posypywarek. A dodatkowo dzielnice mają do dyspozycji ok. 100 takich pojazdów.

W utrzymaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach jest blisko 411 km dróg (410 726 m), z czego blisko 390 km to drogi odśnieżane w ramach stałego działania podczas "akcji Zima". W tym mieście w gotowości są 24 pługosyparki (dodatkowo 8 zestawów rezerwowych) do utrzymania dróg oraz dziewięć mniejszych zestawów do pracy na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych.

Maty ochronne przed solnym aerozolem

Agata Kaniewska, rzecznik ZDM w Poznaniu, podkreśla, że firmie zależy na ekologii, zwłaszcza zieleni przydrożnej, dlatego matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostało ok. 25 000 mb terenów z roślinnością niską. – W ten sposób chronimy rośliny przed aerozolem solnym i zanieczyszczonym błotem pośniegowym – mówi Agata Kaniewska. Przyznaje jednak, że chlorek sodu jest głównym środkiem używanym przez wykonawców.

W Warszawie na ulicach stosowany jest chlorek sodu zwilżony 20-proc. solanką. – To środek, który działa najszybciej i najefektywniej, co jest konieczne dla bezpieczeństwa kilku milionów pasażerów podróżujących każdego dnia warszawską komunikacją miejską i minimalizowania oddziaływania zimowych zjawisk pogodowych dla funkcjonowania miasta – mówi Magdalena Niedziałek.

Większość dużych inwestycji drogowych w miastach uwzględnia dziś także komunikację rowerową
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerowe przyspieszenie samorządów. Będą nowe velostrady i drogi dla jednośladów

W sezonie 2024/25 Zarząd Oczyszczania Miasta miał zarezerwowane w budżecie 78 mln zł, z czego działania na ulicach i chodnikach ostatecznie kosztowały 53 mln zł. Na sezon 2025/26 ZOM ma zarezerwowane 100 mln zł. – Ile finalnie Warszawa wyda na zimę, okaże się na koniec sezonu, bo koszty generuje liczba akcji, a nie półroczna dyspozycyjność firm do ich podjęcia – mówi rzecznik ZOM.

Z kolei Poznań na sezon zimowy 2025/2026 ma zabezpieczone 34,2 mln złotych. W poprzednim sezonie to miasto na utrzymanie zimą ulic i chodników wydało 33,2 mln zł.

