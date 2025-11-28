Utrzymanie dróg zimą. Jedni stawiają na sól, inni na ochronę zieleni

Aktualizacja: 29.11.2025 01:30 Publikacja: 28.11.2025 19:40
"Akcja Zima" ruszyła w tym roku w wielu miastach z początkiem listopada
"Akcja Zima" ruszyła w tym roku w wielu miastach z początkiem listopada. Tak było we Wrocławiu czy w Kielcach, a w Warszawie nawet wcześniej, bo w połowie października.
W Poznaniu pierwszy wyjazd odbył się 18 listopada. W tym sezonie poznańskie ulice będą obsługiwane przez sprzęt i ludzi zagwarantowany przez cztery konsorcja firm wybrane w przetargu. Do dyspozycji poznańskiego ZDM jest w sumie 70 pojazdów: 45 pługoposypywarek do obsługi jezdni i 25 zestawów samochodowych lub ciągnikowych do obsługi chodników, dróg dla rowerów i placów.
Także we Wrocławiu wykonawcy są w ciągłej gotowości technicznej, co oznacza, że w sytuacji pogorszenia warunków pogodowych – wystąpienia opadów śniegu czy oblodzenia – są w stanie rozpocząć prace w ciągu godziny od decyzji o uruchomieniu akcji. – Nasi wykonawcy są w pełnej gotowości. Sprawdziliśmy sprzęt – do dyspozycji jest aż 91 pługosyparek, w tym 51 dużych jednostek jezdniowych, 5 mniejszych i 35 chodnikowych. Weryfikujemy też zapasy materiałów – mówi Piotr Różewicz, dyrektor operacyjny Ekosystemu.
Z kolei stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje odśnieżanie i zabezpieczanie przed śliskością części terenów w Warszawie. – To 1500 km dróg, po których kursują autobusy miejskie oraz ok. 4 mln mkw. powierzchni dla pieszych – przystanki komunikacji miejskiej, chodniki, które nie przylegają do nieruchomości, kładki i schody. Oprócz ZOM za odśnieżanie odpowiadają także urzędy dzielnic, które zajmują się terenami gminnymi – mówi Magdalena Niedziałek, rzecznik stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta.
Urzędniczka dodaje, że ZOM do standardowej akcji, gdy przed śliskością zabezpieczane są ulice, wysyła 170 posypywarek, przy intensywnych opadach może wyjechać ponad 300 pługów i posypywarek. A dodatkowo dzielnice mają do dyspozycji ok. 100 takich pojazdów.
W utrzymaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach jest blisko 411 km dróg (410 726 m), z czego blisko 390 km to drogi odśnieżane w ramach stałego działania podczas "akcji Zima". W tym mieście w gotowości są 24 pługosyparki (dodatkowo 8 zestawów rezerwowych) do utrzymania dróg oraz dziewięć mniejszych zestawów do pracy na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych.
Agata Kaniewska, rzecznik ZDM w Poznaniu, podkreśla, że firmie zależy na ekologii, zwłaszcza zieleni przydrożnej, dlatego matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostało ok. 25 000 mb terenów z roślinnością niską. – W ten sposób chronimy rośliny przed aerozolem solnym i zanieczyszczonym błotem pośniegowym – mówi Agata Kaniewska. Przyznaje jednak, że chlorek sodu jest głównym środkiem używanym przez wykonawców.
W Warszawie na ulicach stosowany jest chlorek sodu zwilżony 20-proc. solanką. – To środek, który działa najszybciej i najefektywniej, co jest konieczne dla bezpieczeństwa kilku milionów pasażerów podróżujących każdego dnia warszawską komunikacją miejską i minimalizowania oddziaływania zimowych zjawisk pogodowych dla funkcjonowania miasta – mówi Magdalena Niedziałek.
W sezonie 2024/25 Zarząd Oczyszczania Miasta miał zarezerwowane w budżecie 78 mln zł, z czego działania na ulicach i chodnikach ostatecznie kosztowały 53 mln zł. Na sezon 2025/26 ZOM ma zarezerwowane 100 mln zł. – Ile finalnie Warszawa wyda na zimę, okaże się na koniec sezonu, bo koszty generuje liczba akcji, a nie półroczna dyspozycyjność firm do ich podjęcia – mówi rzecznik ZOM.
Z kolei Poznań na sezon zimowy 2025/2026 ma zabezpieczone 34,2 mln złotych. W poprzednim sezonie to miasto na utrzymanie zimą ulic i chodników wydało 33,2 mln zł.
