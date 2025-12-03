Rekordowa frekwencja Forum Samorządowego w Zakopanem

Forum w krótkim czasie pozyskało 62 partnerów biznesowych, instytucjonalnych i medialnych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Jego głównym partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a miastem gospodarzem było Zakopane.

Gośćmi konferencji było wielu ważnych przedstawicieli administracji centralnej, samorządu i liderów biznesu. W Zakopanem obecny był Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, Miłosz Motyka, minister energii, Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zauważalne było bardzo duże zainteresowanie problematyką samorządową przez parlamentarzystów – w obradach Forum uczestniczyło ponad 30 posłów i senatorów. Na konferencji obecny był także minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przekazał pozdrowienia od prezydenta Karola Nawrockiego oraz życzył wszystkim zebranym, by ich ciężka samorządowa praca przynosiła coraz lepsze rezultaty.

Setki samorządowców

Wydarzenie w Zakopanem zgromadziło ponad 400 samorządowców, wśród których było: 3 marszałków województw, 10 prezydentów miast, 19 starostów, 68 burmistrzów i 86 wójtów. Pierwsza edycja Forum Samorządowego spotkała się również z dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu. Obecni byli przedstawiciele PLAY, Supra Brokers, Fonroche Lighting, Cogito Med., Evan – Nowe Technologie, Rentersi, Krajowy Zasób Nieruchomości, Next Bike, Koleje Małopolskie, AMP Group, Geotermia Podhalańska i Via Vistula. Partnerami wydarzenia były także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska i Urząd Miejski we Wrocławiu. W panelach dyskusyjnych głos zabrali m.in.: Marta Postuła, I wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Katarzyna Wolf, prezes zarządu Cogito Med., Tomasz Tomala, wiceprezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Łukasz Bałajewicz, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości i Jacek Bilski, wiceprezes zarządu Supra Brokers.

Program Forum Samorządowego tegorocznej edycji obejmował ponad 100 wydarzeń – paneli dyskusyjnych, rozmów specjalnych, prezentacji i spotkań autorskich. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, podczas wystąpienia podziękował zebranym samorządowcom za umiejętność rozmowy ponad podziałami politycznymi.