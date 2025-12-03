Reklama

Rekordowa frekwencja Forum Samorządowego w Zakopanem

Podczas pierwszej edycji Forum Samorządowego w Zakopanem odbywającego się pod hasłem „Nowe wyzwania dla samorządów” do stolicy polskich Tatr w dniach 25-26 listopada, przyjechało 1100 gości.

Publikacja: 03.12.2025 21:52

Forum Samorządowe w Zakopanem w 2025 r.

Foto: ISW

rp.pl

Forum w krótkim czasie pozyskało 62 partnerów biznesowych, instytucjonalnych i medialnych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Jego głównym partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a miastem gospodarzem było Zakopane.

Gośćmi konferencji było wielu ważnych przedstawicieli administracji centralnej, samorządu i liderów biznesu. W Zakopanem obecny był Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, Miłosz Motyka, minister energii, Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zauważalne było bardzo duże zainteresowanie problematyką samorządową przez parlamentarzystów – w obradach Forum uczestniczyło ponad 30 posłów i senatorów. Na konferencji obecny był także minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przekazał pozdrowienia od prezydenta Karola Nawrockiego oraz życzył wszystkim zebranym, by ich ciężka samorządowa praca przynosiła coraz lepsze rezultaty.

Setki samorządowców

Wydarzenie w Zakopanem zgromadziło ponad 400 samorządowców, wśród których było: 3 marszałków województw, 10 prezydentów miast, 19 starostów, 68 burmistrzów i 86 wójtów. Pierwsza edycja Forum Samorządowego spotkała się również z dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu. Obecni byli przedstawiciele PLAY, Supra Brokers, Fonroche Lighting, Cogito Med., Evan – Nowe Technologie, Rentersi, Krajowy Zasób Nieruchomości, Next Bike, Koleje Małopolskie, AMP Group, Geotermia Podhalańska i Via Vistula. Partnerami wydarzenia były także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska i Urząd Miejski we Wrocławiu. W panelach dyskusyjnych głos zabrali m.in.: Marta Postuła, I wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Katarzyna Wolf, prezes zarządu Cogito Med., Tomasz Tomala, wiceprezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Łukasz Bałajewicz, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości i Jacek Bilski, wiceprezes zarządu Supra Brokers.

Program Forum Samorządowego tegorocznej edycji obejmował ponad 100 wydarzeń – paneli dyskusyjnych, rozmów specjalnych, prezentacji i spotkań autorskich. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, podczas wystąpienia podziękował zebranym samorządowcom za umiejętność rozmowy ponad podziałami politycznymi.

Gościem specjalnym Forum Samorządowego w Zakopanem był Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Foto: ISW

Wicepremier zwrócił także uwagę, że prawo ograniczające liczbę kadencji działa na niekorzyść mieszkańców, gdyż zmusza do odejścia z urzędu doświadczonych ludzi, którym mieszkańcy ufają. 

Podsumowując Forum, marszałek Łukasz Smółka podkreślił wartość działania ponad podziałami i wspólne szukanie rozwiązań wobec wielu lokalnych wyzwań. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powiedział, że obecność przedstawicieli administracji centralnej na Forum w Zakopanem przyczynia się do tego, że problemy mniejszych miast będą mogły być lepiej dostrzegane i dzięki temu szybciej rozwiązywane.

Nagrody Forum Samorządowego

Podczas uroczystych gal zamykających kolejne dni obrad nagrody Forum Samorządowego w Zakopanem za wyjątkowe osiągnięcia w pracy samorządowej i społecznej na rzecz swoich małych ojczyzn otrzymali: Mateusz Nędza-Kubiniec, sołtys Kościeliska, Radosław Włoszek, prezes zarządu spółki „Koleje Małopolskie”, Jan Gancarski, były dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Rafał Kukla, burmistrz Gorlic, Jan Smarduch, były wójt Gminy Nowy Targ oraz Zbigniew Wojas, wójt Gminy Gdów.

Forum Samorządowe w Zakopanem zostało zorganizowane jako odpowiedź na rekordowo duże zainteresowanie Europejskim Kongresem Samorządów w Mikołajkach. Dialog o najważniejszych problemach samorządów będzie kontynuowany już podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 2-3 marca 2026 r. w Mikołajkach.

Źródło: rp.pl

