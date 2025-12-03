Rekordowa frekwencja Forum Samorządowego w Zakopanem

Aktualizacja: 03.12.2025 22:37 Publikacja: 03.12.2025 21:52
Forum Samorządowe w Zakopanem w 2025 r.
Forum w krótkim czasie pozyskało 62 partnerów biznesowych, instytucjonalnych i medialnych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Jego głównym partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a miastem gospodarzem było Zakopane.
Gośćmi konferencji było wielu ważnych przedstawicieli administracji centralnej, samorządu i liderów biznesu. W Zakopanem obecny był Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, Miłosz Motyka, minister energii, Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zauważalne było bardzo duże zainteresowanie problematyką samorządową przez parlamentarzystów – w obradach Forum uczestniczyło ponad 30 posłów i senatorów. Na konferencji obecny był także minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przekazał pozdrowienia od prezydenta Karola Nawrockiego oraz życzył wszystkim zebranym, by ich ciężka samorządowa praca przynosiła coraz lepsze rezultaty.
Wydarzenie w Zakopanem zgromadziło ponad 400 samorządowców, wśród których było: 3 marszałków województw, 10 prezydentów miast, 19 starostów, 68 burmistrzów i 86 wójtów. Pierwsza edycja Forum Samorządowego spotkała się również z dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu. Obecni byli przedstawiciele PLAY, Supra Brokers, Fonroche Lighting, Cogito Med., Evan – Nowe Technologie, Rentersi, Krajowy Zasób Nieruchomości, Next Bike, Koleje Małopolskie, AMP Group, Geotermia Podhalańska i Via Vistula. Partnerami wydarzenia były także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska i Urząd Miejski we Wrocławiu. W panelach dyskusyjnych głos zabrali m.in.: Marta Postuła, I wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Katarzyna Wolf, prezes zarządu Cogito Med., Tomasz Tomala, wiceprezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Łukasz Bałajewicz, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości i Jacek Bilski, wiceprezes zarządu Supra Brokers.
Program Forum Samorządowego tegorocznej edycji obejmował ponad 100 wydarzeń – paneli dyskusyjnych, rozmów specjalnych, prezentacji i spotkań autorskich. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, podczas wystąpienia podziękował zebranym samorządowcom za umiejętność rozmowy ponad podziałami politycznymi.
Wicepremier zwrócił także uwagę, że prawo ograniczające liczbę kadencji działa na niekorzyść mieszkańców, gdyż zmusza do odejścia z urzędu doświadczonych ludzi, którym mieszkańcy ufają.
Podsumowując Forum, marszałek Łukasz Smółka podkreślił wartość działania ponad podziałami i wspólne szukanie rozwiązań wobec wielu lokalnych wyzwań. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powiedział, że obecność przedstawicieli administracji centralnej na Forum w Zakopanem przyczynia się do tego, że problemy mniejszych miast będą mogły być lepiej dostrzegane i dzięki temu szybciej rozwiązywane.
Podczas uroczystych gal zamykających kolejne dni obrad nagrody Forum Samorządowego w Zakopanem za wyjątkowe osiągnięcia w pracy samorządowej i społecznej na rzecz swoich małych ojczyzn otrzymali: Mateusz Nędza-Kubiniec, sołtys Kościeliska, Radosław Włoszek, prezes zarządu spółki „Koleje Małopolskie”, Jan Gancarski, były dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Rafał Kukla, burmistrz Gorlic, Jan Smarduch, były wójt Gminy Nowy Targ oraz Zbigniew Wojas, wójt Gminy Gdów.
Forum Samorządowe w Zakopanem zostało zorganizowane jako odpowiedź na rekordowo duże zainteresowanie Europejskim Kongresem Samorządów w Mikołajkach. Dialog o najważniejszych problemach samorządów będzie kontynuowany już podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 2-3 marca 2026 r. w Mikołajkach.
