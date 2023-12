Miasta gotowe na zimę. Pługosolarki wyjeżdżają na ulice

Tony soli w użyciu

A we Wrocławiu sezon zimowy 2023/2024 trwa od listopada do końca marca przyszłego roku.

W tym czasie służby miejskie są gotowe, by zimowym oczyszczaniem objąć ponad 1155,63 km dróg. To nieco więcej, niż liczy trasa z Wrocławia do Wenecji.

Wykonawcy są w ciągłej gotowości technicznej, co oznacza, że w sytuacji pogorszenia warunków pogodowych – wystąpienia opadów śniegu czy oblodzenia – są w stanie rozpocząć prace w danym rejonie Wrocławia w ciągu godziny od decyzji o uruchomieniu „akcji zima”. Każda tego typu akcja może trwać nawet do 10 h.

- Prowadzimy nieustający monitoring warunków pogodowych. Dodatkowo nasze miejskie patrole sprawdzają stan nawierzchni. W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków rozpoczynamy akcję niezwłocznie, a nasi kierowcy wyjeżdżają na swój sektor – mówi Andrzej Filipowicz, dyrektor operacyjny firmy Eneris, która odpowiada za zimowe utrzymanie miasta w dzielnicy Fabryczna i na Psim Polu.