Jak pomóc zwierzętom zimą? Ruszyła kampania w Radiu Kraków

Czego dowiemy się z audycji emitowanych w Radiu Kraków?

Władze województwa małopolskiego chcą, dzięki swojej kampanii, uczyć mieszkańców jak zachowywać się w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem w mieście. Zwracają uwagę na zachowania, które zniechęcają zwierzęta do pozostawania w mieście - m.in. na zabezpieczanie przydomowych śmietników, w których zwierzęta mogą szukać jedzenia. Jednocześnie zachęcają do dbania o małe gryzonie, które jesienią szukają bezpiecznego miejsca do przezimowania – np. o jeże. Poruszony zostanie także temat dokarmiania ptaków – wieszania karmników i zaopatrywania ich zimę w nasiona.

Do połowy grudnia, dwa razy w tygodniu - w środy i piątki - w paśmie przedpołudniowym "Przed hejnałem", w ramach kampanii będzie można posłuchać rozmów z ekspertami i przyrodnikami, którzy opowiedzą o zachowaniach społecznych zwierząt pojawiających się w miastach, ich zwyczajach oraz sposobach przystosowania się do zimy. Eksperci będą też mówić jak zachować się w przypadku kontaktu z większym zwierzęciem - np. dzikiem.