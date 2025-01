Aleksandra Dulkiewicz: Spodziewamy się w Gdańsku dużej liczby turystów rowerowych

W czerwcu w Gdańsku odbędzie się duża konferencja rowerowa Velo-city. Czego się pani po niej spodziewa?

Podstawowym celem kongresów Velo-city jest przedstawienie szerokiego wachlarza zalet roweru jako codziennego środka transportu. Informacje te powinny dotrzeć w szczególności do mieszkańców miast zmagających się z problemem kongestii, czyli przeciążenia ruchu, do społeczeństw obarczonych chorobami cywilizacyjnymi czy wreszcie do polityków, którzy muszą podejmować decyzje w stanie permanentnego niedoboru finansów.

Rower jest zazwyczaj najlepszym i najtańszym rozwiązaniem tych problemów i to oddziałującym pozytywnie na kilka sfer naszego życia jednocześnie. Niestety, ciągle zbyt niewielu z nas zauważa, że rower może być skutecznym rozwiązaniem. A jeśli nawet to zauważamy, to brakuje kompleksowego zarządzania mobilnością.

Widać to w wielu polskich miastach, które wprawdzie deklarują politykę tzw. zrównoważonego rozwoju, ale w praktyce wdrażają rozwiązania wybiórczo, co ogranicza ich skuteczność. Liczę, że Velo-city w Gdańsku będzie okazją do dyskusji z włodarzami bardziej zaawansowanych miast i zmotywuje nas do działania według sprawdzonych, skutecznych wzorców.

Jakie korzyści może przynieść ta impreza mieszkańcom i osobom przyjeżdżającym do Gdańska?

Velo-city daje dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie popularyzowania codziennej jazdy na rowerze. Uczestnicząc w konferencji, można czerpać inspirację z doświadczeń innych, unikać błędów i wdrażać sprawdzone rozwiązania w najbardziej efektywny sposób.

Liczę, że także wielu moich współpracowników weźmie udział w konferencji i wykorzysta nabytą tam wiedzę w swojej codziennej pracy na rzecz mieszkańców Gdańska.