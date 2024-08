Czy inwestycja w rowery się opłaca? To miasto jest tego dowodem

Zresztą trudno się dziwić. Lublana jest niewielkim miastem, z przedmieść do centrum da się dojść na piechotę w ciągu godziny. Z kolei centrum miasta, zarówno to zapełnione starymi kamienicami, jak i ta bardziej nowoczesna jego część, to nierzadko wąskie, jednokierunkowe uliczki. Rowerzyści cieszą się na nich wyjątkowym przywilejem: poruszając się po wyznaczonej ścieżce, mogą jechać tam pod prąd. Na kilku ważnych skrzyżowaniach mogą wyjechać na główny pas jazdy i ustawiać się do przejazdu przez skrzyżowanie przed samochodami, wymuszając na kierowcach spacerowe tempo. Mogą też z powodzeniem skorzystać z chodnika, pamiętając jednak o tym, że bezwzględne pierwszeństwo mają tam piesi. Skądinąd dbałość o nich zaznaczono też dwa lata temu, wprowadzając dla elektrycznych hulajnóg ograniczenie prędkości do 5 km/h, czyli mniej więcej takiej, z jaką porusza się pieszy. W ten sposób Lublana trafiła do grona tych ośrodków, w których limity prędkości dla hulajnóg są najsroższe – ale trudno się dziwić, miejscowi nie lubią się spieszyć. I nie lubią, gdy spieszą się inni.

Wydawnictwo Lonely Planet poleca uwadze cyklistów całą Słowenię „z jej niewielkimi odległościami, które z powodzeniem można pokonać pieszo lub rowerem”

Projektowaniu infrastruktury rowerowej w mieście przyświecała myśl, by ruch rowerowy skierować na mniej ruchliwe ulice, a jednocześnie poprowadzić go tak, by przynajmniej część tras miała charakter „tematyczny”, co pozwala polecać je także turystom poruszającym się na jednośladach.

Powstały cztery takie trasy, z których najdłuższą jest wiodąca wokół Lublany Ścieżka Pamięci i Braterstwa (POT), licząca ponad 30 kilometrów. Trasa ta wiedzie śladem fortyfikacji, którymi szczelnie otoczono Lublanę u schyłku II wojny światowej. Z jednej strony jest to zatem szlak pozwalający zobaczyć sporą część zabytków, a jednocześnie piękna ścieżka widokowa, oferująca kameralne panoramy miasta i otaczających go wzgórz.

Druga pod względem wielkości (14 km) jest Ścieżka Plečnika – w nawiązaniu do Jože Plečnika, architekta, którego dziełem jest znaczna część miasta i wiele obiektów rozsianych na jego obrzeżach. Jak łatwo się domyślić, ten szlak wiedzie przez najpiękniejsze i najważniejsze z nich. 12 kilometrów liczy Ścieżka Nadrzeczna, wiodącą parkami i nabrzeżami rzeki Ljubljanicy, przecinająca tamtejszą starówkę. I jest jeszcze Ścieżka Leśna: 7 km po parkach Tivoli i Mostec, u stóp wzgórza Rožnik.