W tym tygodniu porozumienie w sprawie systemu dochodów samorządowych?

Dotąd podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej było to, co działo się w szkołach i przedszkolach we wrześniu, czyli już w nowym roku szkolnym. Samorządy niepokoją się, że informacje, jakie mają przekazywać kwartał wcześniej, nie będą odzwierciedlały realnych potrzeb edukacyjnych. W projekcie ustawy nie są też uwzględnione wydatki samorządów na pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych. Są to wszystko kwestie, które samorządy mają nadzieję jeszcze wyjaśnić z rządem w czasie dzisiejszych rozmów.

Samorządy chcą także określenia sposobu, w jaki będzie wspólnie dzielona rezerwa ok. 1,3 mld zł. Związek Powiatów Polskich uważa, że część pieniędzy powinny otrzymać powiaty (szczególnie miasta na prawach powiatu) na utrzymanie dróg krajowych. Zlikwidowana bowiem zostanie istniejąca do tej pory rezerwa drogowa. To jakieś 350 mln zł.

Kolejna rezerwa, która ma zniknąć, to pieniądze przeznaczane do tej pory na oświatę – także ponad 300 mln zł. Ta kwota powinna, zdaniem samorządów, być włączona do dochodów na edukację.

Potrzebne jest uporządkowanie zasad finansowania zadań zleconych

Przy rozmowach nad projektem ustawy o dochodach samorządowych powróciły kwestie, o których organizacje samorządowe mówią już od dawna. Jedną z nich jest potrzeba uporządkowania zasad finansowania zadań zleconych i ustalenia standardów ich wykonywania przez samorządy.

Inna dotyczy pieczy zastępczej. W tej sprawie Związek Powiatów Polskich koresponduje z resortem pracy. Około 1,5 tys. dzieci mogłoby mieszkać w rodzinach zastępczych, gdyby takie były. Coraz mniej osób decyduje się jednak na opiekę nad dziećmi jako rodzina zastępcza ze względu na rosnące koszty utrzymania dzieci i malejącą wartość przyznanych na ich utrzymanie świadczeń (ze względu na wysoką inflację w ubiegłych latach).

Rząd chce jednak zmienić system pieczy zastępczej. Samorządy obawiają się, że przy wprowadzeniu nowych standardów opieki i nowych kwot zabraknie partycypacji budżetu centralnego. Chcą wprowadzenia obligatoryjnej dotacji celowej dla gmin i powiatów na realizację zadań własnych w zakresie wsparcia rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej, która miałaby wynosić 30 proc. planowanych wydatków samorządu na realizację tych zadań.