Ile samorządy dostały pieniędzy, a na jakie czekają?

To BGK wypłaca samorządom dotacje w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Na prośbę „Rzeczpospolitej” o podanie liczby podpisanych umów i wypłaconych pieniędzy bank odpowiedział, że są to informacje stanowiące tajemnicę bankową i jako takie nie mogą być ujawnione. Odpowiedział, że przyznano dofinansowanie na ponad 19,5 tys. inwestycji na łączną kwotę ponad 99 mld zł. Zaś w dziewięciu edycjach programu, samorządowymi beneficjentami są: 2407 gmin, 305 powiatów, wszystkie województwa i dodatkowo 112 związków JST. Często samorządy składały wnioski kilka razy, w kolejnych ogłaszanych konkursach inwestycyjnych.

– Zgodnie z zapowiedziami rządu wszystkie jednostki zakwalifikowane do programu otrzymają finansowanie – chyba że nastąpiły okoliczności, które zgodnie z brzmieniem przepisu uniemożliwiały sfinansowanie. Brak liczniejszych głosów odnośnie braku promes i wypłat wyraźnie wskazuje, że ta deklaracja jest spełniona – odpowiedział na pytanie „Rz” o opóźnienia w przekazywaniu pieniędzy na inwestycje Grzegorz Kubalski, ekspert Związku Powiatów Polskich.

Prof. Swianiewicz zwraca w opracowaniu uwagę na to, iż co prawda nie są ogłaszane nowe nabory, ale to właśnie w latach 2024-2025 obciążenie budżetu państwa wynikające z realizacji programu osiąga maksimum. Zeszły rok był rekordowy pod względem faktycznych transferów środków i dynamicznej realizacji inwestycji. Dotacje z programu stanowiły niemal 30 proc. wartości wszystkich wydatków inwestycyjnych JST (w 2023 r. – 23 proc., a rok wcześniej 6 proc.). Zaś w I półroczu 2025 r. samorządy wydały na inwestycje finansowane programem niemal 8,1 mld zł.

Trochę światła na tajemnicę wielkości już przekazanego dofinansowania rzucają realizacje planów finansowych Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ostatnich latach oraz plan na ten rok i projekt funduszu na przyszły rok. Polski Ład jest bowiem od początku finansowany przez ten fundusz i obligacje emitowane przez BGK. W 2023 r. – samorządy otrzymały z FPC-19 niespełna 21,4 mld zł, a w zeszłym roku – ponad 27 mld zł. W planie finansowym w tym roku przewidziane jest wydanie ponad 24 mld zł, a w przyszłym – kolejnych 18 mld zł.

Stąd wziąć pieniądze na samorządowe inwestycje?

Co prawda w obu latach zaznaczono, że są to pieniądze na dwa programy dotacyjne: Polskiego Ładu i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ale w ramach tego ostatniego podpisano promesy na niespełna 4,5 mld zł. Można więc przyjąć, że większość zaplanowanych kwot zostanie wydana na Polski Ład. Oznacza to, że obciążenie finansów publicznych wciąż jest wysokie. Pieniądze są wypłacane zgodnie z postępami inwestycyjnymi, a część z nich przewidziana jest na kolejne 3-5 lat.