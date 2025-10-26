W pierwszej dziesiątce najwięcej jest jednak mniejszych gmin. Przykładowo, w mazowieckiej gminie wiejskiej Michałowice wpływy z PIT w 2026 r. mają wynieść prawie 6,8 tys. zł per capita, co pokazuje ponadprzeciętny poziom zamożności jej mieszkańców. Podobnie sytuacja wygląda w innych podwarszawskich miejscowościach, takich jak Podkowa Leśna, Izabelin, Stare Babice czy Konstancin-Jeziorna, gdzie wskaźnik dochodów z PIT per capita sięga 6,4–6,7 tys. zł.

Do pierwszej dziesiątki najzamożniejszych jednostek w takim ujęciu załapały się jeszcze podwrocławskie Kobierzyce oraz Sopot (po ok. 6,4 tys. zł na mieszkańca).

Indywidualny wskaźnik zamożności – wyliczenia MF

W naszej analizie sprawdziliśmy też, ile lokalne budżety dostaną w 2026 r. łącznie z podatków dochodowych – zarówno z PIT, jak i CIT płaconego przez większe przedsiębiorstwa i korporacje. Pod tym względem, jak wynika z naszych szacunków, najlepiej uposażonym samorządem okazuje się Warszawa. Za stolicą plasują się Sopot, wielkopolska gmina Tarnowo Podgórne, Kraków i Katowice.

Zupełnie inny obraz wyłania się jednak z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów indywidualnego wskaźnika zamożności samorządów na 2026 r. (uwzględniającego ogół dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca). Czołówkę stanowią tu niewielkie gminy położone na terenach mocno uprzemysłowionych. Zestawienie otwiera łódzka gmina Kleszczów, gdzie indywidualny wskaźnik zamożności wynosi aż ok. 21 tys. zł. Za nią plasują się gminy: Sulmierzyce (woj. łódzkie), Grębocice (woj. dolnośląskie), Jerzmanowa (woj. dolnośląskie) oraz gmina wiejska Bełchatów (woj. łódzkie), ze wskaźnikiem od 12,2 do 15,4 tys. zł.

Ogromne różnice w zamożności samorządów

Bez względu na sposób liczenia zamożności samorządów, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, w każdym zestawieniu widać ogromne rozpiętości pomiędzy poszczególnymi JST. Przykładowo, indywidualny wskaźnik zamożności w najbogatszej gminie jest 13 razy wyższy niż w najbiedniejszej, a dochody z PIT per capita – 5,7 razy wyższe.