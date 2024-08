Burmistrz Pyskowic: Za dodatkowymi obowiązkami dla samorządów nie idą dodatkowe środki

Jak dużo miasto dopłaca rocznie do oświaty? Jaka to część budżetu?

W roku obecnym plan wydatków oświaty opiewa (według stanu na koniec czerwca) na kwotę prawie 46,8 mln zł, subwencja to 21,6 mln zł, dochody generowane przez oświatę to blisko 3 mln zł. Pozostała kwota, 22,2 mln zł, to dopłata miasta, co stanowi ponad 15 proc. dochodów naszego budżetu

Jak dużo środków pana zdaniem powinny otrzymywać samorządy z budżetu państwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania, by poziom oświaty na ich terenie był satysfakcjonujący?

Jeśli ustawodawca określając wymagania edukacyjne, wychowawcze i różne inne narzuca na JST obowiązki, to powinien poczuwać się również do zapewnienia adekwatnych do tych zadań środków. Mamy np. obowiązek zatrudniania pedagogów specjalnych, psychologów, realizacji podwyżek dla administracji i obsługi, a środki na realizację za tymi obowiązkami nie idą.

Martwi nas bardzo poważnie zupełny brak subwencji – części oświatowej Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic na Śląsku

Gdybyśmy nie musieli zastanawiać się nad zabezpieczeniem środków na wciąż nakładane na samorząd obowiązki, to byłyby pieniądze na rozwój infrastruktury – bazy materialnej, zajęcia dodatkowe i szereg innych działań, które możemy realizować dla dobrostanu naszych mieszkańców.

A na inne usługi komunalne? Jaka część podatku PIT, CIT powinna trafiać do samorządów? Czy to powinno być ujednolicone niezależnie od wielkości gminy czy miasta?

PIT i CIT odnosi się do konkretnego obszaru, to konkretni mieszkańcy i przedsiębiorcy generują te dochody. Dlatego większa część tych konkretnych dochodów powinna trafiać na konkretny teren – czyli do naszego miasta.

Oczekiwania społeczne ale i oczekiwania przedsiębiorców rosną i bardzo chcemy odpowiadać na potrzeby społeczne poprzez inwestowanie w infrastrukturę czy organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu; niestety na wszystko nie wystarcza i każdego dnia trzeba się mierzyć z dylematami – coś za coś. Taka nasza rola.