Z tego artykułu się dowiesz: Jak reforma finansów samorządowych wpływa na dochody jednostek terytorialnych?

Jakie są propozycje korekty systemu finansów samorządowych?

Jak samorządy oceniają wpływ reformy na ich sytuację finansową?

Większość samorządów ma mieć w przyszłym roku wyższe dochody niż w tym. Jednak informacja, że nie wszystkie, zmobilizowała korporacje samorządowe do tego, by poprosić resort finansów o pokazanie, na podstawie jakich wskaźników zostały obliczone propozycje dochodowe oraz by już teraz zająć się ewaluacją zasad nowego systemu finansowania sektora. Najprawdopodobniej pod koniec tygodnia korporacje samorządowe dostaną od MF informację o tym, w jaki sposób zostały zaplanowane dochody z podatków centralnych i subwencja. Ma to być swoista „instrukcja czytania” propozycji budżetowych.

Na pytanie, czy sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego po reformie poprawiła się, prof. Paweł Swianiewicz odpowiada „tak – ale”. – Mamy informacje o wykonaniu budżetów po pierwszym półroczu. Z porównania wykonania budżetu w tym roku z takim samym czasem zeszłego wynika, że ponad 80 proc. samorządów ma w tym roku wyższe realne dochody, jednak część – dużo mniejsza – ma niższe. W przypadku prawie 200 jednostek samorządowych (niecałe 7 proc. wszystkich) spadek ten przekracza nawet 10 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Oczywiście dane za pierwsze półrocze nie są w pełni miarodajne, ale są ważnym sygnałem – mówi ekspert.

Prof. Swianiewicz uważa, że reforma finansów samorządowych ustabilizowała system dochodów z podatków narażony na wahania wynikające z decyzji polityków – to jest plus. Są też jednak minusy. – Ustawa „uciera się”. Zapisano w niej wskaźniki, determinanty, które tworzą system wyrównawczy. Słusznie założono, że system finansowy musi uwzględnić zróżnicowanie potrzeb wydatkowych różnych jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych społeczności. Jednak przy tworzeniu determinantów popełniono błędy. Wymagają zmiany – uważa ekonomista i dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.