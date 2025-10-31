Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego korporacje samorządowe postulują o pilne monitorowanie ustawy o dochodach JST?

Jakie są główne wyzwania finansowe przed samorządami i czego dotyczą różnice w ich dochodach?

Dlaczego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem jest kluczowe dla samorządów w kontekście finansowym?

Jakie propozycje zmiany systemu finansowania JST przedstawiają korporacje samorządowe?

To jeden z kilku postulatów korporacji samorządowych. Drugi to prośba o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Samorządowcy uważają, że jest ono potrzebne z kilku przyczyn, ale najpoważniejsza dotyczy sytuacji finansowej oraz podziału kompetencji. – Usłyszeliśmy przy dyskusji na temat bonu ciepłowniczego, że nie będzie pieniędzy na realizację wszystkich czynności związanych z bonem ciepłowniczym, a jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i powinno być w pełni opłacone przez administrację centralną – relacjonuje Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. Pozostałe postulaty przedstawione na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) dotyczą finansów i kompetencji samorządów.

Reklama Reklama

149 samorządów z niższymi dochodami w przyszłym roku

Apel o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem przedstawił Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego. Przypomniał, że to właśnie wysokość dochodów ma poważne znaczenie dla jakości usług publicznych, rozwoju tak lokalnego, jak i całego kraju. Konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które zapewnią równowagę między realizowanymi przez JST zadaniami a pieniędzmi, którymi dysponują.

Przyczynkiem do zaproszenia premiera do rozmowy są między innymi informacje na temat dochodów, jakimi mają dysponować w przyszłym roku JST. Z analizy danych, które podał resort finansów, wynika, że 149 JST (w tym 14 województw, 13 powiatów ziemskich, 4 miast na prawach powiatu oraz 118 gmin) będzie miało w przyszłym roku niższe wpływy podatkowe niż w roku bieżącym. W części pozostałych wzrost będzie dosłownie 1 – 2 proc.