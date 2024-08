Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego: Rząd musi uzupełnić dochody samorządów jeszcze w tym roku

Jak dużo powinny otrzymywać pana zdaniem samorządy z budżetu państwa - na zadania z zakresu oświaty i wychowania, by poziom oświaty na ich terenie był satysfakcjonujący?

Samorządy powinny otrzymywać z budżetu środki niezbędne na pokrycie prawidłowo ustalonych wszystkich potrzeb oświatowych, szczególnie na zadania nakładane centralnie, takie jak np. ostatnia 30-procentowa regulacja płac nauczycieli.

Jeszcze raz powinno się przeanalizować proponowane w ustawie procentowe wskaźniki udziału poszczególnych JST w podziale dochodu państwa Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

A na inne usługi komunalne? Jaka część podatku PIT, CIT powinna trafiać do samorządów? Czy powinno to być ujednolicone niezależnie od wielkości miny czy miasta? Dlaczego?

Co do pozostałych usług komunalnych, to każdorazowe poprawienie sytuacji finansowej samorządów w zakresie ich dochodów własnych stworzy warunki do świadczenia usług komunalnych na wyższym poziomie. Na pewno niezbędnym jest przynajmniej zapewnienie odpowiedniej, ustalonej na podstawie prawidłowo skalkulowanych potrzeb w poszczególnych obszarach działalności samorządowej, wielkości dochodów na wykonywanie zadań zleconych.

Co w tym projekcie ustawy o dochodach JST powinno się zmienić, by zapewnić takim gminom, jak Aleksandrów Łódzki, możliwość świadczenia najwyższej jakości usług publicznych, a z drugiej — by mogły one realizować projekty prorozwojowe?

Według mnie jeszcze raz powinno się przeanalizować proponowane w ustawie procentowe wskaźniki udziału poszczególnych JST w podziale dochodu państwa.

Moim zdaniem przeanalizowania wymaga także kalkulacja poziomu udziału gmin w wartości przychodu od ryczałtu ewidencjonowanego. Na dziś nie zapewniają one odpowiedniej wielkości środków na realizację przez samorządy ich zadań, tak bieżących jak i majątkowych.

Jednak w tym momencie jeszcze ważniejszy wydaje się fakt pilnego uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego w roku bieżącym. Bez pilnej reakcji rządu i do tego reakcji na wystarczającym poziomie bardzo trudnym będzie zamknięcie roku budżetowego przez wiele samorządów.