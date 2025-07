Deszczówka w mieście się przyda. „To zasób, a nie ściek”

- Jej stworzenie przy ulicach Bałtyckiej i Kawki to część większego projektu, który obejmuje dziewięć kluczowych inwestycji – od budowy i modernizacji sieci deszczowej po powstawanie nowych zbiorników retencyjnych. Największą z nich będzie budowa zbiornika w Parku Kusocińskiego, który połączy funkcję techniczną z rekreacyjną - podał Urząd Miasta Olsztyna.

Ulokowany w pobliżu Wartostrady i obiektów POSiR na poznańskich Ratajach staw wysycha, bo opady deszczu są coraz rzadsze, a w zamian częściej pojawiają się krótkotrwałe nawałnice i długie okresy suszy. Obniża się też poziom wód gruntowych. Tegoroczna sucha zima sprawiła, że proces ten zaczął być widoczny gołym okiem.

Deszczówka ratunkiem dla stawu w parku Nad Wartą

Spółki Aquanet Retencja i Aquanet postanowiły działać. Pierwsza z nich opracowała sposób na poprawę stanu zbiornika. - Przeanalizowaliśmy sytuację i okazało się, że możemy zapewnić lepsze nawodnienie zbiornika, wykorzystując do tego wody opadowe. W pobliżu stawu biegnie kanał deszczowy. Poprowadzimy go tak, żeby deszczówka po wstępnym oczyszczeniu była kierowana do stawu, a nadmiar będzie spływał kanałem do Warty - mówi Hanna Madajczyk, prezes Aquanet Retencja.

Inwestycja została wstępnie uzgodniona z Zarządem Zieleni Miejskiej i będzie finansowana z budżetu Aquanetu. - Staw jest ważny i dla mieszkańców, i dla utrzymania bioróżnorodności - przy wodzie rozwija się fauna i flora. Każdy, nawet niewielki zbiornik wodny jest cenny. Pamiętajmy też, że dziś traktujemy deszczówkę jako zasób, a nie jako ściek. Takie działania jak to realizowane na Ratajach są tego świetnym przykładem - dodaje Maciej Wudarski, dyrektor ds. rozwoju Aquanet Retencja.