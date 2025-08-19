Chyba nie ma w Polsce samorządu, który w pośredni czy bezpośredni sposób, nie sięgnąłby po pieniądze, jakie oferuje Krajowy Plan Odbudowy – wynika z mapy wykorzystania KPO publikowanej przez resort funduszy.

Jakie programy z KPO dla samorządów

W przypadku programu „Aktywny Maluch”, z którego mogą korzystać i samorządy, i inne podmioty, realizowanymi projektami pokryta jest praktycznie cała Polska. Dotychczas powstało już 8 488 nowych miejsc dla dzieci w żłobkach i punktach opieki. A docelowo ma ich być nawet 47 500.

Podobnie jest ze wsparciem z KPO na nowoczesną edukację, czyli wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie. Punkcików na wspomnianej mapie są już tysiące. Rząd podaje, że finalnie powstanie 16 tys. nowoczesnych pracowni w szkołach w całej Polsce, a 100 tys. sal lekcyjnych zostanie wyposażone w zestawy do nauki zdalnej.

Jeśli chodzi o pozostałe inicjatywy KPO, liczba wspartych projektów nie jest już może tak duża, ale i tak widać dużą aktywność samorządów w tym zakresie. Choć nie ma szczegółowych danych na ten temat, wedle danych z mapy i tych, które udostępniło nam Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w kilku kluczowych programach miasta i gminy zawarły w przybliżeniu co najmniej 6,6 tys. umów o wartości ok. 7,7 mld zł.