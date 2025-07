Opłata od deszczu. Za uszczelnioną i zbyt mocno zabudowaną działkę

Nieruchomość podłączona do kanalizacji ogólnospławnej jest zwolniona z opłaty. Zwolnienie z opłaty nie obejmuje natomiast nieruchomości, która posiada wyłącznie dostęp do kanalizacji sanitarnej. Także jeżeli nieruchomość spełnia wymogi dotyczące powierzchni, ale jest podłączona do kanalizacji deszczowej, wówczas również jest zwolniona z ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Płacą głównie firmy, w tym deweloperzy

Opłatę retencyjną naliczają samorządy. Jednak wpływy z opłat stanowią w 90 proc. przychód Wód Polskich, a w 10 proc. dochód budżetu miasta czy gminy. – Opłata naliczana jest od momentu wejścia w życie dokumentu, czyli od 1 stycznia 2018 roku – mówi Szymon Prymas z poznańskiego ratusza.

– Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji jest uzależniona od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana, wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej, czyli faktu posiadania (bądź nie) przez dany podmiot urządzeń do retencjonowania wody – mówi dyr. Prymas. W 2024 roku Poznań w ramach opłaty pobrał w sumie 117 tys. zł.

Z kolei w Warszawie opłacie retencyjnej podlega ok. 200 nieruchomości. – Do jej ponoszenia zobowiązane są głównie podmioty gospodarcze, w tym też deweloperzy, w mniejszym stopniu osoby fizyczne czy jednostki miejskie – podało nam biuro prasowe stołecznego ratusza.

Urzędnicy informują, że dochód z tytułu opłaty retencyjnej w 2024 roku w Warszawie wyniósł 609 665 zł. Z tej kwoty, dochód samej Warszawy osiągnął 60 965 zł.