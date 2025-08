Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Stolica olśniewa zabytkami i wykwintnymi restauracjami. Kampinos oddycha zielenią, a Puszcza Kozienicka szumi historią. Zamki w Ciechanowie, Czersku, Liwie i Pułtusku pachną romantyzmem. Kurpie wciąż żyją i smakują tradycją. Rzeki i jeziora olśniewają trasami kajakowymi i rowerowymi. Szlak Chopinowski, Filmowy czy Industrialny kuszą przygodą”. Taką zachętę możemy przeczytać na stronie mazowsze.travel. I rzeczywiście, coraz więcej turystów odkrywa uroki Mazowsza. W ubiegłym roku region odwiedziło prawie 6,9 mln gości. Nic dziwnego, Mazowsze ma wiele do zaoferowania – relaks nad wodą, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, a może wypoczynek na wsi. Podpowiadamy, gdzie odpocząć, dokąd pojechać i które mazowieckie instytucje kultury odwiedzić.

Odpocznij na Mazowszu

Tegoroczna odsłona kampanii „Odpocznij na Mazowszu” zachęca przede wszystkim do doświadczania regionu wszystkimi zmysłami. Integracji i zabawie służą MAZOpikniki odbywające się w różnych miejscowościach na całym Mazowszu. To gry, konkursy, warsztaty, strefa zdrowia i koncerty. Podczas pikników można zasmakować mazowieckiej kuchni, dobrze się bawić, a także poznać ofertę mazowieckich instytucji kultury. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszą się stoiska promujące zdrowie. Uczestnicy mogą bezpłatnie zbadać poziom cukru we krwi, objętość płuc, poziom dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także wskaźnik otyłości. Miłośnicy kuchni mają okazję spróbować potraw regionalnych. Każdy piknik kończy się występem gwiazdy wieczoru. W tym roku możemy bawić się z Enej, Stachurskym i De Mono.

Gdzie na rower…

Województwo mazowieckie to idealne miejsce na weekendowe wyprawy rowerowe, które łączą aktywność fizyczną z bliskością natury. Region oferuje wiele ciekawych tras wiodących przez malownicze wsie i urokliwe miasteczka z niezwykłymi zabytkami. Rowerzyści mogą skorzystać np. z trasy z Bartodziei do Czarnolasu przez Kozienicki Park Krajobrazowy czy Pętli Rowerowej Związku Gmin Radomka. Warto wybrać się na wycieczkę Szlakiem Środkowej Wisły między Płockiem a Wyszogrodem tuż przy Rezerwacie Kępa Antonińska.

Polecamy też wycieczkę Doliną Muchawki, która biegnie przez Siedlce i okoliczne miejscowości. Przy okazji można wypocząć nad Zalewem Muchawka, gdzie znajduje się strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą. Bardziej doświadczeni rowerzyści mogą wybrać się w trasę z Ciechanowa do Mławy. To wycieczka na pogranicze województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Aby ułatwić turystom odkrywanie Mazowsza, władze regionu wydają specjalne mapy rowerowe. – To już piąty rok, kiedy odkrywamy Mazowsze z perspektywy rowerowego siodełka. Tegoroczna edycja to prawdziwy rekord, niemal 800 osób na listach startowych, w tym goście z zagranicy. Cieszy nas, że Mazowiecki Gravel przyciąga nie tylko rowerzystów, ale też lokalne społeczności. W rajd aktywnie włączają się m.in. koła gospodyń wiejskich. Hasłem tegorocznego rajdu mogłoby być słowo „poświetnik” – w kurpiowskiej gwarze to ktoś, kto podróżuje spokojnie, chłonąc widoki, smaki i atmosferę regionu. I właśnie do takiego rowerowego poznawania Mazowsza zachęcamy – mówi Bartosz Swacha, organizator ultramaratonu Mazowiecki Gravel.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Warsztaty wykonywania ozdób ze słomy i bibuły Foto: D. Krześniak

…a gdzie na kajak

Mazowsze to również świetne miejsce na wycieczkę kajakiem. Są tu trasy zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Warto wybrać się na spływ Pilicą i Radomką, Narwią czy Liwcem. W regionie płockim jedną z popularnych tras jest odcinek Sikórz–Radotki czy Radotki–Cierszewo. Bardziej doświadczeni kajakarze mogą natomiast przepłynąć trasą Góra Kalwaria–Płock. Lato to także dobry czas na spływy kajakowe rzeką Bug na pograniczu województw mazowieckiego i podlaskiego. Piękne widoki, kręte koryta i zmienny nurt dostarczą niezapomnianych wrażeń. To też okazja do podziwiania uroków rezerwatów przyrody.

Na zamek i do skansenu

W wakacje warto skorzystać z oferty instytucji kultury prowadzonych przez samorząd Mazowsza. Jedną z nich jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, gdzie można zobaczyć ponad 2000 eksponatów – najstarsze z nich mają ponad 500 lat. Już w najbliższą sobotę, 9 sierpnia na zamku odbędzie się XXII Turniej o Pierścień Księżnej Anny z pokazem walk rycerskich. Z kolei w Ciechanowie można zwiedzić Muzeum Szlachty Mazowieckiej, w Radomiu – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” i Muzeum Wsi Radomskiej, a w Szydłowcu – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Warto odwiedzić też Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, a także Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu czy Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” będące siedzibą zespołu Mazowsze to nowoczesne centrum kulturalno- -edukacyjne Foto: Iwona Śliwińska

MAZObilet i „Słoneczny”

Przez cały rok turyści podróżujący po Mazowszu mogą skorzystać ze specjalnej oferty, jaką jest MAZObilet. Dzięki niemu w weekendy pasażerowie podróżują bez ograniczeń Kolejami Mazowieckimi, Warszawskim Transportem Publicznym (pociągami SKM, metrem, tramwajami, autobusami) i Warszawską Koleją Dojazdową. Podróżni mogą korzystać z nieograniczonej liczby przejazdów od piątku od godz. 19 do poniedziałku do godz. 8. Cena biletu dla jednej osoby wynosi 49 zł, a dla grupy – 99 zł.

W wakacje mieszkańcy regionu mogą też komfortowo dotrzeć do nadmorskich kurortów Kolejami Mazowieckimi. Pociąg „Słoneczny” jeździ codziennie z Warszawy do Ustki, a „Słoneczny Bis”, dojeżdżający do Gdyni, kursuje w weekendy i święta. Podróż do Ustki trwa sześć godzin, a do Gdyni – niecałe cztery godziny. Cena normalnego biletu do Ustki to 75 zł, a do Gdyni – 60 zł. Wakacyjne pociągi Kolei Mazowieckich cieszą się dużą popularnością. W zeszłym roku skorzystało z nich prawie 99 tys. pasażerów. To o 20 tys. więcej niż w 2023 r.

Turystyka stanowi już 6 proc. PKB regionu

Adam Struzik, Marszałek województwa mazowieckiego Foto: ANNA TRAFISZ

Do odpoczynku na Mazowszu i odkrywania uroków regionu, szczególnie w wakacje, zachęca Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W 2024 r. województwo mazowieckie odnotowało znaczny wzrost liczby turystów.

Rzeczywiście, ubiegły rok był wyjątkowy pod tym względem. Mazowsze odwiedziło 6,9 mln turystów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. A to przełożyło się na rekordowe wyniki w zakresie ruchu turystycznego. Co warto podkreślić, Mazowsze było najczęściej wybieranym regionem w Polsce pod względem liczby udzielonych noclegów i wyprzedziło popularne województwa nadmorskie i górskie.

To efekt udanej promocji regionu?

Jest to wynik wielu skoordynowanych działań. Przede wszystkim inwestujemy w promocję regionu, podkreślając jego różnorodność i bogactwo. Promujemy nie tylko stolicę, ale też malownicze tereny przyrodnicze i historyczne zakątki naszego województwa. Ważną rolę, zwłaszcza w kontekście gości z zagranicy, odgrywa dostępność transportowa, głównie połączenia lotnicze, które umożliwiają turystom z różnych części świata dotarcie do nas.

Turystyka stała się ważna w kontekście ekonomicznym?

To istotne źródło dochodów. Turystyka stanowi obecnie już 6 proc. PKB naszego województwa. Chcemy kontynuować dynamiczny rozwój turystyki. Będziemy dalej promować Mazowsze jako kierunek atrakcyjny przez cały rok, nie tylko w wakacje, oferujący różnorodne formy wypoczynku.

Samorząd Mazowsza stawia na turystykę rowerową. Do tego potrzebna jest jednak odpowiednia infrastruktura.

Turystyka rowerowa to idealny sposób na poznanie unikalnych walorów Mazowsza. Dlatego stale inwestujemy w rowerową infrastrukturę turystyczną. Wszystko po to, by zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom i odwiedzającym. Nieocenione są tu fundusze unijne, z których korzystają mieszkańcy całego regionu. Tylko w północno-zachodniej części Mazowsza trwa obecnie budowa kolejnych odcinków tras rowerowych.

Turystów przyciąga też oferta mazowieckich instytucji kultury.

Wizyta w naszych instytucjach kultury to zawsze dobry pomysł na spędzenie czasu – niezależnie od pogody czy pory roku. Obecnie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu trwa wystawa kolekcji Wojciecha Fibaka, która stanowi jeden z najcenniejszych zbiorów sztuki współczesnej w Polsce. Warto się spieszyć, bo można ją oglądać do końca wakacji. Z kolei Muzeum Mazowieckie w Płocku posiada największe w Polsce zbiory secesji, a także art déco. To tylko kilka przykładów.

