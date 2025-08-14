Unijne pieniądze pomagają błyszczeć turystycznym atrakcjom

Najchętniej odwiedzane miasta to Kraków, Wrocław i Gdańsk. Rośnie też popularność mniejszych miast: Torunia, Lublina, Zamościa czy Opola, a także miejsc związanych z naturą i przyrodą typu parki, ogrody zoologiczne. Duża część turystycznych atrakcji posiłkuje się unijnym dofinansowaniem, ale dużo jest takich, które radzą sobie całkiem nieźle bez unijnych pieniędzy. Samorządowcy przyznają jednak, że dofinansowanie bardzo pomaga i pozwala na przyciągnięcie większej liczby turystów.

Małopolskie atrakcje

Zajmująca 74 ha w małopolskim Zatorze Energylandia to dziś największy park rozrywki w Polsce i park rollercoasterów w Europie (20). Miejsce to cały czas dynamicznie się rozwija, od 2016 roku jest też Parkiem Wodnym.

– To niekwestionowana największa atrakcja turystyczna, bardziej popularna od niektórych krakowskich zabytków. Ale pamiętajmy, że sukces zawdzięcza wielu źródłom finansowania m.in. unijnym pieniądzom. Nie mam wątpliwości, że takie dofinansowanie bardzo pomaga – podkreśla Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Początkowa inwestycja w Energylandię – 74 mln zł – umożliwiła stworzenie niezbędnej infrastruktury i zakup atrakcji. 42 mln zł unijnego dofinansowania pomogło w modernizacji i wprowadzeniu nowych atrakcji. Tylko w sezonie 2024 to miejsce odwiedziło ponad 2 mln osób. W tym roku park kontynuuje rozbudowę i wprowadza wiele nowych atrakcji, więc zainteresowanie będzie zapewne wyższe.

Mniej, bo „jedynie” ponad 1,7 mln turystów zwiedziło w 2024 roku Kopalnię Soli Wieliczka. W tym roku liczba odwiedzających będzie zapewne porównywalna, może nieco większa, bo od kilku lat wielicka kopalnia „zalicza” wzrosty odwiedzających. Zmienia się też rodzaj turysty – już w 2023 roku większość odwiedzających stanowili mieszkańcy Europy (wcześniej przeważali rodzimi turyści). Kopalnia przygotowując turystyczne atrakcje korzysta głównie ze środków budżetu państwa. Zdarzyło się jej jednak w przeszłości wykorzystywać unijne środki.