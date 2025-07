Schrony w podziemnych parkingach. Jakie inwestycje obronne planują miasta?

Mało czasu na wydanie pieniędzy w tym roku

Wrocław może się spodziewać ok. 30 mln zł na zadania wskazane w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. – Pieniądze te powinny trafić do nas do końca września i muszą zostać wydane do końca roku. Trudno jest przygotować i przeprowadzić przetarg w ramach polskiego PZP w 3 miesiące! Ten krótki czas może wpłynąć negatywnie na ich wydatkowanie – zauważa Tomasz Sikora z wrocławskiego ratusza.

Podkreśla, że może się zdarzyć, że samorządy będą kupować nie to, czego potrzebują, ale to, co jest do dostania czy łatwego przeprowadzenia w trybie przetargowym. Wrocław zamierza podejść do tego ambitnie. – Mamy duży zespół do przeprowadzania przetargów i zaproponowaliśmy zadania, które na tym etapie są do zrealizowania do końca roku, ale w zależności od terminu przekazania środków może się okazać, że część z nich nie będzie wykorzystana i zostanie zwrócona – podkreśla Tomasz Sikora.

I dodaje, że ze względu na krótki czas realizacji w pierwszej kolejności planowane są zakupy związane z uzupełnieniem sprzętu ochrony ludności oraz sprzętu umożliwiającego zapewnienie ciągłości dostaw mediów w czasie sytuacji kryzysowej, czyli to, co jest dostępne i gotowe.

Z kolei jak przekazało nam biuro prasowe stołecznego ratusza, nie wiadomo, jak duże środki otrzyma Warszawa.

– Zgodnie z Ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej środki finansowe związane z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej są przekazywane przez wojewodów. Po odpowiedź na pytanie, jak wysokie środki dostanie miasto, należy się zwrócić do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – przekazali nam stołeczni urzędnicy.