Lepszy transport w pomorskich gminach dzięki funduszom unijnym

Aktualizacja: 22.08.2025 21:50 Publikacja: 22.08.2025 17:10
Władze Gdyni dzięki wsparciu UE rozwiną m.in. sieć buspasów i dróg rowerowych
Foto: Wojciech Wrzesień
Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot mówi, że wśród korzyści wynikających z węzłów jest zmniejszenie liczby pojazdów w centrach miast i bardziej zrównoważony transport, dzięki któremu komunikacja publiczna staje się atrakcyjną alternatywą dla przejazdów samochodami prywatnymi.
Cztery samorządy z Pomorza: Gdyni, Rumi, Redy i Władysławowa oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o przyznanie dofinansowania z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
Największym beneficjentem została Gdynia. W jej przypadku inwestycje będą dotyczyły kilku projektów. Zaplanowano m.in. przebudowę węzła integracyjnego Gdynia Główna, rozbudowę węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, węzła przesiadkowego na Chwarznie-Polankach.
Poza tym uzupełniona zostanie sieć buspasów i dróg rowerowych, a także rozwinięte zostaną usługi ITS w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Jak podkreślają samorządowcy, usługi ITS, czyli Inteligentnych Systemów Transportowych, wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo podróży oraz skrócony czas przejazdu. Całość projektu w Gdyni to ponad 300 mln zł, z czego 120 mln zł będzie pochodziło ze środków unijnych.
Czytaj więcej
Dotowana z funduszy unijnych rozbudowa infrastruktury rowerowej wspiera w powiatach rozwój turyst...
– Fundusze te pozwolą zrównoważyć mobilność w mieście. Mówimy tu między innymi o dwóch centrach przesiadkowych, jedno przy dworcu głównym, drugie przy dworcu Chylonia. Warto zwrócić uwagę na ułatwienia w postaci ścieżek rowerowych, buspasów i chodników, to wszystko pozwoli łatwiej przemieszczać się po naszym mieście – mówi Rafał Geremek, wiceprezydent Gdyni.
Także władze Rumi stawiają na usprawnienie transportu zbiorowego. To miasto planuje budowę nowego węzła Rumia Biała Rzeka oraz rozbudowę istniejącego węzła Rumia. W ramach węzła integracyjnego zaplanowano m.in. parkingi Park&Ride oraz Bike&Ride. Natomiast piesi będą mogli skorzystać z kładki nad torami, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży. Całość będzie kosztować 55 mln zł, z tego 38 mln zł będzie pochodzić z funduszy europejskich.
– Węzły integracyjne są kluczowe nie tylko dla Rumi, ale i całej metropolii. To bardzo potrzebne rozwiązania i nasze miasto będzie dążyło do tego, by było ich jak najwięcej – uważa Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Z funduszy europejskich skorzystają także inne miejscowości. W Redzie zostanie rozbudowany istniejący węzeł. Powstanie tam m.in. parking typu Park&Ride na 190 miejsc. Do tego pojawi się 20 miejsc dla motocykli oraz 60 dla rowerów w ramach parkingu Bike&Ride. Skorzystają także kierowcy samochodów z napędem elektrycznym, dla których powstanie stacja ładowania. Całość inwestycji ma kosztować 13 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 8 mln zł.
Czytaj więcej
Energylandia, Kopalnia Soli w Wieliczce, czy „nieśmiertelne” Tatry z Zakopanem należą do najpopul...
– To jest bardzo ważna dla nas inwestycja, bowiem podwoi się nam liczba miejsc parkingowych w okolicy dworca, a do tego będzie okraszona zielenią. Przystępujemy do przygotowania dokumentacji przetargowej na projekt parkingu dwupoziomowego – zapowiada Mateusz Richert, burmistrz Redy.
Środki z funduszy trafią także do Władysławowa, gdzie mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z rozbudowanego węzła przesiadkowego. Wartość projektu to ponad 24 mln zł, dofinansowanie wyniesie 17 mln zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot mówi, że wśród korzyści wynikających z węzłów jest zmniejszenie liczby pojazdów w centrach miast i bardziej zrównoważony transport, dzięki któremu komunikacja publiczna staje się atrakcyjną alternatywą dla przejazdów samochodami prywatnymi.
Cztery samorządy z Pomorza: Gdyni, Rumi, Redy i Władysławowa oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o przyznanie dofinansowania z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
Miasta i gminy bardzo chętnie korzystają ze wsparcia, jakie daje Krajowy Plan Odbudowy. Podpisano już tysiące um...
Warte setki milionów euro unijne dotacje dofinansują inwestycje samorządów w usprawnienie miejskiej komunikacji.
Władze Katowic oraz samorząd województwa śląskiego uzgodniły z Komisją Europejską warunki finansowania jednego z...
Każde z 19 miast zawnioskowało o kilkadziesiąt milionów złotych na swój projekt. Przeznaczą je na inwestycje w p...
Podkarpacie będzie bardziej atrakcyjne dla turystów. Samorząd województwa zdecydował o przeznaczeniu na inwestyc...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas