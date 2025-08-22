Lepszy transport w pomorskich gminach dzięki funduszom unijnym

Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot mówi, że wśród korzyści wynikających z węzłów jest zmniejszenie liczby pojazdów w centrach miast i bardziej zrównoważony transport, dzięki któremu komunikacja publiczna staje się atrakcyjną alternatywą dla przejazdów samochodami prywatnymi.

Cztery samorządy z Pomorza: Gdyni, Rumi, Redy i Władysławowa oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o przyznanie dofinansowania z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Więcej buspasów i ścieżek rowerowych

Największym beneficjentem została Gdynia. W jej przypadku inwestycje będą dotyczyły kilku projektów. Zaplanowano m.in. przebudowę węzła integracyjnego Gdynia Główna, rozbudowę węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, węzła przesiadkowego na Chwarznie-Polankach.

Poza tym uzupełniona zostanie sieć buspasów i dróg rowerowych, a także rozwinięte zostaną usługi ITS w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Jak podkreślają samorządowcy, usługi ITS, czyli Inteligentnych Systemów Transportowych, wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo podróży oraz skrócony czas przejazdu. Całość projektu w Gdyni to ponad 300 mln zł, z czego 120 mln zł będzie pochodziło ze środków unijnych.