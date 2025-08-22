Reklama

Lepszy transport w pomorskich gminach dzięki funduszom unijnym

Nowe węzły integracyjne powstaną w Gdyni i Rumi, a także rozbudowane zostaną już istniejące w Redzie czy Władysławowie. Ponad 189 mln zł z funduszy europejskich trafi do czterech pomorskich samorządów na rozwój transportu miejskiego.

Publikacja: 22.08.2025 17:10

Władze Gdyni dzięki wsparciu UE rozwiną m.in. sieć buspasów i dróg rowerowych

Władze Gdyni dzięki wsparciu UE rozwiną m.in. sieć buspasów i dróg rowerowych

Foto: Wojciech Wrzesień

Janina Blikowska

Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot mówi, że wśród korzyści wynikających z węzłów jest zmniejszenie liczby pojazdów w centrach miast i bardziej zrównoważony transport, dzięki któremu komunikacja publiczna staje się atrakcyjną alternatywą dla przejazdów samochodami prywatnymi.

Cztery samorządy z Pomorza: Gdyni, Rumi, Redy i Władysławowa oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o przyznanie dofinansowania z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Więcej buspasów i ścieżek rowerowych 

Największym beneficjentem została Gdynia. W jej przypadku inwestycje będą dotyczyły kilku projektów. Zaplanowano m.in. przebudowę węzła integracyjnego Gdynia Główna, rozbudowę węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, węzła przesiadkowego na Chwarznie-Polankach.

Poza tym uzupełniona zostanie sieć buspasów i dróg rowerowych, a także rozwinięte zostaną usługi ITS w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Jak podkreślają samorządowcy, usługi ITS, czyli Inteligentnych Systemów Transportowych, wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo podróży oraz skrócony czas przejazdu. Całość projektu w Gdyni to ponad 300 mln zł, z czego 120 mln zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

Czytaj więcej

Unijne wsparcie infrastruktury rowerowej w powiatach obejmuje zarówno dotacje do budowy pojedynczych
Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Rowerowa infrastruktura rośnie za pieniądze z UE. Korzystają turyści i mieszkańcy
Reklama
Reklama

– Fundusze te pozwolą zrównoważyć mobilność w mieście. Mówimy tu między innymi o dwóch centrach przesiadkowych, jedno przy dworcu głównym, drugie przy dworcu Chylonia. Warto zwrócić uwagę na ułatwienia w postaci ścieżek rowerowych, buspasów i chodników, to wszystko pozwoli łatwiej przemieszczać się po naszym mieście – mówi Rafał Geremek, wiceprezydent Gdyni.

Także władze Rumi stawiają na usprawnienie transportu zbiorowego. To miasto planuje budowę nowego węzła Rumia Biała Rzeka oraz rozbudowę istniejącego węzła Rumia. W ramach węzła integracyjnego zaplanowano m.in. parkingi Park&Ride oraz Bike&Ride. Natomiast piesi będą mogli skorzystać z kładki nad torami, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży. Całość będzie kosztować 55 mln zł, z tego 38 mln zł będzie pochodzić z funduszy europejskich.

– Węzły integracyjne są kluczowe nie tylko dla Rumi, ale i całej metropolii. To bardzo potrzebne rozwiązania i nasze miasto będzie dążyło do tego, by było ich jak najwięcej – uważa Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Mniej samochodów w centrach, mniej emisji dwutlenku węgla 

Z funduszy europejskich skorzystają także inne miejscowości. W Redzie zostanie rozbudowany istniejący węzeł. Powstanie tam m.in. parking typu Park&Ride na 190 miejsc. Do tego pojawi się 20 miejsc dla motocykli oraz 60 dla rowerów w ramach parkingu Bike&Ride. Skorzystają także kierowcy samochodów z napędem elektrycznym, dla których powstanie stacja ładowania. Całość inwestycji ma kosztować 13 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 8 mln zł.

Czytaj więcej

Ponad 1,7 mln turystów zwiedziło w 2024 roku Kopalnię Soli Wieliczka. W tym roku liczba odwiedzający
Warto zobaczyć
Unijne pieniądze pomagają błyszczeć turystycznym atrakcjom

– To jest bardzo ważna dla nas inwestycja, bowiem podwoi się nam liczba miejsc parkingowych w okolicy dworca, a do tego będzie okraszona zielenią. Przystępujemy do przygotowania dokumentacji przetargowej na projekt parkingu dwupoziomowego – zapowiada Mateusz Richert, burmistrz Redy. 

Reklama
Reklama

Środki z funduszy trafią także do Władysławowa, gdzie mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z rozbudowanego węzła przesiadkowego. Wartość projektu to ponad 24 mln zł, dofinansowanie wyniesie 17 mln zł. 

 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Finanse samorządów Transport Transport Miejski Dotacje/Fundusze Unijne Gospodarka Dotacje unijne

Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot mówi, że wśród korzyści wynikających z węzłów jest zmniejszenie liczby pojazdów w centrach miast i bardziej zrównoważony transport, dzięki któremu komunikacja publiczna staje się atrakcyjną alternatywą dla przejazdów samochodami prywatnymi.

Cztery samorządy z Pomorza: Gdyni, Rumi, Redy i Władysławowa oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o przyznanie dofinansowania z programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Po wsparcie na zakup ekologicznych autobusów (elektrycznych, hybrydowych, czy wodorowych) zgłosiło s
Fundusze Unijne
Samorządy wydają miliardy z KPO. Na co idą unijne pieniądze?
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Nowe możliwości unijnego wsparcia samorządowych inwestycji transportowych przyniosło uruchomienie śr
Fundusze Unijne
Do miast wjadą nowe tramwaje. Dzięki dofinansowaniu z KPO
Pierwszy etap prac obejmie rewitalizację i adaptację historycznych zabudowań KWK „Wieczorek”, a dokł
Fundusze Unijne
Nowy rozdział dla Śląska. Katowice z dzielnicą nowych technologii
Zakres inwestycji, które chcą realizować miasta, dotyczy m.in. modernizacji wodociągów i kanalizacji
Fundusze Unijne
Dziewiętnaście polskich miast może zdobyć 1,5 mld zł z Funduszy Szwajcarskich
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Samorządy zaplanowały budowę około 16-kilometrowego odcinka drogi rowerowej, który połączy Basznię D
Fundusze Unijne
Fundusze unijne pomogą w rozwoju turystyki na Podkarpaciu. Cztery główne obszary
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie