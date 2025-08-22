Reklama

Mały autobus w dużym mieście. Też jest potrzebny

Poznańskie MPK ogłosiło przetarg na dostawę co najmniej pięciu nowych minibusów. Także Gdańsk wykorzystuje takie pojazdy do transportu mieszkańców.

Publikacja: 22.08.2025 16:53

Minibusy wykorzystywane są m.in. na trasach, na których używanie dużych pojazdów byłoby wyzwaniem

Minibusy wykorzystywane są m.in. na trasach, na których używanie dużych pojazdów byłoby wyzwaniem

Foto: DarSzach

Janina Blikowska

Mają zwiększać dostępność komunikacji publicznej w rejonach, gdzie ze względów technicznych nie mogą kursować standardowe autobusy.

– Mikrobusy są doskonałym uzupełnieniem naszej floty. Są wykorzystywane w miejscach, gdzie poruszanie się dwunastometrowymi autobusami byłoby dużym wyzwaniem. Doskonale sprawdzają się na uliczkach Głównego Miasta, gdzie ich manewrowość pozwala na sprawne przewożenie mieszkańców i turystów – mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu.

Mały wszędzie się zmieści

Poznańskie MPK ogłosiło przetarg na dostawę co najmniej pięciu nowych minibusów (przewoźnik będzie mógł domówić pięć kolejnych pojazdów). Nowe minibusy mają mieć konwencjonalny napęd, długość od 7,5 do 8 metrów oraz dopuszczalną masę całkowitą do 7,5 tony. Ich pojemność wyniesie co najmniej 35 pasażerów. Dostawy z zamówienia głównego powinny zostać zrealizowane do końca sierpnia 2026 roku.

Jak podkreśla Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, minibusy pozwalają obsługiwać tereny o ograniczonej szerokości lub nośności jezdni, gdzie ruch większych pojazdów jest niemożliwy.

Mikrobusy są już częścią floty Gdańskich Autobusów i Tramwajów. Przewoźnik dysponuje obecnie ośmioma takimi pojazdami (w tym trzema elektrycznymi), których długość jest mniejsza niż 8,6 m.

Gdański ratusz podkreśla, że mikrobusy są również tańsze w eksploatacji w porównaniu do dwunastometrowych autobusów, które mogą spalić nawet 35 litrów oleju napędowego na 100 km w ruchu miejskim.

Busy z zadaniami specjalnymi

Nie wszyscy przewoźnicy korzystają z minibusów. – W lubelskiej komunikacji miejskiej nie prowadzimy regularnych przewozów pojazdami typu mikrobusy – mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

W Białymstoku takie pojazdy nie są stosowane do przewozu mieszkańców, a jedynie osób niepełnosprawnych. Także wrocławskie MPK nie korzysta z minibusów – do przewożenia pasażerów w codziennej komunikacji miejskiej.

Ale MPK Wrocław ma natomiast czterech podwykonawców, którzy mikrobusami dowożą do szkół dzieci z niepełnosprawnościami. Takich pojazdów jeździ we Wrocławiu 125, bo rozwożą ok. 700 dzieci do placówek oświatowych w całym mieście.

Źródło: rp.pl

