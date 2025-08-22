Mały autobus w dużym mieście. Też jest potrzebny

Aktualizacja: 22.08.2025 17:46 Publikacja: 22.08.2025 16:53
Minibusy wykorzystywane są m.in. na trasach, na których używanie dużych pojazdów byłoby wyzwaniem
Mają zwiększać dostępność komunikacji publicznej w rejonach, gdzie ze względów technicznych nie mogą kursować standardowe autobusy.
– Mikrobusy są doskonałym uzupełnieniem naszej floty. Są wykorzystywane w miejscach, gdzie poruszanie się dwunastometrowymi autobusami byłoby dużym wyzwaniem. Doskonale sprawdzają się na uliczkach Głównego Miasta, gdzie ich manewrowość pozwala na sprawne przewożenie mieszkańców i turystów – mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu.
Poznańskie MPK ogłosiło przetarg na dostawę co najmniej pięciu nowych minibusów (przewoźnik będzie mógł domówić pięć kolejnych pojazdów). Nowe minibusy mają mieć konwencjonalny napęd, długość od 7,5 do 8 metrów oraz dopuszczalną masę całkowitą do 7,5 tony. Ich pojemność wyniesie co najmniej 35 pasażerów. Dostawy z zamówienia głównego powinny zostać zrealizowane do końca sierpnia 2026 roku.
Jak podkreśla Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, minibusy pozwalają obsługiwać tereny o ograniczonej szerokości lub nośności jezdni, gdzie ruch większych pojazdów jest niemożliwy.
Mikrobusy są już częścią floty Gdańskich Autobusów i Tramwajów. Przewoźnik dysponuje obecnie ośmioma takimi pojazdami (w tym trzema elektrycznymi), których długość jest mniejsza niż 8,6 m.
Gdański ratusz podkreśla, że mikrobusy są również tańsze w eksploatacji w porównaniu do dwunastometrowych autobusów, które mogą spalić nawet 35 litrów oleju napędowego na 100 km w ruchu miejskim.
Nie wszyscy przewoźnicy korzystają z minibusów. – W lubelskiej komunikacji miejskiej nie prowadzimy regularnych przewozów pojazdami typu mikrobusy – mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
W Białymstoku takie pojazdy nie są stosowane do przewozu mieszkańców, a jedynie osób niepełnosprawnych. Także wrocławskie MPK nie korzysta z minibusów – do przewożenia pasażerów w codziennej komunikacji miejskiej.
Ale MPK Wrocław ma natomiast czterech podwykonawców, którzy mikrobusami dowożą do szkół dzieci z niepełnosprawnościami. Takich pojazdów jeździ we Wrocławiu 125, bo rozwożą ok. 700 dzieci do placówek oświatowych w całym mieście.
