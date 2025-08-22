Mały autobus w dużym mieście. Też jest potrzebny

Mają zwiększać dostępność komunikacji publicznej w rejonach, gdzie ze względów technicznych nie mogą kursować standardowe autobusy.

– Mikrobusy są doskonałym uzupełnieniem naszej floty. Są wykorzystywane w miejscach, gdzie poruszanie się dwunastometrowymi autobusami byłoby dużym wyzwaniem. Doskonale sprawdzają się na uliczkach Głównego Miasta, gdzie ich manewrowość pozwala na sprawne przewożenie mieszkańców i turystów – mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu.

Mały wszędzie się zmieści

Poznańskie MPK ogłosiło przetarg na dostawę co najmniej pięciu nowych minibusów (przewoźnik będzie mógł domówić pięć kolejnych pojazdów). Nowe minibusy mają mieć konwencjonalny napęd, długość od 7,5 do 8 metrów oraz dopuszczalną masę całkowitą do 7,5 tony. Ich pojemność wyniesie co najmniej 35 pasażerów. Dostawy z zamówienia głównego powinny zostać zrealizowane do końca sierpnia 2026 roku.

Jak podkreśla Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, minibusy pozwalają obsługiwać tereny o ograniczonej szerokości lub nośności jezdni, gdzie ruch większych pojazdów jest niemożliwy.