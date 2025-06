Więcej drzew w centrach miast. Przybywa ich stale, choć powoli

Ostatecznie zadecydowano, że drzewa mogą zostać posadzone w kilku lokalizacjach. W otoczeniu kościoła św. Wojciecha, w okolicy Wieży Ratuszowej, wzdłuż pierzei rynku, w sąsiedztwie fontanny, a także szpaler drzew po zachodniej stronie rynku. Eksperci wskazali pięć gatunków drzew, które najlepiej odpowiadają specyficznym wymaganiom tego miejsca. Pierwszym z nich jest robinia biała, drzewo o tradycji obecności na rynku, które dobrze radzi sobie w warunkach miejskich. Kolejne to klon polny i dąb szypułkowy. Po wschodniej stronie Sukiennic zaplanowano lipy – drobnolistną oraz srebrzystą. Realizacja pierwszych nasadzeń planowana jest na wiosnę 2026 roku.

Prawne zobowiązania do zazielenienia

Także Łódź stawia na zieleń. Planowane są nasadzenia małe i duże, odbetonowanie wielu miejsc oraz budowa nowych zielonych torowisk. W sumie w tym roku w mieście ma się pojawić 60 tysięcy nowych drzew, 20 odbetonowanych przestrzeni i 100 zielonych projektów z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. - Już od dłuższego czasu wprowadzaliśmy zazielenianie miasta do naszych działań na co dzień. Wpisaliśmy to także do naszych kluczowych strategii, żeby to było nie tylko coś, co można zrobić, ale coś, do czego jesteśmy prawnie zobowiązani i zobligowani jako administracja miejska w Łodzi - podkreśla Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Także w Rzeszowie realizowany jest projekt, którego celem jest odbetonowanie miasta. Na pięciu podwórkach powstają tereny z rabatami, bylinami i drzewami, a przy dziewięciu szkołach podstawowych zniknie asfalt na boiskach, a zastąpi go trawa. W pasach drogowych stworzone będą deszczowe ogrody – w planach jest aż 35 takich miejsc z rodzimymi roślinami wieloletnich, które zatrzymują i wchłaniają wodę deszczową spływającej np. z dachów, podjazdów, tarasów.

A w stolicy rozpoczęło się sadzenie drzew wzdłuż zachodniej pierzei placu Bankowego. To dalszy ciąg przebudowy i zazielenienia miejsca, które przez całe dekady pokryte było betonem i asfaltem. Eksperci z warszawskiego Zarządu Zieleni podkreślają, że im więcej zieleni w mieście, tym lepiej, bo zapobiega i ogranicza zjawisko miejskiej wyspy ciepła, przyczyniając się do obniżenia temperatury wokół odpowiednio dobranych roślin. A dodatkowo pozwala także radzić sobie lepiej z suszą oraz skutkami deszczy nawalnych, które coraz częściej obserwujemy w naszym rejonie – poprzez efekt retencjonowania wody w roślinach.

- Zieleń przynosi też korzyści psychiczne, obcowanie z dobrze zakomponowaną zielenią łagodzi stres i przyczynia się do ograniczenia zaburzeń - podkreśla Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.