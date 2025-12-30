Z tego artykułu się dowiesz: Jakie technologie najczęściej wykorzystują samorządy w Polsce?

W jaki sposób urzędy wykorzystują intranety do obsługi klienta?

Jak samorządy adaptują systemy elektronicznego zarządzania dokumentami?

Czy samorządy wdrażają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji?

„Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2025 r.” to publikacja Głównego Urzędu Statystycznego, która przedstawia sytuację z zeszłego roku. Spora część raportu poświęcona jest temu, w jaki sposób jednostki administracji publicznej – w tym samorządowej – korzystały z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W raporcie opisano, jak nowoczesna technologia pomaga w pracy samych urzędów oraz jakie usługi i udogodnienia dostępne były dla mieszkańców.

Czy urzędy samorządowe są nowoczesne?

Co drugi pracownik urzędu marszałkowskiego i co piąty urzędu gminy miał w 2024 roku służbowy laptop z dostępem do internetu.

Najwięcej pracowników administracji publicznej (czyli rządowej i samorządowej) wyposażonych w urządzenia przenośne było w województwie mazowieckim (45 proc.), natomiast najmniej – w świętokrzyskim i podkarpackim (odpowiednio 12 proc. i 18 proc.). Pracownicy korzystali głównie z poczty służbowej, ale siedmiu na dziesięciu miało dostęp do dokumentacji służbowej oraz mogło wykorzystać aplikacje wewnętrzne przeznaczone dla danej jst.

Wewnętrzna sieć (intranet) działała w większości urzędów, ale nie we wszystkich. Miało ją 62 proc. gmin, 78 proc. urzędów powiatowych i wszystkie urzędy marszałkowskie. Niestety tylko w co piątej instytucji służyła także obsłudze klienta.