Prezydent Częstochowy: AI nie zastąpi urzędnika, ale może przyspieszy jego pracę

Po podpisaniu listu intencyjnego z Ministerstwem Cyfryzacji zaczynamy właśnie ustalać organizacyjno-techniczne szczegóły w celu implementacji i treningu polskiego modelu językowego, bo ten silnik trzeba wypełnić wiedzą zgodną z zakresem działań i procedurami obowiązującymi w administracji samorządowej. Pilotaż daje więc korzyść związaną z wcześniejszym wdrożeniem modelu i korzyściami dla pracy i obsługi interesantów, ale stanowi też spore wyzwanie dla naszych urzędników.

Czy polski model językowy sztucznej inteligencji PLLuM będzie się różnił od tych polskojęzycznych z takich platform, jak np. Chat GPT?

Różni się on choćby tym, że został stworzony w Polsce na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, przez ekspertów z polskich instytucji naukowych, w odpowiedzi na potrzebę wdrożenia w sferze publicznej narzędzia sztucznej inteligencji – bezpiecznego, uwzględniającego unikalne potrzeby i konteksty języka polskiego, możliwego do zastosowania również w administracji publicznej.

Zgodnie z zapisami polityki rozwoju AI w Polsce PLLuM ma gwarantować suwerenność i bezpieczeństwo infrastruktury informacyjnej naszego państwa w kontekście korzystania z AI. Polski model ma być wolny od treści szkodliwych i nieprawdziwych, co jest kluczowe przy jego zastosowaniu w administracji publicznej. To ważne w czasach, w których walka z dezinformacją i różnymi deformacjami rzeczywistości, także powstającymi z użyciem narzędzi AI, staje się jednym z głównych wyzwań o charakterze globalnym. Żeby polski model nie "błądził", konieczny jest jego skuteczny trening w procesie pilotażowych wdrożeń.

Sztuczna inteligencja ma wspierać urzędników m.in. w tworzeniu pism urzędowych, streszczaniu dokumentów czy analizie pytań mieszkańców. Czy to szansa na to, by pisma były tworzone w "normalnym, ludzkim" języku, zrozumiałym dla wszystkich, a nie w "urzędniczym slangu"?

Nie uważam, żeby np. Chat GPT był zawsze wzorem tzw. „normalnego” języka. Jest komunikatywny, ale stopień tej komunikatywności zależy od poziomu komplikacji tematyki, jakiej dotyczy pytanie. Sfera administracyjna, oparta na niełatwych często aktach prawnych, ma swoją specyfikę i nie wszystko da się tu uprościć. Język pism urzędowych musi być zgodny z terminologią zawartą w regulacjach prawnych. Zakładam, że polski model językowy AI powinien dawać szansę na bardziej zrozumiałe, a jednocześnie adekwatne pod kątem merytorycznym przygotowanie treści pism, ale o tym przekonamy się w procesie wdrażania PLLuM.

Pisać prosto, a jednocześnie – zgodnie z zasadami sztuki urzędniczej – uczą się też sami pracownicy, bo to problem wskazywany w administracji publicznej już od dosyć dawna. Liczymy na to, że polski model AI został tak stworzony, że wypełniany urzędową wiedzą będzie ją przetwarzał na styl jak najbardziej zrozumiały dla odbiorcy. Nie liczmy jednak na to, że procedury urzędowe da się przekazać językiem postów w mediach społecznościowych, angażujących emocje, a nie funkcje poznawcze odbiorcy.

Jakie zatem korzyści będą mieli mieszkańcy, gdy uda się wdrożyć ten model? Czy urzędnicze decyzje będą zapadać szybciej?

Wydanie decyzji ma określoną procedurę: jedne sprawy są łatwiejsze, inne wymagają wielu analiz. W wielu przypadkach nie są to powtarzalne sprawy, a wydany dokument (decyzja, zaświadczenie, postanowienie) ma moc prawną i nie może być wydany z prawną wadą. Sztuczna inteligencja nie zmieni prawa administracyjnego, choć to prawo pewnie pod wpływem AI będzie sukcesywnie ewoluować w kierunku zgodnym z możliwościami sztucznej inteligencji.