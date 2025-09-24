Coraz więcej większych parków. Wspierają zieloną transformację miast

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie mają parki miejskie dla zielonej transformacji miast?

Dlaczego różne miasta w Polsce zwiększają powierzchnię terenów zielonych?

Jakie strategie stosują samorządy w celu rozwijania terenów zielonych?

Jakie są przyszłe plany dotyczące tworzenia nowych parków w polskich miastach?

– Rozsądne samorządy starają się o zwiększenie liczby i powierzchni zielonych terenów. Robią tak wszystkie większe miasta, nawet jeżeli uległy kilka lat temu modzie na betonowy porządek – uważa Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu.

Samorządowcy w rozmaity sposób starają się o rozwijanie zielonej powierzchni. Powstaje coraz więcej parków i parków kieszonkowych, odbetonowywane są ulice, a w ich miejsce sadzi się zieleń. Coraz więcej jest zielonych dachów, ścian, zalesiane są po uprzednim oczyszczeniu tereny poprzemysłowe, a tam, gdzie to możliwe, powstają duże, miejskie parki.

W rankingach dużych, zielonych miast za najbardziej zielone w kraju uznawane są m.in. Zielona Góra, Katowice, Gdańsk, Bydgoszcz, Kraków, Olsztyn. Zielona Góra jest liderem większości rankingów dotyczących zieleni, głównie z powodu lasów, które zajmują ponad połowę powierzchni miasta.

Różne tereny zielone

Dość zaskakująca w zielonych rankingach może wydawać się wysoka pozycja Katowic, ale miasto ma się czym chwalić. Ok. 42 proc. powierzchni Katowic to lasy, w tym fragmenty Puszczy Śląskiej. Ponadto miasto przeszło gruntowną zieloną transformację. Inwestuje w duże parki, skwery, rewitalizuje istniejące zieleńce.