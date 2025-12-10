Reklama

Zielone standardy w nowych blokach. Wyższy komfort życia mieszkańców

Energooszczędne, a nawet energetycznie samowystarczalne, bez marnowania wody – takie mają być wrocławskie osiedla komunalne, które powstaną zgodnie z zasadami Wrocławskiego Standardu Zielonego Budynku. Podobne rozwiązania stosują też inne miasta.

Publikacja: 10.12.2025 17:26

Wrocławscy urzędnicy liczą, że Wrocławski Standard Zielonego Budynku stanie się inspiracją również dla prywatnych inwestorów

– Warszawski Standard Zielonego Budynku to pierwszy w Polsce zbiór proekologicznych wymagań dla nowoprojektowanych budynków miejskich. Dzięki standardowi wszystkie nowe inwestycje samorządowe w Warszawie będą zawierały szereg rozwiązań z zakresu zieleni, energochłonności, retencji wody opadowej, OZE, zrównoważonej mobilności oraz komfortu korzystania z budynku przez użytkowników – przekazało nam biuro prasowe stołecznego ratusza.

Nowe wrocławskie czynszówki bardziej zielone

Stolica Dolnego Śląska wprowadziła właśnie Wrocławski Standard Zielonego Budynku – zestaw zasad, który ma zmienić sposób projektowania i modernizacji wszystkich miejskich inwestycji. Dokument wyznacza kierunek, a nie jedną technologię. Obejmuje sześć głównych obszarów: zieleń i zagospodarowanie terenu, gospodarowanie wodami opadowymi, efektywność energetyczną, zdrowie i jakość rozwiązań budowlanych, zrównoważoną mobilność oraz relacje budynku z otoczeniem.

Chodzi o realne podnoszenie jakości życia: więcej zieleni, lepszą retencję, niższe rachunki, zdrowsze powietrze w pomieszczeniach i chłodniejsze otoczenie podczas upałów. To pierwsze miasto w Polsce, które objęło wymaganiami także budynki istniejące, w tym przedwojenne. Standard powstał jako odpowiedź na rosnące koszty energii, potrzebę retencji wód opadowych i ochronę przed skutkami zmian klimatu. Ma pomóc tworzyć obiekty bardziej efektywne, zielone i komfortowe dla mieszkańców.

Jak podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Wrocławia, standard jest narzędziem bardzo praktycznym. Bazuje na jasnych kryteriach i daje projektantom elastyczność. – Chcemy, by każda miejska inwestycja realnie odpowiadała na wyzwania związane z kryzysem energetycznym i klimatycznym oraz podnosiła komfort mieszkańców – mówi urzędniczka.

Miasto przeanalizowało już pierwsze projekty – m.in. inwestycje TBS Wrocław przy ul. Mościckiego i Stabłowickiej, nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny na Zwycięskiej czy modernizację budynku przy Wilczej. Wszystkie projektowane z zielonymi dachami, panelami fotowoltaicznymi i systemami retencji deszczówki.

Wymagania spełnia też znany zielony budynek przy Hubskiej. Wrocław liczy, że standard stanie się również inspiracją dla prywatnych inwestorów; jego jasne kryteria mają ułatwiać porównywanie jakości projektów i wskazywać kierunek rozwoju rynku.

Zielona spójność w przestrzeni publicznej

Ale to stolica wprowadziła jako pierwsza swój Warszawski Standard Zielonego Budynku (WSZB) w 2024 r., który w życie wszedł od lipca tego roku. Urzędnicy podkreślają, że miejskie inwestycje muszą wykraczać poza minimalne wymagania prawa budowlanego.

Dzięki standardowi wszystkie nowe inwestycje samorządowe w Warszawie będą zawierały szereg rozwiązań z zakresu zieleni, energochłonności, retencji wody opadowej, OZE, zrównoważonej mobilności oraz komfortu korzystania z budynku przez użytkowników. W efekcie powstają budynki bardziej energooszczędne, z retencją wody, lepiej doświetlone i przyjazne dla mieszkańców.

Jak przekazał wydział prasowy stołecznego ratusza standard pozwala prywatnym inwestorom projektować obiekty w zgodzie z miejskimi wytycznymi, co zwiększa spójność przestrzeni publicznej. Standard jest obligatoryjny dla miejskich inwestorów. WSZB tworzony był w porozumieniu z wieloma jednostkami organizacyjnymi stolicy. W okresie dostosowawczym w ub.r. i w pierwszej połowie tego roku cztery stołeczne inwestycje, w tym biblioteka na Białołęce i pawilon edukacyjny SGH, dobrowolnie uzyskały zgodność ze standardem.

Gdańsk od lat koncentruje się z kolei na problemie wody – zarówno jej nadmiaru, jak i niedoboru. Od 2018 r. inwestorzy muszą zatrzymywać 30–60 litrów deszczówki na każdy metr kwadratowy działki. Miasto zbudowało ponad 250 ogrodów deszczowych i niecki retencyjne, a nowe osiedla powstają z zachowaniem szpalerów drzew i parków liniowych.

Dariusz Wołodźko z Urzędu Miasta Gdańska podkreśla, że dzięki temu mieszkańcy zyskują lepszy mikroklimat, a budynki są przygotowane na ekstremalne warunki pogodowe. Gdańskie TBS realizują inwestycje z fotowoltaiką i pompami ciepła oraz ogrodami deszczowymi – przykładem są nowe budynki przy ul. Piotrkowskiej.

W tych działaniach samorządom chodzi o poprawę jakości życia mieszkańców i zwiększenie odporności miast na zmiany klimatu. – Dzięki nowym miejskim standardom zielonych budynków możemy realizować inwestycje dobre dla mieszkańców i przyjazne środowisku naturalnemu nie tylko dziś, lecz także za 30 lat – mówi Adam Bułkowski z TBS Wrocław.

