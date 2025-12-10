Zielone standardy w nowych blokach. Wyższy komfort życia mieszkańców

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe elementy Wrocławskiego Standardu Zielonego Budynku?

W jaki sposób nowe standardy zielonych budynków w miastach takich jak Wrocław i Warszawa poprawiają komfort życia mieszkańców?

Jakie korzyści dla środowiska i mieszkańców wynikają z wdrożenia nowych miejskich standardów zielonych budynków?

– Warszawski Standard Zielonego Budynku to pierwszy w Polsce zbiór proekologicznych wymagań dla nowoprojektowanych budynków miejskich. Dzięki standardowi wszystkie nowe inwestycje samorządowe w Warszawie będą zawierały szereg rozwiązań z zakresu zieleni, energochłonności, retencji wody opadowej, OZE, zrównoważonej mobilności oraz komfortu korzystania z budynku przez użytkowników – przekazało nam biuro prasowe stołecznego ratusza.

Nowe wrocławskie czynszówki bardziej zielone

Stolica Dolnego Śląska wprowadziła właśnie Wrocławski Standard Zielonego Budynku – zestaw zasad, który ma zmienić sposób projektowania i modernizacji wszystkich miejskich inwestycji. Dokument wyznacza kierunek, a nie jedną technologię. Obejmuje sześć głównych obszarów: zieleń i zagospodarowanie terenu, gospodarowanie wodami opadowymi, efektywność energetyczną, zdrowie i jakość rozwiązań budowlanych, zrównoważoną mobilność oraz relacje budynku z otoczeniem.

Chodzi o realne podnoszenie jakości życia: więcej zieleni, lepszą retencję, niższe rachunki, zdrowsze powietrze w pomieszczeniach i chłodniejsze otoczenie podczas upałów. To pierwsze miasto w Polsce, które objęło wymaganiami także budynki istniejące, w tym przedwojenne. Standard powstał jako odpowiedź na rosnące koszty energii, potrzebę retencji wód opadowych i ochronę przed skutkami zmian klimatu. Ma pomóc tworzyć obiekty bardziej efektywne, zielone i komfortowe dla mieszkańców.