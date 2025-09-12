Reklama

Miliony złotych trafią do małych i średnich miast. Finał jesienią

24 miasta wchodzą w ostatnią fazę przygotowań do pozyskania dofinansowania z Funduszy Szwajcarskich. W grze jest 1,5 mld zł. Wysokość pojedynczych grantów sięga nawet 80 mln zł.

Publikacja: 12.09.2025 16:21

Inwestycje finansowane z programu mogą dotyczyć m.in.: ochrony klimatu, transformacji energetycznej, czy rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury

Foto: shutterstock

Bartłomiej Sawicki

Miasta mają czas do 17 listopada na złożenie Kompletnych Propozycji Projektów. – Będziemy oceniać wnioski według kolejności wpływu. Nie warto czekać do ostatniej chwili, bo te samorządy, które złożą swoje wnioski najwcześniej, jako pierwsze mają szansę podpisać umowy o dofinansowanie jeszcze w tym roku i szybciej rozpocząć wdrażanie działań – poinformowała Małgorzata Zalewska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych w MFiPR.

Aby pomóc merytorycznie samorządom, 9 września w Warszawie odbyła się konferencja „Start do sukcesu – Kompletna Propozycja Projektu”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 24 samorządów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Związku Miast Polskich (ZMP), Ambasady Szwajcarii oraz eksperci szwajcarskich firm doradczych: ENCO Energie-Consulting AG i Urbanplan.

Które miasta mogą skorzystać ze wsparcia?

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski podkreślał, że program to kolejny projekt, który wzmacnia polskie miasta. – W Związku podejmujemy różne działania, które wzmacniają polskie miasta. Najważniejsza jest jednak dobra współpraca przede wszystkim z partnerami rządowymi, ponieważ to rząd w dużym stopniu wpływa na warunki, w jakich miasta się rozwijają – powiedział dyrektor Biura ZMP.

Do etapu opracowania Kompletnych Propozycji Projektów zakwalifikowano 24 miasta. Do tego grona należy 19 miast-finalistów, które w wyniku oceny wstępnych wniosków o dofinansowanie zostały zaproszone do składania Kompletnych Propozycji Projektów (Tarnów, Dębica, Siemianowice Śląskie, Chodzież, Jasło, Grudziądz, Włocławek, Kraśnik, Starachowice, Słupsk, Gniezno, Hrubieszów, Ostrołęka, Kędzierzyn-Koźle, Końskie, Krosno, Hajnówka, Jarosław, Ciechanów). Kolejne 5 miast znalazło się na liście rezerwowej (Świętochłowice, Żagań, Nowa Sól, Konin i Sandomierz), co oznacza, że również są zaproszone do opracowania Kompletnych Propozycji Projektów, ale szansa na złożenie KPP, ocenę i dofinansowanie pojawi się wtedy, gdy w projektach 19 miast-finalistów powstaną oszczędności.

O co walczą miasta?

Każde z 19 miast-finalistów zawnioskowało o kilkadziesiąt milionów złotych na swój projekt – od 51 mln do nawet ponad 80 mln. Wspólnym mianownikiem wszystkich projektów jest to, by miasta stały się lepszym miejscem do życia oraz by zatrzymać niekorzystne zjawiska, np. odpływ mieszkańców do większych miejscowości.

Zakres przedsięwzięć, które chcą realizować miasta, jest szeroki – od edukacji, przez ochronę klimatu, transformację energetyczną, termomodernizację, gospodarkę odpadami, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, bezpieczeństwo, rewitalizację, transport, po turystykę i zdrowie.

Nabór organizowany jest w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Z kolei Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast jest częścią Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program wspiera rozwój miast średniej wielkości, zagrożonych marginalizacją. Budżet programu to 327,882 mln franków szwajcarskich, czyli ok. 1,5 mld zł, w tym: 278,7 mln franków szwajcarskich (1 mld 282 mln zł) – wkład Szwajcarii; 49,182 mln franków szwajcarskich (226,2 mln zł) – wkład krajowy.

Programem zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródło: rp.pl

