Miasta mają czas do 17 listopada na złożenie Kompletnych Propozycji Projektów. – Będziemy oceniać wnioski według kolejności wpływu. Nie warto czekać do ostatniej chwili, bo te samorządy, które złożą swoje wnioski najwcześniej, jako pierwsze mają szansę podpisać umowy o dofinansowanie jeszcze w tym roku i szybciej rozpocząć wdrażanie działań – poinformowała Małgorzata Zalewska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych w MFiPR.

Aby pomóc merytorycznie samorządom, 9 września w Warszawie odbyła się konferencja „Start do sukcesu – Kompletna Propozycja Projektu”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 24 samorządów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Związku Miast Polskich (ZMP), Ambasady Szwajcarii oraz eksperci szwajcarskich firm doradczych: ENCO Energie-Consulting AG i Urbanplan.

Które miasta mogą skorzystać ze wsparcia?

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski podkreślał, że program to kolejny projekt, który wzmacnia polskie miasta. – W Związku podejmujemy różne działania, które wzmacniają polskie miasta. Najważniejsza jest jednak dobra współpraca przede wszystkim z partnerami rządowymi, ponieważ to rząd w dużym stopniu wpływa na warunki, w jakich miasta się rozwijają – powiedział dyrektor Biura ZMP.

Do etapu opracowania Kompletnych Propozycji Projektów zakwalifikowano 24 miasta. Do tego grona należy 19 miast-finalistów, które w wyniku oceny wstępnych wniosków o dofinansowanie zostały zaproszone do składania Kompletnych Propozycji Projektów (Tarnów, Dębica, Siemianowice Śląskie, Chodzież, Jasło, Grudziądz, Włocławek, Kraśnik, Starachowice, Słupsk, Gniezno, Hrubieszów, Ostrołęka, Kędzierzyn-Koźle, Końskie, Krosno, Hajnówka, Jarosław, Ciechanów). Kolejne 5 miast znalazło się na liście rezerwowej (Świętochłowice, Żagań, Nowa Sól, Konin i Sandomierz), co oznacza, że również są zaproszone do opracowania Kompletnych Propozycji Projektów, ale szansa na złożenie KPP, ocenę i dofinansowanie pojawi się wtedy, gdy w projektach 19 miast-finalistów powstaną oszczędności.