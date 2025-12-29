Reklama
Wsparcie dla OSP także w największych miastach. Na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa

Choć ich działalność kojarzona jest głównie z gminami wiejskimi, swoje jednostki mają także w metropoliach. Ochotnicze Straże Pożarne również w dużych miastach dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.

Publikacja: 29.12.2025 18:15

OSP są najbliżej lokalnych społeczności i wielokrotnie reagują na zagrożenia jako pierwsze

Foto: Adobe Stock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działają w największych miastach Polski?
  • Jakie wsparcie finansowe otrzymują OSP od samorządów miejskich?
  • Jaka jest rola Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie ratowniczym miast?
  • W jaki sposób samorządy inwestują w rozwój infrastruktury OSP?

– Wzmacnianie OSP to inwestycja w bezpieczeństwo każdej mieszkanki i każdego mieszkańca naszego miasta. Ich jednostki nie są uzupełnieniem Państwowej Straży Pożarnej, lecz stanowią pełnoprawny podmiot w prowadzeniu działań ratowniczych – mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania.

I dodaje, że OSP są najbliżej lokalnych społeczności i wielokrotnie reagują jako pierwsze, dlatego tak ważne jest, by mogły działać w dobrych warunkach, z nowoczesną infrastrukturą i odpowiednim sprzętem.

Miejscy druhowie w krajowym systemie bezpieczeństwa

Na terenie Wrocławia działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” (54 członków), OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego (29 członków) oraz OSP Oddział Ratownictwa Wodnego (35 członków).

–  Dwie z nich – „Starówka” i Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego – są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co oznacza, że uczestniczą w akcjach ratowniczych na równi z Państwową Strażą Pożarną –  mówi Joanna Bisiecka-Szymczak z wrocławskiego ratusza.

W granicach Poznania funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Poznań Krzesiny, OSP Poznań Głuszyna, OSP Poznań Osiedle Kwiatowe, OSP GRS Poznań oraz OSP RW Mistral. Cztery z nich zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W stolicy jednostki ochotniczych straży pożarnych działają m.in. na Białołęce, w Ursusie, Wesołej, Starej Miłośnie oraz w Radości. Służy w nich kilkuset ratowników. 

W Krakowie działa 12 jednostek OSP, a uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiada 324 druhów. Jedna z tych jednostek jest częścią krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

A na terenie Łodzi funkcjonuje 15 jednostek OSP, zrzeszających około 600 członków. Przy 7 jednostkach działają Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze skupiające ok. 140 osób. Dziewięć jednostek OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wsparcie na remonty i rozwój floty samochodowej

Poznańskie jednostki OSP regularnie otrzymują samorządowe wsparcie. W ostatnich latach miasto dołożyło m.in. 3,5 mln zł do rozbudowy strażnicy OSP Poznań-Głuszyna, kolejne 8 mln na stworzenie strażnicy dla grup specjalistycznych – OSP Poznań GRS i OSP RW Mistral – oraz 2,5 mln zł na rozbudowę remizy OSP Poznań-Krzesiny.

Miasto na tym nie poprzestanie. W planach na najbliższe lata jest wsparcie budowy nowej strażnicy dla OSP Osiedle Kwiatowe, zaplanowanej w perspektywie lat 2025–2030, oraz sukcesywna wymiana i uzupełnianie floty pojazdów do 2034 r. Poza tym miejskie pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek w sprzęt umożliwiający skuteczne działania podczas nawałnic i powodzi oraz na intensyfikację szkoleń specjalistycznych, kursów instruktorskich i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

Mieszkańcy nie zapominają o druhach

Łódzki samorząd także wspiera finansowo działalność OSP. Dodatkowym źródłem finansowania są środki z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego oraz fundusze przekazywane przez rady osiedli. – W edycji ŁBO 2024/2025 projekty dotyczące OSP opiewały na kwotę ok. 1,3 mln zł i obejmowały m.in. zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia osobistego strażaków oraz nowoczesnych narzędzi wspierających działania ratownicze – przekazał nam łódzki ratusz.

Również w budżecie obywatelskim mieszkańcy Warszawy zgodzili się na zakup czterech samochodów ratownictwa technicznego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. – Ochotnicze straże pożarne odgrywają kluczową rolę w ochronie naszych domów, rodzin i mienia. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi będą w stanie jeszcze skuteczniej działać w przypadku sytuacji awaryjnych – podkreślili autorzy zgłoszonego projektu, który został wybrany w głosowaniu.

Także Kraków wspomaga swoje OSP. – Miasto wspiera finansowo OSP zgodnie z ustawą, przekazując rocznie 1,2 mln zł oraz dokonując ewentualnych zakupów pojazdów specjalistycznych i umundurowania – przekazała nam Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu. W przyszłym roku Kraków również zabezpieczy w swoim budżecie środki w podobnej wysokości dla druhów ochotników.

Również Wrocław w 2026 r. planuje kontynuację wsparcia dla jednostek, w tym finansowanie bieżącej działalności, wyposażenia i szkoleń, a także możliwość dalszego rozwoju OSP w zależności od potrzeb i dostępnych środków.

Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Straż Pożarna Zadania Samorządu
