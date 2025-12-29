Wsparcie dla OSP także w największych miastach. Na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działają w największych miastach Polski?

Jakie wsparcie finansowe otrzymują OSP od samorządów miejskich?

Jaka jest rola Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie ratowniczym miast?

W jaki sposób samorządy inwestują w rozwój infrastruktury OSP?

– Wzmacnianie OSP to inwestycja w bezpieczeństwo każdej mieszkanki i każdego mieszkańca naszego miasta. Ich jednostki nie są uzupełnieniem Państwowej Straży Pożarnej, lecz stanowią pełnoprawny podmiot w prowadzeniu działań ratowniczych – mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania.

I dodaje, że OSP są najbliżej lokalnych społeczności i wielokrotnie reagują jako pierwsze, dlatego tak ważne jest, by mogły działać w dobrych warunkach, z nowoczesną infrastrukturą i odpowiednim sprzętem.

Miejscy druhowie w krajowym systemie bezpieczeństwa

Na terenie Wrocławia działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” (54 członków), OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego (29 członków) oraz OSP Oddział Ratownictwa Wodnego (35 członków).

– Dwie z nich – „Starówka” i Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego – są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co oznacza, że uczestniczą w akcjach ratowniczych na równi z Państwową Strażą Pożarną – mówi Joanna Bisiecka-Szymczak z wrocławskiego ratusza.