Słońce pomaga w mieście. Jak samorządy wykorzystują panele fotowoltaiczne

Lampy, wiaty solarne, parkomaty z energią słoneczną czy ławki solarne, na których można nie tylko odpocząć, ale także podładować telefon – panele fotowoltaiczne pojawiają się coraz częściej na sprzętach służących mieszkańcom.

Publikacja: 23.09.2025 14:05

W wielu miastach w panele fotowoltaiczne wyposażone są parkomaty

W wielu miastach w panele fotowoltaiczne wyposażone są parkomaty

Foto: adobestock

Janina Blikowska

W Poznaniu w strefach płatnego parkowania każdy parkomat wyposażony jest w panele fotowoltaiczne.

– Energia ze słońca stanowi alternatywne źródło zasilania, które pozwala częściej doładowywać akumulatory. W praktyce oznacza to mniejsze koszty eksploatacji oraz większą niezawodność urządzeń. Podobny mechanizm zastosowano w wyświetlaczach informujących kierowców o prędkości jazdy – mówi Agata Kaniewska, rzecznik ZDM w Poznaniu.

Ławka z ładowarką i biletomaty z energią słoneczną

Nowy, nietypowy mebel stanął przy chodniku u zbiegu ulic Starowiejskiej i Suchej w Gdańsku – to ławka solarna.

Na pierwszy rzut oka przypomina tradycyjną, elegancką ławkę miejską, jednak na jej tylnej stronie wbudowano panele fotowoltaiczne pozyskujące energię słoneczną. Wmontowane w podłokietniki bezprzewodowe ładowarki indukcyjne pozwalają na ładowanie urządzeń mobilnych. To pierwsze tego typu siedzisko w Gdańsku. O jego montażu w Letnicy zdecydowali mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Podobne ławki są już w innych polskich miastach, takich jak Wrocław, Łódź czy Warszawa. W stolicy można je znaleźć w parkach i na placach miejskich, gdzie coraz więcej mieszkańców korzysta z bezprzewodowego ładowania swoich urządzeń.

Panele fotowoltaiczne montuje się również na wiatach przystankowych, na przykład w Gdyni. Dzięki panelom umieszczonym na dachach zbierają one energię słoneczną, która po zmroku zasila oświetlenie przystanków.

Z kolei Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) w maju rozpoczęła uruchamianie 132 ekologicznych biletomatów zasilanych energią słoneczną. Urządzenia te działają już we wszystkich 41 gminach Metropolii, tworząc największy w kraju system solarnych biletomatów.

Karol Gocyła, naczelnik Wydziału Infrastruktury Stacjonarnej w ZTM, wyjaśnia: – Oszacowanie oszczędności jest trudne, ponieważ zależy od wielu czynników, m.in. od cen energii elektrycznej oraz liczby transakcji. Można jednak założyć, że roczny koszt zasilania 132 urządzeń z sieci elektroenergetycznej mógłby wynieść nawet 250 tysięcy zł.

Przejścia dla pieszych z fotowoltaiką

W Poznaniu każdy parkomat w strefach płatnego parkowania wyposażony jest w panele fotowoltaiczne. Energia ze słońca umożliwia częstsze doładowywanie akumulatorów, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji i większą niezawodność urządzeń. 

Jak zauważa Agata Kaniewska, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w  przypadku tzw. przejść aktywnych, które również wspierane są przez instalacje fotowoltaiczne, bezpieczniej jest nie opierać się wyłącznie na tym źródle energii.

– W okresie jesienno-zimowym, kiedy jest mniej światła słonecznego, panele nie zapewniają odpowiedniego czasu oświetlenia znaków na przejściu. Co więcej, większa częstotliwość korzystania z tych przejść powoduje konieczność częstszej wymiany akumulatorów, aby system zawsze działał niezawodnie. Z tego względu odchodzimy od stosowania paneli fotowoltaicznych na nowych przejściach aktywnych – dodaje pani rzecznik. 

Poznań wraz z kilkoma gminami ościennymi realizuje projekty związane z rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury, w których wykorzystywane są odnawialne źródła energii. – Możliwości wykorzystania paneli w nowych inwestycjach analizuje się każdorazowo – mówi Krzysztof Wawron, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Panele fotowoltaiczne tam, gdzie nie ma tradycyjnej sieci

W Katowicach panele fotowoltaiczne znajdują coraz szersze zastosowanie jako źródło zasilania miejskiej infrastruktury.

Barbara Szumilak, PR manager Katowickiej Agencji Wydawniczej, mówi: – Panele PV stosowane są szczególnie tam, gdzie brak dostępu do tradycyjnej sieci energetycznej. Dzięki zasilaniu energią słoneczną nie jest konieczna budowa przyłączy, co obniża koszty inwestycji oraz późniejsze zobowiązania wobec dostawców energii.

Podkreśla, że dodatkowo tego typu urządzenia są mobilne, co pozwala na ich łatwe przenoszenie w inne lokalizacje, jeśli zajdzie taka potrzeba.

