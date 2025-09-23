Słońce pomaga w mieście. Jak samorządy wykorzystują panele fotowoltaiczne

Podobne ławki są już w innych polskich miastach, takich jak Wrocław, Łódź czy Warszawa. W stolicy można je znaleźć w parkach i na placach miejskich, gdzie coraz więcej mieszkańców korzysta z bezprzewodowego ładowania swoich urządzeń.

Panele fotowoltaiczne montuje się również na wiatach przystankowych, na przykład w Gdyni. Dzięki panelom umieszczonym na dachach zbierają one energię słoneczną, która po zmroku zasila oświetlenie przystanków.

Z kolei Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) w maju rozpoczęła uruchamianie 132 ekologicznych biletomatów zasilanych energią słoneczną. Urządzenia te działają już we wszystkich 41 gminach Metropolii, tworząc największy w kraju system solarnych biletomatów.

Karol Gocyła, naczelnik Wydziału Infrastruktury Stacjonarnej w ZTM, wyjaśnia: – Oszacowanie oszczędności jest trudne, ponieważ zależy od wielu czynników, m.in. od cen energii elektrycznej oraz liczby transakcji. Można jednak założyć, że roczny koszt zasilania 132 urządzeń z sieci elektroenergetycznej mógłby wynieść nawet 250 tysięcy zł.

Przejścia dla pieszych z fotowoltaiką

W Poznaniu każdy parkomat w strefach płatnego parkowania wyposażony jest w panele fotowoltaiczne. Energia ze słońca umożliwia częstsze doładowywanie akumulatorów, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji i większą niezawodność urządzeń.

Jak zauważa Agata Kaniewska, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w przypadku tzw. przejść aktywnych, które również wspierane są przez instalacje fotowoltaiczne, bezpieczniej jest nie opierać się wyłącznie na tym źródle energii.