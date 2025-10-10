Betonoza w odwrocie. Przybędzie drzew na ulicach i rynkach

Tak więc, w pierwszej kolejności zielone mają stać się m.in. ul. Friedleina, Wrocławska, Asnyka, Na Zjeździe, Kalwaryjska, Zamoyskiego. Miejska ogrodniczka chce, by przynajmniej część prac została wykonana jeszcze w tym roku. Najpilniejszej interwencji wymagają dwa betonowe miejsca: plac przed budynkiem Klubu Sportowego Korona przy ul. Kalwaryjskiej oraz wyłączony z ruchu fragment jezdni przy przystanku Plac Bohaterów Getta przy ulicy Na Zjeździe. Oba są całkowicie betonowe i w lecie nagrzewają się do afrykańskich temperatur. Jest jednak całkiem prawdopodobne, że najszybszej interwencji doczeka się wylot ul. Friedleina, łączący się z ul. Wrocławską. W tym miejscu (wyłączonym z ruchu) ma powstać park kieszonkowy z drzewami.

Nowe drzewa pojawią się również na krakowskim Rynku w ramach projektu budżetu obywatelskiego z 2022 r. Projekt zakłada posadzenie około 20 drzew w różnych miejscach Rynku – w sąsiedztwie kościoła św. Wojciecha, przy Wieży Ratuszowej, fontannie oraz studzience Walentego Badylaka. Drzewa zostaną też dosadzone wśród już rosnących drzew przy kamienicach.

Więcej zieleni

Zielone, odbetonowane ulice znajdziemy nie tylko w Krakowie. Coraz więcej miast decyduje się na skuwanie betonu i asfaltu i zastępowanie go zielenią. Metamorfozą swoich ulic niedawno pochwalił się w mediach społecznościowych Poznań, informując, że w ostatnich pięciu latach nowa zieleń pojawiła się na ponad 50 śródmiejskich ulicach. Dzięki temu przestrzeń na Starym Mieście, Jeżycach, Wildzie czy Łazarzu nabrała nowej jakości.

Warszawa odbetonowanie prowadzi od sierpnia 2021 r. jako element wdrażania „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. W ramach tego projektu z miejskich przestrzeni znikła już spora część utwardzonych nawierzchni i została (lub jest) zastąpiona zielenią. Takie zmiany widać m.in. przy ulicach: Grójeckiej, Targowej, Jagiellońskiej czy na miejskich podwórkach Śródmieścia i Woli.

Betonu ubyło też na skwerze Jacka Kaczmarskiego oraz w zmodernizowanym parku Pole Mokotowskie, gdzie zamiast wybetonowanego stawu można oglądać naturalny układ wodny z roślinnością. Zieleń pojawiła się też na przystankach tramwajowych m.in. przy ul. Grochowskiej i Kickiego, a miesiąc temu prezydent Rafał Trzaskowski pochwalił się zieloną metamorfozą ulicy Chmielnej i placu Bankowego.