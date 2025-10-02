Indeks przedstawia ocenę standardu życia w 66. miastach na na prawach powiatu Pokazuje, jak otoczenie społeczne, środowiskowe, gospodarcze oraz polityka samorządów sprzyjają zdrowiu mieszkańców. Analizę przeprowadzili naukowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opublikowali ją w raporcie „Indeks zdrowych miast 2025”.

Jakie dziedziny życia analizowano?

To czwarta edycja Indeksu. Oceniono po raz kolejny osiem obszarów: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura oraz przestrzeń. W analizie wykorzystano 100 różnych czynników. Wyniki podano w dwóch grupach miast, tych, w których mieszka powyżej 300 tys. osób i tych, w których mieszka ich mniej.

Autorzy raportu, którzy pracowali pod kierownictwem Agnieszki Chłoń-Domińczak, prof. SGH, zwrócili uwagę na to, iż tworzenie odpowiedniej jakości życia dla mieszkańców jest ważnym zadaniem samorządów. Są one tym bardziej istotne, im szybciej postępują w Polsce zmiany demograficzne: zmniejszenie się liczby ludności i starzenie się społeczeństwa.

Jakie samorządy najlepiej dbają o swoich mieszkańców, inwestując w opiekę zdrowotną, edukację, mieszkalnictwo, usługi miejskie?

Ponownie liderami zostały Poznań i Sopot. Poznań wyprzedził Warszawę i Gdańsk. Zaś za Sopotem są: Rzeszów i Świnoujście.

Wśród dziewięciu miast, w których mieszka ponad 300 tys. osób, najmniej punktów uzyskały: Łódź i Bydgoszcz. Jastrzębie-Zdrój i Dąbrowa Górnicza otrzymały zaś najmniej punktów w rankingu miast mniejszych.