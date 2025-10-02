Aktualizacja: 03.10.2025 11:25 Publikacja: 02.10.2025 15:37
Sopot posiada najwyższy wskaźnik zasobów mieszkaniowych na 1000 mieszkańców spośród wszystkich analizowanych miast. Miasto konsekwentnie obniża emisję szkodliwych gazów i pyłów. Posiada też jedne z dłuższych dróg rowerowych wśród analizowanych miast
Foto: Piotr Wawrzyniuk
Indeks przedstawia ocenę standardu życia w 66. miastach na na prawach powiatu Pokazuje, jak otoczenie społeczne, środowiskowe, gospodarcze oraz polityka samorządów sprzyjają zdrowiu mieszkańców. Analizę przeprowadzili naukowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opublikowali ją w raporcie „Indeks zdrowych miast 2025”.
To czwarta edycja Indeksu. Oceniono po raz kolejny osiem obszarów: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura oraz przestrzeń. W analizie wykorzystano 100 różnych czynników. Wyniki podano w dwóch grupach miast, tych, w których mieszka powyżej 300 tys. osób i tych, w których mieszka ich mniej.
Autorzy raportu, którzy pracowali pod kierownictwem Agnieszki Chłoń-Domińczak, prof. SGH, zwrócili uwagę na to, iż tworzenie odpowiedniej jakości życia dla mieszkańców jest ważnym zadaniem samorządów. Są one tym bardziej istotne, im szybciej postępują w Polsce zmiany demograficzne: zmniejszenie się liczby ludności i starzenie się społeczeństwa.
Ponownie liderami zostały Poznań i Sopot. Poznań wyprzedził Warszawę i Gdańsk. Zaś za Sopotem są: Rzeszów i Świnoujście.
Wśród dziewięciu miast, w których mieszka ponad 300 tys. osób, najmniej punktów uzyskały: Łódź i Bydgoszcz. Jastrzębie-Zdrój i Dąbrowa Górnicza otrzymały zaś najmniej punktów w rankingu miast mniejszych.
Poznań został uznany za lidera organizacji programów polityki zdrowotnej. Wyprzedził Warszawę i Rybnik. Samorząd z różnymi instytucjami realizował 252 programy zdrowia publicznego rocznie, podczas gdy średnia dla wszystkich miast wyniosła 40,4. Miasto utrzymuje także wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska.
Sopot ponownie został zwycięzcą w kategorii mieszkalnictwo, mierzącą te aspekty warunków mieszkaniowych ludności, które mogą wpływać na jej ogólny stan zdrowia. Sopot posiada najwyższy wskaźnik zasobów mieszkaniowych na 1000 mieszkańców spośród wszystkich analizowanych miast. Miasto konsekwentnie obniża emisję szkodliwych gazów i pyłów. Posiada też jedne z dłuższych dróg rowerowych wśród analizowanych miast.
– Miasta w Polsce starzeją się – najszybciej rośnie wiek mieszkańców Ostrołęki, Włocławka, Przemyśla i Zamościa. Mediana wieku mieszkańców Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Gdańska i Katowic spada, bo miasta te przyciągają młodych migrantów – przypomniała prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak.
Pozytywnym trendem jest spadający poziom przestępczości przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji. Średnia liczba takich przestępstw w miastach na prawach powiatu wyniosła w 2024 r. 1,46 na 1000 mieszkańców. To zauważalna poprawa w porównaniu z 2015 r., kiedy wskaźnik ten wynosił 1,75. Szczególnie korzystne wyniki odnotowano w Krakowie (0,79), Poznaniu (0,84) i Gdyni (0,91). Dobre rezultaty to prawdopodobnie efekt konsekwentnej polityki miejskiej, która obejmuje m.in. uspokajanie ruchu w centrach miast, inwestycje w nowoczesną infrastrukturę drogową – w tym obwodnice – oraz działania edukacyjne i prewencyjne.
Aż w 10 spośród 66 miast, od czasu ostatniej analizy, podniesiono ceny biletów transportu publicznego. Natomiast w Chełmie i Ostrołęce transport miejski jest bezpłatny dla mieszkańców.
Kraków po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w obszarze edukacji. W przypadku egzaminów 8-klasisty najwyższe wyniki w latach 2022-2024 odnotowywane były w Krakowie, Warszawie i Sopocie. Maturę na poziomie podstawowym w 2024 r. przeciętnie najlepiej napisali maturzyści z Warszawy, Gliwic i Katowic (jęz. polski) oraz Sopotu, Krakowa i Rzeszowa (matematyka). Wśród miast z dobrymi wynikami również regularnie pojawia się Krosno czy Tarnów, co może wskazywać na istotne aspiracje samorządów tych miast w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości edukacji.
Miasta rozwijają dostęp do opieki przedszkolnej. Pomiędzy 2020 r. a 2023 r. we wszystkich miastach wzrósł udział dzieci w wieku 3-5 w różnych formach wychowania przedszkolnego. W niemal wszystkich miastach udział dzieci w formach wychowania przedszkolnego w relacji do liczby dzieci w wieku 3-5 lat przekracza 100 proc., co pokazuje, że miasta oferują opiekę przedszkolną także mieszkańcom swoich okolic. Największy wskaźnik „uprzedszkolnienia” w 2023 r. był w Ostrołęce, Lesznie i Koninie. Największy przyrost tego wskaźnika w latach 2020-2023 odnotowano w Wałbrzychu, Świętochłowicach, Gorzowie Wielkopolskim oraz Grudziądzu.
– Nie trzeba być nadmorskim kurortem, aby osiągać dobre wyniki w kategorii środowisko. W tej edycji Sopot został zdetronizowany przez Olsztyn, który coraz więcej inwestuje w poprawę aspektów środowiskowych miasta – wykorzystania terenów zielonych, ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu czy poprawę gospodarki odpadami. Podobnymi sukcesami wykazują się inne miasta wojewódzkie, jak Poznań, Rzeszów czy Łódź – wszystkie awansowały w rankingu miast w kategorii środowisko – relacjonuje dr hab. Adam Czerniak.
Chorzów jest ponownie liderem kategorii przestrzeń. Ponad jedną piątą powierzchni miasta stanowią parki i zieleń urządzona. Rzeszów wyróżnia się jedną z najgęstszych sieci ścieżek rowerowych w Polsce, konsekwentnie inwestując w tę formę transportu aktywnego.
