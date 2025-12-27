Samorządy na zakupach dla bezpieczeństwa. Na co idą pieniądze z programu OLiOC?

Aktualizacja: 28.12.2025 07:41 Publikacja: 27.12.2025 08:39
Dzięki pieniądzom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej miasta inwestują m.in. w magazyny energii
Foto: Adobe Stock
Kupowany właśnie sprzęt i urządzenia mają na celu zapewnianie ciągłości funkcjonowania podstawowych usług, logistyki kryzysowej i wzmocnienia odporności infrastruktury. Jednocześnie wiele samorządów zmaga się z presją czasu, bo chcą wydać i rozliczyć środki w tym samym roku budżetowym.
Największym beneficjentem programu w województwie podlaskim jest Białystok. Miasto otrzymało blisko 26,2 mln zł, z czego zakupy o wartości niemal 23 mln zł zostały już zrealizowane, a pozostałe mają zakończyć się na dniach. Wśród kluczowych inwestycji znalazły się modułowe magazyny energii, koparko–ładowarki, mobilne stacje uzdatniania wody, drony z kamerami termowizyjnymi oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy i agregaty prądotwórcze.
– Niezwykle ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Dlatego inwestujemy w nowoczesne rozwiązania, które gwarantują ciągłość usług nawet w sytuacjach kryzysowych – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Same magazyny energii, warte ponad 17,8 mln zł, mają zabezpieczać m.in. zakład unieszkodliwiania odpadów, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków.
Z kolei cztery mobilne stacje uzdatniania wody pozwolą dostarczać wodę pitną tam, gdzie infrastruktura zostanie uszkodzona lub przestanie działać.
W Białymstoku zakupione są też drony z kamerami termowizyjnymi, które mają znacząco zwiększyć możliwości operacyjne miasta.
Na bezpieczeństwie energetycznym koncentrują się również Kielce. Miasto realizuje inwestycję wartą ponad 5,5 mln zł – magazyn energii o mocy co najmniej 1 MW przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, który ma zabezpieczać funkcjonowanie systemu ciepłowniczego w razie poważnych awarii. Urządzenie zostało dostarczone w grudniu, a jego pełne uruchomienie planowane jest w połowie 2026 r. Jak podkreśla miasto, to element długofalowego wzmacniania odporności energetycznej i przygotowania na poważne awarie.
Duże miasta realizują program etapami. W Gdańsku w 2025 r. na zakupy związane z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej przeznaczono około 41 mln zł. Jak informuje Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, mijający rok upłynął głównie pod znakiem procedur przetargowych i kompletowania wyposażenia.
Także Łódź finalizuje obecnie realizację zamówień publicznych współfinansowanych ze środków rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
– Miarodajne podsumowanie efektów tych działań będzie możliwe po zakończeniu ostatecznego rozliczenia środków za 2025 r. z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim – przekazało nam biuro prasowe łódzkiego ratusza.
Z kolei Kraków realizuje 97 zadań o łącznej wartości około 42 mln zł. – Aktualnie jeszcze trwają stosowne zakupy sprzętu, które będą realizowane do końca bieżącego roku – wskazuje Patrycja Piekoszewska z Urzędu Miasta Krakowa.
Miasto kupuje m.in. koparko–ładowarki, pompy wodne, agregaty prądotwórcze, sprzęt medyczny i kwatermistrzowski. Wyposażenie trafi do miejskich jednostek, straży pożarnych, spółek komunalnych i będzie wykorzystywane zarówno w zarządzaniu kryzysowym, jak i w ochronie ludności. Kolejne zakupy planowane są w przyszłym roku.
A Poznań wyraźnie pokazuje, z jakimi ograniczeniami wiąże się obecna konstrukcja programu. Jak tłumaczy Maciej Kubiak, kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, wszystkie środki muszą zostać wykorzystane do 31 grudnia, a niewydane pieniądze podlegają zwrotowi. – W praktyce oznacza to konieczność intensyfikacji procesu zakupów i inwestycji – zaznacza Maciej Kubiak.
Miasto przeznacza środki m.in. na ekspertyzy obiektów zbiorowej ochrony, doposażenie magazynów, zapewnienie ciągłości dostaw energii i wody, systemy wczesnego ostrzegania oraz szkolenia. Ponad 17 mln zł trafiło do Komendy Miejskiej PSP, a kolejne 4 mln zł do miejskich szpitali.
Wrocław realizuje zakupy zgodnie z przyjętym harmonogramem. – Cały zgłoszony asortyment jest nabywany na bieżąco, a obecnie proces znajduje się w końcowej fazie – trwa finalizacja zamówień, realizacja dostaw oraz rozliczanie faktur – mówi Joanna Bisiecka-Szymczak z wrocławskiego magistratu.
Przypomina, że na realizację programu miasto otrzymało dotację w wysokości 26,6 mln zł. Zakupiony sprzęt trafia zarówno do magazynów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jak i bezpośrednio do podmiotów ochrony ludności, które zgłaszały swoje potrzeby. Zgodnie z wytycznymi sprzęt ten może być wykorzystywany wyłącznie do działań związanych z ochroną ludności.
Program działa także w małych gminach. Sępopol w województwie warmińsko-mazurskim przy wsparciu państwa w wysokości niespełna 600 tys. zł, kupił m.in. magazyny kryzysowe, wózek widłowy, aparaty powietrzne dla ratowników, urządzenia do podtrzymywania napięcia, stacje ładowania solarnego, osuszacze powietrza oraz szeroki zestaw narzędzi ratowniczych.
Te przykłady pokazują, że samorządy wydają środki z OLiOC przede wszystkim na rzeczy bardzo konkretne: prąd, wodę, sprzęt ciężki i logistykę.
W Poznaniu doposażane są bazy magazynowe w sprzęt służący ochronie ludności, a równolegle prowadzone są ekspertyzy techniczne obiektów zbiorowej ochrony. Miasto inwestuje również w system Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania oraz szkolenia dla kadr Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich, budując tzw. odporność zbiorową.
