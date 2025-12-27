Samorządy na zakupach dla bezpieczeństwa. Na co idą pieniądze z programu OLiOC?

Z tego artykułu się dowiesz: Na co samorządy przeznaczają środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej?

Jakie konkretne zakupy realizują duże miasta w ramach tego programu?

Dlaczego czas jest ważnym czynnikiem w procesie wydatkowania środków przez samorządy?

Jakie wyzwania stoją przed samorządami przy realizacji programu w mniejszych gminach?

Kupowany właśnie sprzęt i urządzenia mają na celu zapewnianie ciągłości funkcjonowania podstawowych usług, logistyki kryzysowej i wzmocnienia odporności infrastruktury. Jednocześnie wiele samorządów zmaga się z presją czasu, bo chcą wydać i rozliczyć środki w tym samym roku budżetowym.

Program OLiOC: magazyny energii potrzebne samorządom

Największym beneficjentem programu w województwie podlaskim jest Białystok. Miasto otrzymało blisko 26,2 mln zł, z czego zakupy o wartości niemal 23 mln zł zostały już zrealizowane, a pozostałe mają zakończyć się na dniach. Wśród kluczowych inwestycji znalazły się modułowe magazyny energii, koparko–ładowarki, mobilne stacje uzdatniania wody, drony z kamerami termowizyjnymi oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy i agregaty prądotwórcze.

– Niezwykle ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Dlatego inwestujemy w nowoczesne rozwiązania, które gwarantują ciągłość usług nawet w sytuacjach kryzysowych – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Same magazyny energii, warte ponad 17,8 mln zł, mają zabezpieczać m.in. zakład unieszkodliwiania odpadów, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków.

Z kolei cztery mobilne stacje uzdatniania wody pozwolą dostarczać wodę pitną tam, gdzie infrastruktura zostanie uszkodzona lub przestanie działać.