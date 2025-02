Kto powinien zapłacić za fundusze sołeckie

Czytaj więcej Okiem samorządowca Prezydent Zielonej Góry: Udało się nam zmniejszyć deficyt poniżej 200 mln zł Po raz pierwszy od trzech lat udało się nam wypracować nadwyżkę operacyjną, czyli dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. To pozwala nam odzyskać wiarygodność finansową miasta – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.

Sołtysi, z którymi rozmawialiśmy, popierają takie rozwiązania. – To może pobudzić działalność niektórych sołtysów – uważa Marcin Murach.

A sołtys Chrzanowski zauważa, że jego wieś jest duża, bo ma 2,4 tys. mieszkańców, ale to ludzie, którzy odprowadzają pieniądze do gminy, więc pula funduszu jest wysoka, a sami mieszkańcy proponują, na co te środki wydać.

Ale już wójt gminy Turośl Piotr Niedbała uważa, że obciąży to w bardzo istotny sposób budżet jego gminy. – Rada gminy zostanie pozbawiona prawa decyzji o środkach (dochodach budżetu). W efekcie trzeba będzie rezygnować z innych wydatków bieżących bądź inwestycyjnych – mówi. I radzi: jeśli rząd ma zamiar wprowadzić obowiązek wydzielania funduszu sołeckiego, to w przypadku ubogich gmin niech sfinansuje go w większym stopniu bądź całkowicie ze środków budżetu centralnego.

Jacek Brygman zauważa, że wszystko zależy też od tego, na co te fundusze są przeznaczane. – Część gmin woli te pieniądze pomnożyć i zrealizować jakieś trwałe rzeczy inwestycyjne – dodaje.