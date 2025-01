Prezydent Zielonej Góry: Udało się nam zmniejszyć deficyt poniżej 200 mln zł

Poza tym chcemy zainwestować w inteligentny system zarządzania ruchem ITS, który będzie finansowany z środków zewnętrznych. Mamy uzgodnienia w tej sprawie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). To jest bardzo innowacyjny projekt. Jego wartość to około 250 milionów złotych, bo w grę wchodzi przebudowa funkcjonalna skrzyżowań w mieście i dostosowania ich do obciążenia ruchem w zależności od godzin oraz inwestycje w farmy fotowoltaiczne do ładowania miejskich autobusów elektrycznych.

Modernizacja amfiteatru ruszy w tym roku? Jaki miasto ma pomysł, by go wykorzystywać przez większą część roku?

Ruszył już proces rewitalizacji amfiteatru. Od przejęcia funkcji prezydenta miasta zostało wytypowane biuro architektoniczne, które opracowało dwie koncepcje wyjątkowe i charakterystyczne dla Zielonej Góry. W konsultacjach społecznych mieszkańcy wybrali tę, która im się najbardziej podoba. Teraz działa biuro projektowe, które przygotowuje wybraną koncepcję już w takim programie funkcjonalno-użytkowym, która do marca ma być wykonana. Będzie zawierać nie tylko architektoniczne przykrycie, ale przede wszystkim całą infrastrukturę amfiteatru, łącznie z przebudową trybun, korony amfiteatru, pod którą będą znajdowały się pomieszczenia techniczne, pomieszczenia dla zespołów.

Jaki jest pomysł na ten obiekt? Przede wszystkim chcemy, aby po zadaszeniu mógł funkcjonować przez siedem–osiem miesięcy w roku. Będzie mógł być też wykorzystywany komercyjnie, bo tam będzie ok. trzech tysięcy miejsc. Myślę, że wiele firm komercyjnych zgłosi się również, żeby organizować tam eventy i różne wydarzenia. Tam też będą odbywały się koncerty plenerowe czy festiwale artystyczne. Mamy też sygnały, że wykorzystaniem amfiteatru zainteresowana jest Filharmonia Zielonogórska. Chcemy wrócić do marki Zielonej Góry jako miasta festiwalowego, chcemy, by trwale wpisało się to w mapę kulturalną Polski.

W ub. roku miastu udało się zmniejszyć pierwotny deficyt o 11 mln zł. W tym roku ma być on na poziomie 195 mln zł. A może się uda go ograniczyć jeszcze bardziej?