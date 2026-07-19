Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Nowa placówka to tzw. obiekt medycyny jednego dnia, w którym na pierwszy plan wysuwa się wyeksponowana rola rozbudowanych ambulatoriów i poradni specjalistycznych, mających za zadanie maksymalnie skrócić oraz usprawnić proces diagnostyki i leczenia najmłodszych bez konieczności długiej hospitalizacji. Sygnatariuszami umowy byli dyrektor szpitala Barbara Rogowska i przedstawiciele konsorcjum firm: Adamietz S.A. oraz Wodpol Sp. z o.o., wyłonionego w drodze postępowania przetargowego.

W wydarzeniu samorząd województwa reprezentowali: Władysław Ortyl marszałek województwa podkarpackiego, Karol Ożóg, wicemarszałek, Małgorzata Jarosińska-Jedynak członek zarządu województwa podkarpackiego oraz wojewódzcy radni: Jerzy Cypryś i Stanisław Kruczek. Obecni byli również posłowie na Sejm RP: Ewa Leniart, Zbigniew Chmielowiec, Tadeusz Chrzan, Kazimierz Gołojuch oraz Fryderyk Kapinos, a także Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.

Centrum od dawna potrzebne

Decyzja o budowie Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej (PCMD) nie wzięła się z próżni. Od wielu lat specjaliści, lekarze i rodzice dostrzegali konieczność stworzenia w regionie wysoko wyspecjalizowanej placówki dedykowanej wyłącznie najmłodszym pacjentom. Do tej pory, w przypadku ciężkich, rzadkich lub bardzo skomplikowanych schorzeń, dzieci z Podkarpacia musiały być transportowane do ośrodków w innych województwach.

Taka sytuacja generowała nie tylko ogromny stres dla małych pacjentów i ich rodzin, zmuszonych do wielotygodniowych rozłąk i dalekich dojazdów, ale oznaczała również drenaż środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które „wędrowały” za pacjentem poza granice województwa podkarpackiego. Nowe Centrum ma ostatecznie odwrócić ten trend, gwarantując małym pacjentom kompleksową opiekę na miejscu.

Realizacja Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej pochłonie prawie 643 mln zł, a dodatkowe 120 mln zł pozwoli na zakup najwyższej klasy wyposażenia medycznego. Tak duża inwestycja wymagała sprawnego montażu finansowego. Główny ciężar wziął na siebie samorząd województwa, przeznaczając na ten cel niemal 460 mln zł. Projekt zyskał również wsparcie ze środków unijnych (ponad 211 mln zł) oraz budżetu państwa (91 mln zł). Całość budżetu domyka wkład własny samego szpitala w wysokości 236 tys. zł.

Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej ma być miejscem, które zrywa z tradycyjnym, często surowym wizerunkiem szpitala. Projektanci postawili na koncepcję środowiska leczącego (ang. healing environment), w którym architektura, światło i przestrzeń aktywnie wspierają proces rekonwalescencji.

Obiekt będzie w pełni przyjazny dzieciom, minimalizując stres związany z hospitalizacją. W bezpośrednim otoczeniu budynku powstaną rozległe, specjalnie zaprojektowane tereny zielone. Zaplanowano tam m.in. unikalne konstrukcje w kształcie zwierząt pokryte żywym bluszczem, które mają pełnić funkcję relaksacyjną i odwracać uwagę najmłodszych od procedur medycznych.

Kluczowe parametry inwestycji

Najważniejsze parametry przedsięwzięcia to:

• Przestrzeń: 5 kondygnacji (w tym jedna podziemna) o łącznej powierzchni ponad 34 tys. m²

• Baza łóżkowa: łącznie 195 łóżek, w tym: 117 łóżek klinicznych, 63 łóżka dziennego pobytu oraz 15 łóżek Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).

• Trzy główne bloki: ambulatoryjny (24 specjalistyczne poradnie), kliniczny (oddziały łóżkowe) oraz "gorąca platforma" (Dziecięcy Szpitalny Oddział Ratunkowy, nowoczesny blok operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii).

• Sprzęt: Zintegrowana sala operacyjna, rezonans magnetyczny, dwa tomografy komputerowe oraz dwa angiografy.

• Zasięg: możliwość przyjęcia do 92 250 osób rocznie z przewidywaną obsługą 89 100 pacjentów w skali roku.

Znaczenie nowoczesnej bazy dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dumę z konsekwentnej realizacji projektu podkreśliła poseł na Sejm RP, Ewa Leniart. - Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej to powód do dumy dla wszystkich członków komisji zdrowia. Realizacja usług na najwyższym poziomie jest możliwa dzięki wspaniałym lekarzom i pielęgniarkom, ale wymaga też nowoczesnej bazy. Jako przedstawiciele parlamentu z ziemi podkarpackiej, uznajemy to za fundament bezpieczeństwa medycznego województwa – podkreśliła posłanka.

Odwagę samorządu w podejmowaniu trudnych decyzji budżetowych doceniła obecna na uroczystości wojewoda podkarpacki, Teresa Kubas-Hul. – Przeznaczenie tak ogromnych środków na jedną inwestycję to wyraz najwyższej troski o ludzkie zdrowie i życie. Nie ma większej wartości niż bezpieczeństwo naszych dzieci, dlatego te pieniądze są zainwestowane mądrze – podkreśliła wojewoda.

Słowa wdzięczności za determinację, współpracę oraz trud włożony w montaż finansowy i przygotowanie dokumentacji skierowała też dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, Barbara. - Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, który jeszcze kilka lat temu wydawał się niemożliwy. Szczególne podziękowania kieruję do pana marszałka Władysława Ortyla za wsparcie i zaangażowanie na każdym etapie przygotowań. Dziękuję również moim współpracownikom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dokumentacji, pozyskanie finansowania i realizację procesu inwestycyjnego. Dzięki naszej wspólnej pracy powstanie obiekt, który przez kolejne dekady będzie służył najmłodszym mieszkańcom regionu – stwierdziła Barbara Rogowska.

Projekt Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej to najważniejsze przedsięwzięcie realizowane ze środków programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”. Wkład własny samorządu województwa przekracza 65 proc. wartości projektu, pokazując skalę zaangażowania regionu w rozwój nowoczesnej opieki zdrowotnej dla dzieci. Pierwsze prace nad Podkarpackim Centrum Medycyny Dziecięcej rozpoczęły się już w czerwcu. Jeśli wszystkie etapy przebiegną zgodnie z założonym planem to finał tej historycznej dla Podkarpacia inwestycji nastąpi za nieco ponad trzy lata. Zgodnie z harmonogramem, drzwi supernowoczesnego Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej mają zostać otwarte, a obiekt zostać w pełni oddany do użytku już w październiku 2029 r.

Opinia

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego Foto: materiały prasowe

Dzień podpisania umowy na budowę Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej to naprawdę historyczna chwila, w której marzenia sprzed lat zmieniają się w konkretne działania. Cały proces, od pierwszej koncepcji przez trudne procedury projektowe, doprowadził nas do momentu podpisania umowy. Już w 2018 r. widzieliśmy potrzebę stworzenia takiego miejsca, widząc skalę odpływu składek zdrowotnych z naszego województwa. Inspiracją do działania był także rozwijający się wydział lekarski oraz starania wielu ekspertów medycznych. Musieliśmy przejść przez złożone negocjacje z Komisją Europejską w Brukseli, aby uzyskać zgodę na finansowanie nowej infrastruktury. Dzięki wsparciu wielu osób udało się obronić ten projekt i dostosować go do europejskich ram finansowych.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego