Materiał przygotowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa

Jednym z takich rozwiązań jest włączenie usługi płatności na rzecz miasta czy gminy do aplikacji mObywatel – narzędzia, które dla wielu osób pełni dziś funkcję cyfrowego portfela dokumentów i spraw urzędowych. Takie podejście nie tylko upraszcza dostęp do usług, ale realnie wpływa na komfort życia. Możliwość realizowania płatności z dowolnego miejsca, bez dodatkowych opłat i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, to tylko część korzyści. Dzięki automatycznemu uzupełnianiu danych, natychmiastowym potwierdzeniom płatności oraz możliwości przeglądania historii transakcji, zarządzanie zobowiązaniami wobec miasta staje się proste, wygodne, czytelne i bezpieczne. Jednym z filarów działalności Fundacji Polska Bezgotówkowa jest wspieranie samorządów w procesie cyfryzacji, m.in. poprzez oferowanie instytucjom publicznym rozwiązań płatniczych.

– Rozwój ePłatności pokazuje, że administracja publiczna coraz skuteczniej odpowiada na potrzeby mieszkańców, oferując rozwiązania dopasowane do współczesnego stylu życia. Jednym z kluczowych kierunków naszych działań jest wspieranie cyfryzacji administracji publicznej oraz upraszczanie codziennych kontaktów z instytucjami i urzędami. Wdrażanie terminali płatniczych, urządzeń samoobsługowych oraz nowoczesnych rozwiązań płatności cyfrowych przynosi realne korzyści zarówno obywatelom, jak i jednostkom publicznym – mówi Tomasz Misiak, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Cyfrowe opłaty miejskie nabierają tempa

Usługa ePłatności rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie już od trzech lat. Obecnie korzysta z niej już ponad 200 urzędów. Największe polskie miasta coraz śmielej wdrażają rozwiązania, które upraszczają kontakt z administracją. Do grona samorządów korzystających z usługi ePłatności w aplikacji mObywatel dołączyły m.in. Warszawa oraz Łódź. Mieszkańcy tych miast mogą teraz regulować swoje zobowiązania urzędowe bezpośrednio w aplikacji lub przez portal mobywatel.gov.pl – szybko, bezpiecznie i bez konieczności wizyty w urzędzie. System automatycznie uzupełnia dane potrzebne do wykonania przelewu, co eliminuje ryzyko błędów. Po dokonaniu płatności użytkownik natychmiast otrzymuje potwierdzenie, a aplikacja może przypominać o nadchodzących terminach. Aby dokonać płatności wystarczy posiadać profil zaufany lub e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Dzięki temu dostęp do cyfrowych usług publicznych jest nie tylko wygodny, ale i bezpieczny.

– Płatności realizowane poprzez aplikację mObywatel wprowadzają dla mieszkańców Warszawy nowy, wygodny kanał obsługi zobowiązań podatkowych. To możliwość, która wpisuje się w rozwój cyfrowych usług miasta, a jednocześnie wspiera zautomatyzowany proces ewidencji wpłat na kontach podatników w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Już I kwartale 2026 otrzymaliśmy poprzez aplikację mObywatel 75 630 wpłat – mówi Marzanna Krajewska, skarbnik m.st. Warszawy.

– Rozwój ePłatności pokazuje, że administracja publiczna coraz skuteczniej odpowiada na potrzeby mieszkańców, oferując rozwiązania dopasowane do współczesnego, szybkiego stylu życia. Łódź konsekwentnie umacnia swoją pozycję wśród miast cyfryzujących Polskę, stawiając na rozwiązania, które oszczędzają czas mieszkańców i upraszczają kontakt z administracją. Dla nas, urzędników, takie wdrożenie sprawia, że zarządzanie zobowiązaniami staje się prostsze, a ściągalność należności większa niż kiedykolwiek. Przez dwa pierwsze miesiące od uruchomienia usługi otrzymaliśmy przez aplikację mObywatel niemalże 23 tysiące wpłat – mówi Patrycja Dróżdż, p.o. kierownika Oddziału Analiz Finansowych w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, zastępczyni kierownika Projektu Zarządzania Finansami Miasta.

Złotoryja – pionier cyfrowych płatności w Polsce

Złotoryja znajduje się dziś wśród polskich miast i gmin wyróżniających się konsekwentnym rozwojem cyfrowych usług publicznych. Jako pionier cyfryzacji była pierwszym miastem w Polsce, które uruchomiło pilotaż ePłatności w aplikacji mObywatel. Dzięki temu mieszkańcy już od 2024 roku mogli wygodnie i bez prowizji opłacać lokalne podatki oraz inne zobowiązania bez konieczności wychodzenia z domu.

– Złotoryja jako pierwsza przystąpiła do pilotażu płatności w aplikacji mObywatel, konsekwentnie budując urząd na miarę XXI wieku. Dzięki temu usprawniliśmy pracę administracji i pokazaliśmy, że cyfrowe usługi publiczne mogą realnie podnosić jakość życia mieszkańców. Naszym celem jest, aby codzienne sprawy urzędowe można było załatwiać szybko, wygodnie i bezpiecznie – mówi Paweł Kulig, burmistrz miasta Złotoryja.

Program Polska Bezgotówkowa dla urzędów i instytucji publicznych

Fundacja Polska Bezgotówkowa od blisko 8 lat aktywnie wspiera instytucje sektora publicznego w procesie cyfryzacji oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w administracji i usługach publicznych. W ramach Programu Fundacji, urzędy, instytucje samorządowe, a także jednostki zależne od samorządów mogą bezpłatnie korzystać z terminali płatniczych lub opłatomatów. Fundacja pokrywa koszty obsługi transakcji bezgotówkowych, a instytucje zyskują możliwość wprowadzenia nowych standardów płatności, dzięki którym mogą zapewnić lepszą jakość obsługi mieszkańców.

Dodatkowo Fundacja wspiera rozwiązania techniczne dla transakcji realizowanych online – za pośrednictwem portali samorządowych lub stron internetowych urzędów. Wsparcie to obejmuje różne formy transakcji zdalnych, umożliwiających płatność za pośrednictwem platform internetowych, aplikacji mobilnych oraz kodów QR. Rozwiązania te są nie tylko wygodne i dostępne, ale również zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa – wszystkie transakcje są chronione za pomocą zaawansowanych technologii szyfrowania i autoryzacji, co gwarantuje pełną ochronę danych osobowych i finansowych użytkowników.

Kto może skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa?

* Jednostki samorządu terytorialnego;

* Centralne instytucje publiczne;

* Podmioty zależne od JST i instytucji centralnych, jak np.: publiczne szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, straż miejska, urzędy, muzea, teatry, zakłady budżetowe, szpitale publiczne, archiwa, inspektoraty i agencje rządowe, zarządy cmentarzy komunalnych, straż miejska i wiele innych.

Aby skorzystać z programu, wystarczy wypełnić wniosek na stronie Fundacji Polska Bezgotówkowa (www.polskabezgotowkowa.pl) oraz wybrać agenta rozliczeniowego, aby otrzymać ofertę.

