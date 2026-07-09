Z tego artykułu dowiesz się: Skąd biorą się coraz częstsze problemy z dostępem do wody pitnej w polskich gminach.

Jakie inwestycje i działania podejmują lokalne władze, by zapobiec kryzysom wodnym.

Na jakie niestandardowe źródła finansowania kluczowych inwestycji wskazują samorządowcy.

Dlaczego sytuacja finansowa gmin uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie dostaw wody na przyszłość.

Samorządy szukają sposobów, by zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. Niektóre mają już konkretne propozycje. – W sytuacji realnego zagrożenia podstawowych potrzeb mieszkańców, w tym ich zdrowia, oraz konieczności zapewnienia wody do celów gaśniczych w sytuacjach kryzysowych, takich jak sabotażowe podpalenia czy pożary wywołane skutkami nalotów, uważam za niezbędne umożliwienie gminom wykorzystania środków przeznaczonych na ochronę ludności i obronę cywilną na wzmocnienie odporności systemów wodociągowych – napisał w liście do premiera Donalda Tuska Adam Misiewicz, wójt gminy Świercze na Mazowszu.

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Problemy z wodą od Mazowsza po Lubelszczyznę

Świercze to jedna z gmin, gdzie latem, szczególnie podczas upałów, regularnie występują problemy z dostępem do wody. Dotyczą one kilku miejscowości w centralnej części gminy, położonych na jej najwyższym terenie – Ostrzeniewa, Kowalewic Włościańskich, części Prusinowic, Świercza i Wyrzyk. Łącznie problem dotyka około 250 gospodarstw domowych.

– Wynika to z wysokich poborów wody oraz położenia tych miejscowości, co powoduje drastyczne spadki ciśnienia. W ostatnich latach są to głównie spadki ciśnienia, a przy krytycznie wysokim poborze zdarzają się kilkugodzinne braki wody, najczęściej między godz. 17 a 22 – mówi wójt Adam Misiewicz.

Podobne problemy wystąpiły w gminie Niemce na Lubelszczyźnie. – W związku z wysokimi temperaturami i suszą wystąpiły spadki ciśnienia w sieci wodociągowej oraz nieplanowane przerwy w dostawie wody. Na terenie gminy funkcjonuje sześć ujęć, a problemy dotyczyły części odbiorców zaopatrywanych z jednego z nich – poinformował Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

Samorząd dostarczał mieszkańcom wodę butelkowaną oraz, w zależności od potrzeb, wodę do celów sanitarnych i dla zwierząt. Jak podkreśla ZGK, sytuacja poprawia się po opadach, ponieważ zwiększony pobór wody wynika głównie z podlewania ogrodów, trawników i napełniania basenów.

Inwestycje mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw

Czasowe problemy z dostępem do wody pod koniec czerwca odnotowano również w gminie Nowy Wiśnicz w Małopolsce. – Najdłuższe przerwy w dostawie wody dotyczyły miejscowości Muchówka oraz przysiółków Podgródka, Kobyla i części Wiśnicza Małego – informuje Barbara Burdak z Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Utrudnienia trwały około doby. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego zdecydowano o przekierowaniu dostaw z innych części systemu. W efekcie krótkotrwałe przerwy wystąpiły także w Królówce, Kopalinach i Olchawie, jednak nie trwały dłużej niż pięć godzin.

Jak wyjaśnia Barbara Burdak, przyczyną problemów było jednoczesne wystąpienie kilku czynników: rekordowego zapotrzebowania na wodę podczas upałów, poboru na cele rekreacyjne i gaśnicze oraz czasowego ograniczenia dostaw z wodociągów brzeskich.

– Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu przez cały ten okres nieprzerwanie produkował wodę. Nie doszło do awarii gminnej infrastruktury wodociągowej – podkreśla urzędniczka.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, gmina przygotowuje dodatkowe połączenie z siecią wodociągów brzeskich wraz ze zbiornikami pośrednimi oraz planuje budowę nowego ujęcia wody.

Z kolei gmina Niemce buduje dwie dodatkowe studnie i modernizuje istniejące. – Problem suszy hydrologicznej dotyczy obecnie całego kraju. Racjonalne korzystanie z wody to wspólna odpowiedzialność, która pozwala zapewnić jej dostępność dla wszystkich mieszkańców – podkreśla Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach.

Samorządowcy apelują o wsparcie państwa

Jak zauważa wójt Adam Misiewicz, wieloletnie anomalie pogodowe, długotrwałe upały, susza glebowa i spadek poziomu wód gruntowych powodują coraz większe problemy z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę.

– Malejące zasoby wody i ogromne pobory, nie tylko na cele bytowe, ale również do podlewania upraw, ogródków i trawników, pogłębiają deficyt wodny na terenie gminy Świercze oraz miejscowości zaopatrywanych ze stacji uzdatniania wody „Klukówek”. Gmina Świercze znajduje się na obszarze o najniższych opadach w Polsce – poniżej 495 mm rocznie – napisał wójt w swoim liście do premiera.

Przypomniał, że gmina zmodernizowała dwie stacje uzdatniania wody i wybudowała zbiorniki retencyjne, jednak podczas szczytowego zapotrzebowania rozwiązania te okazują się niewystarczające. – Sytuacja finansowa gminy, poziom zadłużenia oraz brak dostępnych środków krajowych i unijnych uniemożliwiają realizację kolejnych inwestycji – podkreśla wójt.

Dlatego postuluje umożliwienie wykorzystania środków przeznaczonych na ochronę ludności i obronę cywilną do modernizacji systemów wodociągowych. Apeluje także o przesunięcie środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje wodociągowe lub uruchomienie specjalnego programu krajowego.