Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób jedno z miast wojewódzkich zamierza walczyć z depopulacją, oferując dopłaty do miejsc w akademikach.

Jakie kryteria muszą spełnić studenci i absolwenci, aby otrzymać od miasta mieszkanie na start kariery zawodowej.

Jakie długofalowe cele strategiczne stoją za programami wsparcia mieszkaniowego dla młodych ludzi.

Liczące ponad 120 tys. mieszkańców Opole ma kilka uczelni wyższych, m.in. Politechnikę Opolską i Uniwersytet Opolski. Politechnika Opolska dysponuje czterema akademikami, w których znajduje się 650 miejsc.

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Za miejsce w domu studenta – w zależności od standardu, wielkości pokoju i liczby jego mieszkańców – trzeba zapłacić od 700 do 1,3 tys. zł miesięcznie. Opłaty w nowym roku akademickim nie wzrosną. Co więcej, część studentów będzie płacić mniej dzięki nowemu pomysłowi władz miasta.

Dopłaty do akademików dla najlepszych studentów

– Opole, mając dobrą markę akademicką i rosnący poziom naszych uczelni, stoi jednocześnie – jak wszystkie miasta w Polsce – w obliczu problemów z depopulacją – przyznaje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Zapowiada, że miasto chce przyciągać młodych, ambitnych ludzi, aby studiowali w Opolu, a następnie osiedlali się tu na stałe.

– Najlepsze, co możemy zrobić w tej sytuacji, to zachęcić maturzystów z dobrymi wynikami do wyboru Opola na miejsce studiów. Jako miasto zamierzamy wesprzeć ich w tej decyzji, proponując dopłaty do miejsc w akademikach. Być może w przyszłości skorzystają także z programu „Mieszkanie dla Specjalisty”, który funkcjonuje w naszym TBS-ie – mówi prezydent.

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Miasto chce uruchomić dopłaty już od października. Pokryją one ok. 40–50 proc. dotychczasowej opłaty za miejsce w domu studenta. – To będzie oznaczało wydatki rzędu 4–5 mln zł rocznie. W skali budżetu miasta może nie wydaje się to bardzo dużą kwotą, ale wśród bieżących wydatków jest to znacząca pozycja – przyznaje Arkadiusz Wiśniewski.

Szczegółowe warunki przyznawania dopłat opracują uczelnie. Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Jacek Lipok i rektor Politechniki Opolskiej prof. Marcin Lorenc są zgodni, że wsparcie powinno trafić do najlepszych studentów.

– Z dopłat będą mogli skorzystać studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy są laureatami i finalistami olimpiad stopnia centralnego, a także pozostali studenci osiągający ponadprzeciętne wyniki w nauce. Maksymalna wartość wsparcia wyniesie do 8 tys. zł rocznie na jednego studenta – zapowiada Anna Kułynycz, pełnomocnik rektora Politechniki Opolskiej ds. komunikacji.

Mieszkania zamiast dopłat do akademików

Wsparcie mieszkaniowe dla studentów i absolwentów oferują również inne, przede wszystkim mniejsze ośrodki akademickie. W Kaliszu od 2022 r. działa program „Kalisz dla Młodych”.

O przydział mieszkań z miejskiego zasobu mogą ubiegać się studenci i absolwenci (do 30. roku życia) Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Jak przekazała nam Katarzyna Ciupek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Kalisza, dotychczas ze wsparcia skorzystało 16 studentów i ośmiu absolwentów, łącznie 24 osoby. Wszystkie nadal mieszkają w Kaliszu.

– W tym roku nabór planowany jest w ostatnim kwartale. Miasto zamierza przeznaczyć na potrzeby programu sześć lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego – mówi rzeczniczka. Kalisz nie planuje natomiast dopłat do opłat za akademiki.

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Rozpoczął się już nabór do programu „Mieszkanie dla Absolwenta” w Toruniu. – To już 12. edycja przedsięwzięcia, którego celem jest zatrzymanie zdolnych młodych ludzi w naszym mieście. Nabór potrwa do końca sierpnia i daje szansę na uzyskanie jednego z pięciu mieszkań przeznaczonych dla osób rozpoczynających karierę zawodową – poinformował toruński magistrat.

Kandydaci muszą spełnić kilka warunków. Nie mogą mieć więcej niż 35 lat, muszą być absolwentami studiów magisterskich lub drugiego stopnia na toruńskiej uczelni i legitymować się średnią ocen co najmniej 4,7.

Dodatkowo wymagane jest zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Torunia, brak własnego mieszkania lub domu oraz osiągnięcia naukowe, wynalazcze albo artystyczne.

– Umowy najmu zawierane są na okres do 10 lat, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po spełnieniu określonych warunków. Jednocześnie umowa nie może obowiązywać dłużej niż okres zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta – podkreśla toruński ratusz.

W latach 2015–2025 z programu skorzystały 53 osoby, co – zdaniem władz miasta – potwierdza jego skuteczność w zatrzymywaniu młodych absolwentów.