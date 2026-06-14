Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Samorząd Dolnego Śląska konsekwentnie stawia na podnoszenie jakości życia mieszkańców regionu. Jednym z kluczowych obszarów jest poprawa dostępności komunikacyjnej, przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu mieszkańców i wspieranie rozwoju turystyki.

Od kilku lat regularnie przywracane są do użytku nieużywane – niekiedy od dekad – linie kolejowe. W ramach autorskiego programu „Dolny Śląsk na dobrych torach” pociągi wróciły właśnie do kolejnych miejsc, ruszyły również nowe inwestycje na dolnośląskich torach.

Region wzbogaci się także o bardzo ważne trasy szybkiego ruchu, które podwyższą komfort podróżowania zarówno mieszkańców i turystów, jak i kierowców jadących przez Dolny Śląsk tranzytem.

Pociągi wracają na kolejne trasy

W ostatnich dniach – po 49 latach przerwy – pociągi ponownie dotarły do kolejnych części Bielawy. Samorząd województwa oficjalnie otworzył zrewitalizowany fragment linii kolejowej wraz z dwoma nowymi przystankami – Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie.

Nowe przystanki zostały zlokalizowane w pobliżu największych atrakcji turystycznych Bielawy – Jeziora Bielawskiego i Gór Sowich. Jak podkreślają samorządowcy, oznacza to nie tylko wygodniejsze podróżowanie dla mieszkańców, ale również impuls rozwojowy dla lokalnej turystyki.

– To kolejny ważny krok w rozwoju kolei regionalnej na Dolnym Śląsku. Otwieramy odcinek, który nie tylko poprawi codzienną komunikację mieszkańców, ale także „doprowadzi tlen” do takich miejsc jak Bielawa, wzmacniając ich potencjał turystyczny i gospodarczy. Charakterystyczne nazwy przystanków – Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie – nie są przypadkowe. Wprost wskazują pasażerom największe atrakcje regionu i zachęcają do odwiedzin – podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. Według szacunków samorządu województwa z nowego połączenia może korzystać co najmniej 100 tys. pasażerów rocznie.

Oddany do użytku odcinek liczy ok. 4 km i stanowi część większego projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 318 w kierunku Srebrnej Góry. Łącznie całe zadanie obejmuje 16 km linii, a zakończenie II etapu inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi ok. 60 mln zł, z czego otwarty właśnie fragment kosztował prawie 18 mln zł.

W ostatnich dniach ruszyły rewitalizacje kolejnych linii. Kolej po 30 latach wróci na trasę Marciszów–Bolków–Strzegom. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Rozpoczęły się już prace na odcinku Grabina Śląska–Roztoka o długości 4,9 km. Ich zakończenie zaplanowano na sierpień. Drugi etap obejmie prawie 27-kilometrową trasę Roztoka–Bolków–Marciszów.

– Ta inwestycja ma znaczenie o wiele szersze niż tylko lokalne. Po zakończeniu całego przedsięwzięcia zyskamy alternatywne połączenie kolejowe między Wrocławiem a Jelenią Górą z pominięciem obecnych ograniczeń na linii przez Wałbrzych. To realna szansa na skrócenie podróży nawet o 20–30 minut i stworzenie atrakcyjniejszej oferty transportowej dla mieszkańców oraz turystów – podkreśla Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Rewitalizowany właśnie odcinek będzie pierwszą linią w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei wykonaną w technologii bezstykowej, co oznacza nowoczesne łączenie torów. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po nich z prędkością do 80 km/h, a składy towarowe – do 60 km/h. Koszt realizacji I etapu inwestycji wynosi 14 mln zł. Inwestycja realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Także w tych dniach podpisana została umowa na rewitalizację linii kolejowej między Kamienną Górą a Ogorzelcem. Inwestycja obejmie 12-kilometrowy odcinek linii kolejowej nr 308 i 345. W ramach zadania odtworzone zostaną również przystanki w Ogorzelcu, Pisarzowicach i Leszczyńcu. Prace potrwają dwa lata, a ich całkowity koszt sięgnie 44 mln zł.

– To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców. Kolej oznacza nie tylko walkę z wykluczeniem transportowym, ale również impuls gospodarczy i turystyczny dla całego regionu. Tam, gdzie jest sprawna komunikacja, tam chętniej pojawiają się inwestorzy i rozwija się lokalna gospodarka – podkreśla Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Jak podaje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, do 2029 r. liczba zrewitalizowanych tras ma wzrosnąć do 300 km. Na inwestycje kolejowe w regionie przeznaczane są także środki z KPO – tylko w tym roku będzie to ok. 160 mln zł.

Przyspiesza budowa S8

Obok inwestycji w trasy kolejowe w regionie realizowanych jest także sporo niezwykle istotnych dla kierowców projektów budowy dróg. Obecnie na Dolnym Śląsku powstaje ponad 80 km nowych dróg, a inwestycje te mają łączną wartość niemal 3 mld zł.

Do kluczowych projektów należy budowa drogi ekspresowej S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem, która poprawi komunikację między Wrocławiem a południem regionu, w tym Kotliną Kłodzką, a także zwiększy komfort ruchu tranzytowego w kierunku południowej granicy Polski.

– To bardzo ważna inwestycja dla Dolnego Śląska i mieszkańców południowej części regionu. Budowana droga zdecydowanie poprawi komunikację, skróci czas podróży i zwiększy bezpieczeństwo. Trzy pierwsze odcinki między Kobierzycami a Łagiewnikami realizowane są zgodnie z harmonogramem i chcemy, aby zostały oddane w III kwartale 2027 r. – mówi Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

I etap inwestycji obejmuje wspomniane trzy odcinki między Kobierzycami a Łagiewnikami, o łącznej długości ok. 30 km. Zaawansowane są także przygotowania do realizacji kolejnych etapów – dwa odcinki oczekują na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a ostatni fragment, między Bardem a Kłodzkiem, jest na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Cała dolnośląska część trasy S8 będzie liczyć ok. 63 km.

– To inwestycja, na którą mieszkańcy południowego Dolnego Śląska czekali od lat. Każdego dnia pokonuję trasę między Wrocławiem a Ząbkowicami Śląskimi i widzę, jak szybko postępują prace. Dzisiaj przejazd z Kotliny Kłodzkiej do Wrocławia zajmuje nawet dwie, dwie i pół godziny. Po realizacji tego zadania czas podróży może skrócić się nawet do około godziny. To ogromna zmiana nie tylko pod względem komfortu, ale także bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego tej części regionu – podkreśla Paweł Gancarz.

A4 zyska łącznik...

Coraz bliżej jest także do realizacji nowego połączenia A4 ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia (WOW) w rejonie Karwian. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisały porozumienie o współpracy przy realizacji inwestycji, która ma odciążyć przeciążony węzeł Bielany Wrocławskie i poprawić układ komunikacyjny południowej części aglomeracji wrocławskiej.

Wicemarszałek Michał Rado zwraca uwagę, że nowy łącznik będzie jednym z ważniejszych elementów poprawiających komunikację południowej części aglomeracji. – Rozpoczynamy etap przygotowania dokumentacji projektowej, który potrwa około 18 miesięcy. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Wrocławia i całej aglomeracji – podkreśla.

Nowy łącznik powstanie w miejscu dawnego punktu poboru opłat Karwiany i połączy autostradę A4 z WOW i ul. Karkonoską. Inwestycja obejmie liczący prawie 3 km odcinek trasy wraz z budową trzech rond i układu drogowego. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 54 mln zł. Zakończenie budowy ostatniego odcinka WOW planowane jest na 2028 r.

S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem ułatwi podróżowanie na południe regionu i do granicy Polski Foto: mat. pras.

…a Złotoryja obwodnicę

Rusza także realizacja innej oczekiwanej inwestycji drogowej. Samorząd województwa podpisał umowę na budowę I etapu obwodnicy Złotoryi. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i otworzy nowe możliwości rozwoju gospodarczego. Będzie miała łącznie ok. 8 km długości i zostanie zrealizowana w trzech etapach.

– O budowie obwodnicy Złotoryi mówiło się od dawna, a samorządowcy z regionu mocno zabiegali o tę inwestycję. Dzisiaj podpisujemy umowę i to ogromna satysfakcja, że obwodnica będzie zrealizowana. Mieszkańcy Złotoryi, ale i wszyscy jadący m.in. w Karkonosze będą niedługo mogli z tej ważnej trasy skorzystać – mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa.

Pierwszy odcinek, którego budowa właśnie się rozpoczyna, liczy 3,9 km i stanowi kluczową część całej inwestycji. Trasa poprowadzona zostanie po południowo-wschodniej stronie miasta i połączy drogę wojewódzką nr 363 w kierunku Jawora z rejonem strefy ekonomicznej przy ul. Przemysłowej w Złotoryi.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego