W debacie o inwestycjach samorządowych sport coraz częściej przestaje być traktowany wyłącznie jako dodatkowy wydatek. W przypadku Dolnego Śląska sport ma być jednym z narzędzi budowania jakości życia mieszkańców, wspierania aktywności młodzieży oraz wzmacniania potencjału turystycznego i społecznego mniejszych miejscowości.

To właśnie dlatego w budżecie województwa na 2026 rok na rozwój sportu przeznaczono prawie 83 mln zł, z czego ok. 68 mln zł trafi na budowę i modernizację infrastruktury sportowej. Z tych środków korzystają zarówno lokalne samorządy, jak i kluby oraz organizacje sportowe. Inwestycje obejmują nie tylko stadiony i hale, ale również infrastrukturę dla sportów rowerowych, rakietowych czy zimowych.

– Rozwój infrastruktury sportowej traktujemy jako inwestycję długoterminową – w zdrowie mieszkańców, aktywność dzieci i młodzieży oraz jakość życia w całym regionie. Chcemy, by dostęp do nowoczesnych obiektów nie był przywilejem największych ośrodków, ale standardem także w mniejszych miejscowościach – podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Rozwojowi infrastruktury sportowej, przyszłości futbolu oraz wsparciu dzieci i młodzieży poprzez sport poświęcony był m.in. II Kongres Polskiej Piłki w Jeleniej Górze. Dużo miejsca poświęcono projektom skierowanym do najmłodszych, takim jak program „zDolnośląskie Dzieciaki”, który samorząd regionu realizuje wspólnie z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej.

To pierwszy taki projekt w Polsce. W jego ramach profesjonalni trenerzy DZPN prowadzą pokazowe lekcje WF-u w klasach I-III dolnośląskich szkół podstawowych. Program ma zachęcać dzieci już od najmłodszych lat do ruchu, aktywności fizycznej i sportowej pasji. Docelowo może objąć nawet 90 tys. uczniów w regionie.

Lokalne inwestycje

Znacząca część rozdysponowywanych przez region środków trafia do klubów i organizacji sportowych poprzez program „Poprawa Bazy Sportowej”. Niedawno rozdysponowano w nim prawie 1 mln 340 tys. zł. Finansowanie zostało przyznane w ramach otwartego konkursu ofert, a wsparcie otrzymało łącznie 45 klubów i stowarzyszeń sportowych z Dolnego Śląska.

Choć pojedyncze granty często opiewają na kilkadziesiąt tysięcy złotych, to jednak ich znaczenie w skali lokalnej infrastruktury jest wymierne. Środki te pozwalają m.in. na zakup sprzętu sportowego, doposażenie obiektów treningowych, remonty stadionów, poprawę oświetlenia boisk czy modernizację infrastruktury wykorzystywanej przez piłkarzy, łuczników i żeglarzy. W hali widowiskowo-sportowej w Lubinie pojawią się natomiast elektroniczne tablice wyników.

Z perspektywy samorządowej to właśnie tego typu inwestycje są najbardziej odczuwalne dla mieszkańców – poprawiają codzienny dostęp do sportu i wzmacniają lokalne zaplecze szkoleniowe.

Kolarstwo regionalną specjalizacją

Dolny Śląsk od lat buduje pozycję regionu silnie związanego z kolarstwem – zarówno zawodowym, jak i rekreacyjnym. Stąd coraz większy nacisk na rozwój wyspecjalizowanej infrastruktury.

Jednym z bardziej rozpoznawalnych projektów są Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności (DRPU), czyli specjalnie przygotowane obiekty służące doskonaleniu techniki jazdy MTB. Pozwalają ćwiczyć pokonywanie przeszkód terenowych, przygotowywać się do jazdy po trasach typu single track czy rozwijać kompetencje techniczne jeszcze przed wyjazdem w góry.

W regionie działa już 21 takich parków, a powstaje kolejnych sześć. W programie DRPU dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło do 33 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Jeszcze bardziej wyspecjalizowany charakter ma projekt Dolnośląskiego Kolarskiego Toru Szosowego w Bielawie. Środki na jego budowę zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego. Na 2026 rok przewidziano ok. 3,65 mln zł.

Warto podkreślić, że znaczenie tej inwestycji wykracza poza sam obiekt. Dziś, zgodnie z prawem, najmłodsi adepci kolarstwa szosowego nie mogą trenować w ruchu ogólnym, a zaawansowane elementy techniki – takie jak sprint, jazda na czas czy trening w grupie imitującej peleton – są praktycznie niemożliwe na drogach publicznych.

Dolny Śląsk jest również w gronie ważnych gospodarzy międzynarodowych wydarzeń sportowych. Region jest regularnie na trasie największych imprez kolarskich, wykorzystując ich potencjał promocyjny i turystyczny.

Już w sierpniu przez województwo ponownie przejedzie peleton Tour de Pologne – jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich w Europie Środkowo-Wschodniej, zaliczanego do cyklu UCI World Tour. W poprzedniej edycji rywalizacja rozpoczęła się we Wrocławiu, a region gościł aż trzy etapy, których trasy przebiegały m.in. przez Legnicę, Karpacz i Wałbrzych.

Samorząd województwa podkreśla, że obecność tak prestiżowych wydarzeń to nie tylko sportowe emocje, ale także realny impuls promocyjny i gospodarczy dla regionu, wzmacniający rozpoznawalność Dolnego Śląska jako miejsca aktywnej turystyki i dużych wydarzeń sportowych.

– Sport pełni dziś ważną funkcję społeczną i rozwojową. Dlatego wspieramy projekty odpowiadające na konkretne potrzeby środowisk sportowych i samorządów – od lokalnych boisk po specjalistyczną infrastrukturę, która pozwala szkolić młode talenty i rozwijać regionalne przewagi, aż po wielkoformatowe wydarzenia – zaznacza Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego odpowiedzialny m.in. za sport.

II Kongres Polskiej Piłki w Jeleniej Górze stał się ważnym polem debaty o przyszłości futbolu, rozwoju infrastruktury sportowej oraz wsparciu dzieci i młodzieży poprzez sport. Na zdjęciu od lewej: Marek Kotlarz, wiceprezes, i Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, oraz Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego mat. pras. (2)

Nowe obiekty dla tenisa i padla

Samorząd województwa stawia także na rozwój sportów rakietowych. W 2026 roku z budżetu regionu przeznaczono 5,65 mln zł na budowę Dolnośląskich Parków do gry w tenisa i padla. Dofinansowanie otrzymało sześć projektów, które są obecnie realizowane.

Założenie programu jest dwojakie: z jednej strony chodzi o rozwój infrastruktury dla dyscypliny o silnych tradycjach i lokalnych ambasadorach – takich jak Hubert Hurkacz czy wcześniej Łukasz Kubot, z drugiej zaś o stworzenie warunków do popularyzacji padla, jednej z najszybciej rozwijających się dyscyplin rekreacyjnych w Europie.

Padel, łączący elementy tenisa ziemnego i squasha, przyciąga uczestników relatywnie niskim progiem wejścia oraz możliwością gry praktycznie w każdym wieku. Z perspektywy samorządów oznacza to potencjał aktywizacyjny i szansę na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w sporcie powszechnym.

Całoroczna infrastruktura dla sportów zimowych

Ukształtowanie terenu Dolnego Śląska sprawia, że jest on doskonałym miejscem również do uprawiania sportów zimowych. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem w tym obszarze będzie budowa w Karpaczu pierwszego w Polsce toru saneczkowego z nawierzchnią kompozytową. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla zawodników, ponieważ umożliwi treningi przez cały rok.

Projekt ma na celu stworzenie wyspecjalizowanego zaplecza treningowego, którego dotąd w kraju brakowało – a które może wzmacniać pozycję regionu także w sportach wyczynowych.

Z budżetu województwa w 2026 roku przeznaczono na ten cel 1,55 mln zł. Łącznie region sfinansuje 25 proc. kosztów budowy obiektu, których wartość szacowana jest na ok. 15 mln zł.

Przez Dolny Śląsk wiedzie m.in. trasa prestiżowego Tour de Pologne. W ubiegłym roku na starcie stawili się m.in. Patryk Stosz (z lewej) i Rafał Majka. Wyścig zawita do regionu także w tym roku

Instrument polityki społecznej i rozwoju kompetencji

Strategia województwa nie ogranicza się wyłącznie do budowy obiektów sportowych. Część środków kierowana jest również na rozwój sportu powszechnego, system szkolenia oraz działania zwiększające dostępność aktywności fizycznej dla różnych grup mieszkańców.

W budżecie regionu na ten rok przewidziano fundusze na wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży, projekty popularyzujące aktywność fizyczną, a także dofinansowanie najważniejszych wydarzeń sportowych organizowanych w regionie. Samorząd traktuje tego rodzaju inicjatywy jako element budowania kapitału społecznego i zdrowotnego mieszkańców.

Istotnym obszarem są również działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami, w tym przedsięwzięcia związane z tzw. turystyką społeczną. Ich celem jest zwiększanie aktywności, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz tworzenie warunków do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rekreacyjnym. Chodzi o zachęcenie osób z tej grupy do wyjścia z domu i ułatwienie im aktywnego spędzania czasu. Na realizację tych działań przeznaczono ok. 20 mln zł.

Tak więc sport na Dolnym Śląsku coraz częściej staje się nie tylko obszarem rywalizacji i rekreacji, ale również elementem polityki rozwojowej – obejmującej zdrowie publiczne, integrację społeczną, aktywizację mieszkańców oraz poprawę jakości życia w regionie.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego