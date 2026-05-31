Materiał przygotowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa

Z najnowszego badania* przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że JST wskazują sześć głównych powodów, dla których decydują się na rozwijanie cyfrowych płatności. Dla samorządów przede wszystkim liczą się oczekiwania mieszkańców, którzy coraz częściej preferują szybkie i wygodne rozwiązania cyfrowe. Urzędnicy podkreślają ponadto, że możliwość dokonywania płatności z dowolnego miejsca i o każdej porze znacząco poprawia komfort korzystania z usług.

Cyfrowa transformacja sektora publicznego

Trzecim istotnym aspektem jest także ograniczenie liczby błędów pojawiających się przy tradycyjnych przelewach. Dzięki integracji płatności z systemami urzędowymi mieszkańcy otrzymują gotowe dane do płatności, co minimalizuje ryzyko pomyłek. Po czwarte, wdrażanie e-Płatności postrzegane jest jako element nowoczesnego zarządzania administracją i podążania za aktualnymi trendami cyfrowymi.

Samorządy zauważają również, że uproszczenie procesu płatności może przyczyniać się do zmniejszenia zaległości podatkowych oraz poprawy skuteczności poboru należności. Duże znaczenie ma także szybszy dostęp do informacji o dokonanych płatnościach. Cyfrowe rozwiązania umożliwiają dużo sprawniejszy przepływ danych pomiędzy mieszkańcami a urzędami, co przekłada się na większą efektywność obsługi administracyjnej.

– Rozwój e-usług w mObywatelu wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji administracji publicznej i budowania bardziej dostępnych, nowoczesnych usług dla obywateli. Aktywnie wspieramy samorządy w transformacji cyfrowej sektora publicznego poprzez wdrażanie nowoczesnych i przyjaznych rozwiązań płatniczych. Samorządy coraz wyraźniej dostrzegają, że cyfrowe usługi nie są już dodatkiem do tradycyjnej administracji, ale jednym z kluczowych elementów jakości obsługi mieszkańców. Dla wielu z nich to także ważny krok w kierunku nowoczesnej, bardziej dostępnej i efektywnej administracji publicznej – mówi Tomasz Misiak, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Wyraźny sygnał dla administracji

Dodatkowym czynnikiem wspierającym rozwój cyfrowych usług publicznych jest rosnące zaufanie Polaków do państwowych aplikacji i systemów, takich jak mObywatel, mojeIKP czy Twój e-PIT. Jak pokazują najnowsze badania**, obecnie 63 proc. Polaków deklaruje zaufanie do tego typu rozwiązań, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z 2024 r. Największy poziom zaufania widoczny jest wśród młodszych użytkowników (18–24 lata) – w tej grupie pozytywne nastawienie do cyfrowych usług państwowych deklaruje 73 proc. respondentów. Trend ten pokazuje rosnącą akceptację dla cyfryzacji administracji publicznej oraz większą gotowość obywateli do korzystania z nowoczesnych kanałów kontaktu z urzędami.

– Rosnące zaufanie do państwowych aplikacji cyfrowych pokazuje, że Polacy coraz bardziej oswajają się z e-administracją i oczekują usług publicznych dostępnych równie wygodnie jak bankowość czy zakupy online. To wyraźny sygnał dla administracji publicznej, że rozwój usług takich jak e-Płatności w mObywatelu nie jest już jedynie elementem innowacji, ale staje się standardem oczekiwanym przez obywateli – dodaje Tomasz Misiak.

Fundacja Polska Bezgotówkowa od ponad ośmiu lat aktywnie wspiera instytucje sektora publicznego w procesie cyfryzacji oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w administracji i usługach publicznych. W ramach realizowanego programu, instytucje mogą zostać wyposażone w terminale umożliwiające przyjmowanie płatności kartą. Do końca 2025 r. z inicjatywy Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało ponad 3,6 tys. urzędów i instytucji publicznych, w których zainstalowano łącznie ponad 20,1 tys. urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

*Polasik Research „E-Płatności w mObywatelu w jednostkach samorządu terytorialnego”

**Polasik Research „Zwyczaje płatnicze a rozwój sieci akceptacji kart w Polsce 2025”

