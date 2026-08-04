Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego długotrwałe awarie prądu przestały być traktowane przez samorządy jako mało prawdopodobny scenariusz.

Na czym polega nowatorski projekt Punktów Odporności Społecznej i jaką pomoc oferują one mieszkańcom.

Jakie procedury i scenariusze kryzysowe testują największe polskie miasta, by chronić infrastrukturę krytyczną.

W jaki sposób weryfikowana jest współpraca służb oraz komunikacja w warunkach wielkoskalowej awarii zasilania.

– We wrześniu planowane jest przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń z udziałem Aquanetu, Wojsk Obrony Terytorialnej, Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz miejskich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Scenariusz ćwiczeń będzie obejmował działania związane z wystąpieniem zagrożenia o charakterze terrorystycznym na ujęciach wody pitnej oraz współdziałanie służb i operatora infrastruktury krytycznej w zakresie ograniczania skutków zdarzenia, ochrony ludności oraz zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców – mówi Maciej Kubiak, kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

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Gdzie szukać pomocy w razie wielkiej awarii prądu

Długotrwała awaria prądu przestaje być traktowana przez samorządy jako mało prawdopodobny scenariusz. Miasta ćwiczą współpracę służb, sprawdzają procedury reagowania kryzysowego i testują możliwości utrzymania działania infrastruktury krytycznej.

Najdalej idzie Lublin, który tworzy Punkty Odporności Społecznej – miejsca, w których mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc podczas wielogodzinnego blackoutu. To jeden z pierwszych samorządów w Polsce, który nie ogranicza się wyłącznie do ćwiczeń sztabowych.

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Podczas miejskich manewrów „Odporny Lublin” sprawdzano w praktyce możliwość szybkiego uruchomienia Punktów Odporności Społecznej oraz gotowość służb do działania w sytuacji długotrwałego braku energii elektrycznej. Testowano nie tylko współpracę służb, ale także czas reakcji, wykorzystanie agregatów prądotwórczych, przenośnych magazynów energii oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Punkty Odporności Społecznej to autorski projekt miasta przygotowany z myślą o sytuacji długotrwałego blackoutu. W każdej dzielnicy mają powstać w wybranych szkołach miejsca wyposażone w zasilanie awaryjne, gdzie mieszkańcy będą mogli naładować telefony, ogrzać się, skorzystać z podstawowego zaplecza socjalnego. Ale też uzyskać informacje, pomoc psychologiczną czy wsparcie pracowników MOPR. W pierwszym etapie powstanie dziesięć takich punktów, a docelowo mają funkcjonować we wszystkich 27 dzielnicach miasta.

– Ćwiczenia pozwoliły praktycznie sprawdzić procedury funkcjonowania Punktów Odporności Społecznej oraz zweryfikować gotowość służb do działania podczas długotrwałej awarii zasilania. Ich celem było nie tylko doskonalenie współpracy, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacji kryzysowej – podkreślają przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin.

Jak chronić infrastrukturę krytyczną?

Podobne scenariusze coraz częściej ćwiczą także inne samorządy. W Poznaniu prowadzone są regularne działania służące doskonaleniu procedur reagowania na długotrwałe awarie zasilania oraz wzmacnianiu odporności miasta.

Podczas miejskich i ogólnopolskich ćwiczeń sprawdzano współpracę służb, funkcjonowanie systemów alarmowania i łączności, zapasowe źródła energii oraz możliwości utrzymania działania infrastruktury krytycznej. Testowano również organizację pomocy mieszkańcom oraz przekazywanie informacji w warunkach znacznie ograniczonej łączności elektronicznej.

– Szczególny nacisk położono na utrzymanie funkcjonowania kluczowych instytucji, ochronę infrastruktury krytycznej, organizację punktów pomocy dla mieszkańców oraz zapewnienie wsparcia osobom najbardziej narażonym na skutki długotrwałego braku zasilania – mówi Maciej Kubiak z Urzędu Miasta Poznania.

Choć Poznań nie posiada jeszcze Punktów Odporności Społecznej w formule przyjętej przez władze Lublina, to analizuje możliwość utworzenia podobnych miejsc.

Testowanie procedur bezpieczeństwa dla miast

Na scenariusz wielkoskalowej awarii zasilania przygotowuje się również Kraków. Miasto uczestniczyło w ogólnopolskich ćwiczeniach zarządzania kryzysowego „Kaskada”. – Dotyczyły one symulacji awarii zasilania na wielką skalę (blackout) oraz procedur przywracania łączności cyfrowej – mówi Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu.

Choć szczegółowe wnioski z ćwiczeń mają charakter niejawny, krakowscy urzędnicy przyznają, że rozwiązania podobne do lubelskich Punktów Odporności Społecznej są analizowane również na potrzeby stolicy Małopolski.

Równolegle Kraków stawia na przygotowanie mieszkańców do sytuacji kryzysowych. Działa tam pierwsze w Polsce Cywilne Centrum Działań prowadzące szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, a wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski opracowano poradnik pokazujący, jak przygotować się do sytuacji takich jak długotrwały blackout.

Choć każde z miast rozwija własny model przygotowań, kierunek jest wspólny. Coraz większy nacisk kładzie się nie tylko na sprawne działanie służb ratowniczych, ale również na zapewnienie mieszkańcom miejsc, w których podczas długotrwałego blackoutu będą mogli uzyskać informacje, naładować telefon, ogrzać się i otrzymać podstawową pomoc.