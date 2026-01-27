Miasta na lodzie. Gołoledź wystawiła samorządy na ciężką próbę

W Szczecinie sytuację komentował prezydent miasta Piotr Krzystek. – Sytuacja na mieście jest stabilna i dużo lepsza niż wczoraj. Niestety noc nie przyniosła przełomu, jeśli chodzi o kursowanie tramwajów. Nieobecności szkolne z tego tytułu będą usprawiedliwiane – napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Sól, piasek i granice miejskiej skuteczności

Samorządy zgodnie podkreślają, że akcje zimowego utrzymania prowadzone są w trybie ciągłym. Jednocześnie urzędnicy otwarcie mówią o ograniczeniach. – Akcja zimowego utrzymania prowadzona jest w trybie ciągłym. Na ulice wyjechało 25 pojazdów specjalistycznych, które od nocy prowadzą posypywanie i odladzanie głównych ciągów komunikacyjnych – mówi Wiesław Ciepiela z Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. – Trzeba jednak podkreślić, że przy marznącym deszczu skuteczność środków chemicznych jest ograniczona. Opady zmywają preparaty, a lód tworzy się ponownie – dodaje.

Podobnie sytuację opisuje Poznań. – Działania rozpoczęliśmy jeszcze w niedzielę po południu. Przy temperaturze nawierzchni około minus trzech stopni dochodziło do gwałtownego zamarzania deszczu, co wymuszało kilkukrotne dosypywanie soli w ciągu nocy – tłumaczy Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. – W takich warunkach priorytetem jest zapewnienie bieżącej przejezdności dróg. Całkowite usunięcie lodowicy jest możliwe dopiero po ustaniu opadów – podkreśla Kaniewska.

Jak przekazał nam Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie, wykonawcy umów podpisanych z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego zobowiązani są do zapewnienia wystarczającej liczby ekip do prawidłowej realizacji umowy, a sól i piasek zapewnia wykonawca w ramach kontraktu na zimowe oczyszczanie miasta.

– W akcji „Zima” pomaga także Dział Prac Interwencyjnych ZDiTM. Przez ostatnie dwa dni pracowały wszystkie osoby, które mogły pracować – podaje urzędnik. W poniedziałek w godzinach 7–15 przy odśnieżaniu pracowało 27 pracowników tego działu. Wykorzystywali trzy zestawy zamiatarek przezbrojonych w osprzęt zimowy (pług i posypywarkę). We wtorek przy odśnieżaniu zatrudniono już 40 pracowników. – Zużyto około 10 ton piasku z solą oraz cztery metry sześcienne solanki. ZDiTM posiada zapas mieszaniny piasku z solą w ilości 75 ton. Obecnie nie ma ryzyka, że ich zabraknie – zapewnia Dariusz Sadowski.