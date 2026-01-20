Miasta nie uwzględniają w przetargach takich zapisów, bo dla niektórych może to okazać się droższym rozwiązaniem. Mimo że sama cena energii z OZE spada, to jej dostępność w tak dużych wolumenach, jak potrzebowałoby miasto, jest jeszcze wyzwaniem. Łukasz Musieliński, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Poznaniu informuje nas, że w ramach przetargu na zakup energii nie określono wymogu udziału procentowego zielonej energii, „ponieważ uwzględnienie takiego kryterium mogłoby istotnie wpłynąć na poziom oferowanej ceny”. Nie zawsze jednak gwarancja zielonej energii oznacza, że cena za prąd musi być wyższa. Kraków – jak pisaliśmy niedawno – uzależnia cenę od notowań giełdowych w danym roku.

Powszechna fotowoltaika obniża rachunki za prąd?

Inaczej jest w przypadku inwestycji we własne OZE. Każde duże miasto wojewódzkie ma już co najmniej kilkadziesiąt takich mikroinstalacji na dachach swoich instytucji. Ich największą zaletą jest zmniejszenie konsumpcji energii przez placówki miejskie poprzez tzw. autokonsumpcję. W ten sposób spada zapotrzebowanie na energię, a finalny rachunek za prąd może być mniejszy, co zresztą – jak pisaliśmy w ub. tygodniu – zdarza się coraz częściej. Niektóre miasta, np. Łódź, chcą iść dalej i planują wybudowanie własnej farmy fotowoltaicznej. Duże aglomeracje miejskie poza OZE stawiają na konwencjonalną energetykę opartą o gaz, spalanie odpadów i biogaz. Tu ciekawym przykładem jest Bydgoszcz.

Miasto to jest teoretycznie samowystarczalne energetycznie. – Nasze własne instalacje fotowoltaiczne, biogazownie, spalarnia i kogeneracja gazowa produkują około 70 GWh energii rocznie. Miasto zużywa na realizację zdań publicznych około 45 GWh rocznie, a nadwyżki otrzymują sąsiednie gminy z grupy zakupowej – informuje nas urząd prasowy tego miasta. Mimo to miasto ma zawarty osobny kontrakt na dostawę energii, z ceną, która należy do jednych z najwyższych w kraju.

Rekordzistą w kraju – pod względem liczby instalacji OZE – jest zdecydowanie aglomeracja warszawska. Warszawska Grupa Zakupowa (WGZ), która odpowiada też za kontrakt na dostawę energii dla stolicy, posiadała na koniec 2025 r. 329 instalacji wytwórczych (323 to fotowoltaika). W tym roku ta liczba wzrośnie do 385. W ślad za coraz większą liczbą własnych instalacji, rośnie też wolumen produkowanej energii.

Produkcja energii przez WGZ w 2024 r. wyniosła blisko 2 GWh (z czego 1,4 GWh to fotowoltaika), zaś w 2025 r. wielkość produkcji przekroczyła 3 GWh (udział fotowoltaiki wynosił już 2,4 GWh). Dla zobrazowania skali podajmy tylko, że zużycie energii elektrycznej w urzędach dzielnic stolicy wyniosło w 2024 r. (za 2025 r. danych jeszcze nie ma) 33,5 GWh.