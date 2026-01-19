Samorządowcy grają z WOŚP. Wspierają aukcjami, będą kwestować

Aktualizacja: 19.01.2026 14:16 Publikacja: 19.01.2026 06:04
W trakcie 34. finału WOŚP prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, jak co roku, będzie można spotkać przez cały dzień na wrocławskim Rynku
Część samorządowców będzie także kwestować. – Mam nadzieję, że to jest ważne dla nas wszystkich. To moment, w którym człowiek uświadamia sobie, że we wspólnocie jest siła. Taka zgrana, zwarta, odpowiedzialna i empatyczna wspólnota może wszystko. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, oprócz tego, że jest wydarzeniem charytatywnym, podczas którego zbiera się pieniądze, jest także wydarzeniem społecznym i kulturalnym – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, szef Związku Miast Polskich.
Już za tydzień, w niedzielę 25 stycznia, po raz 34. odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego celem jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej, a hasłem przewodnim – „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Tradycyjnie, jak co roku, w wydarzenie angażują się także samorządowcy – znani i mniej znani. Wielu z nich wystawia przedmioty oraz spotkania na aukcjach wspierających WOŚP.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na licytację wystawił charakterystyczny kask ochronny, towarzyszący mu podczas miejskich inwestycji. – Buduje się? W Warszawie całkiem sporo. A jednym z najbardziej budujących momentów w roku jest ten, w którym wszyscy jednoczymy się wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej finału – mówił prezydent na filmiku reklamującym aukcję.
Dodał, że taki kask jest potrzebny tam, gdzie trwają prace i trzeba w nim chodzić. Natomiast ten, który przemierzył z nim praktycznie całą Warszawę, oddał na licytację na WOŚP. – Licytujcie, a każdy z was będzie mógł wyglądać jak budowniczy miasta stołecznego Warszawy – zachęca prezydent stolicy.
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wystawiła udzielenie ślubu na tarasie widokowym chłodni kominowej EC1, wspólny wypad na kręgle w kręgielni Grakula w Manufakturze, wspólne gotowanie w restauracji Pho by Lilly Tran, a także zaproszenia do strefy VIP na Łódź Summer Festival 2026.
Z kolei Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, przekazał na licytację udzielenie ślubu na Wawelu, przejażdżkę rowerową po Krakowie oraz krakowską edycję gry Monopoly z osobistą dedykacją.
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek w niedzielę weźmie udział w wydarzeniach towarzyszących w mieście, ale także przekazał na licytację wyjątkowe wydarzenie. – Zwycięzca internetowej aukcji będzie miał okazję zagrać z prezydentem w tenisa, w odmianie deblowej. Partnerem prezydenta będzie Marcin Matkowski, szczecinianin, niegdyś czołowy deblista turniejów wielkoszlemowych, a dodatkiem do wygranej licytacji będą bilety VIP na najstarszy tenisowy turniej w Polsce – Invest in Szczecin Open 2026 – mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prasowy prezydenta Szczecina.
W tym roku prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekazał na WOŚP m.in. 10 sztuk kolekcjonerskich, limitowanych złotych kart PEKA ze swoim podpisem, książkę Francisa Fukuyamy „Zamieszanie z liberalizmem” z podpisem autora oraz książkę Sylvie Kauffmann „Zaślepieni. Jak Berlin i Paryż dały Rosji wolną rękę” z podpisem autorki.
Poza tym prezydent Poznania wystawia pamiątkową kielnię z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły na Strzeszynie w Poznaniu, ceramiczną maselnicę w kształcie rogala świętomarcińskiego, grę planszową „Łamacze szyfrów”, a także pakiety miejskich gadżetów inspirowanych zabytkową architekturą Poznania.
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przekaże w tym roku na licytację numer „1” dla osoby startującej w biegu 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton, który odbędzie się 6 czerwca.
– Na pewno coś przekażę na aukcję WOŚP, choć przyznam szczerze, że jeszcze nie mam konkretnego pomysłu. W zeszłym roku był to wspólny rejs po Wisłoku, a w tym zapewne będzie to coś związanego z Kongresem Kultury Podkarpacia, który po raz pierwszy odbył się w Rzeszowie – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk na licytację przekazał oficjalny kalendarz ścienny ze swoim podpisem oraz okolicznościową bluzę z napisem „Lublin”, a także komplet miejskich gadżetów, w tym m.in. gry planszowe, filiżankę oraz płytę zrealizowanego w Lublinie filmu „Carte Blanche”.
Samorządowcy będą także kwestować. Prezydent Łodzi będzie obecna w Manufakturze między godz. 11.00 a 21.00. – Hanna Zdanowska wspiera WOŚP od jego początków, a będąc osobą publiczną – prezydentem Łodzi – będzie to jej 15. edycja aktywnego uczestnictwa. Warto dodać, że tradycyjnie zbiera najwięcej do puszki i posiada największą puszkę kwestarską, co jest już rozpoznawalnym elementem łódzkiego finału WOŚP – mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
Prezydent Krakowa, jako wolontariusz WOŚP, będzie kwestował w różnych częściach miasta. W Urzędzie Miasta Krakowa już po raz piąty z rzędu działać będzie orkiestrowy sztab, w tym roku z numerem #1099.
Także prezydent Poznania będzie kwestował podczas finału WOŚP oraz weźmie udział w licytacjach. Prezydenta Wrocławia, jak co roku od początku swojej prezydentury, będzie można spotkać przez cały dzień na wrocławskim Rynku, głównie w okolicach placu Gołębiego.
– W tym roku będzie chodzić nie tylko z puszką, ale także po raz pierwszy z terminalem. Liczymy na to, że takie rozwiązanie pozwoli na zebranie jeszcze większych środków na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów – mówi Justyna Rządeczko z wrocławskiego ratusza.
Nie wszędzie wsparcie WOŚP ma formę aukcji. W Chełmie prezydent miasta nie planuje udziału w licytacjach, jednak samorząd – jak co roku – aktywnie wspiera finał od strony organizacyjnej i technicznej. Miasto zapewnia infrastrukturę, logistykę, zabezpieczenie terenu oraz współpracę służb, umożliwiając mieszkańcom bezpieczny udział w wydarzeniu.
Zaangażowanie samorządowców w finał WOŚP to wyraz troski o zdrowie mieszkańców i solidarności społecznej. Orkiestra od lat skutecznie wspiera system ochrony zdrowia, także lokalne szpitale. – To coś więcej niż coroczna akcja, to wyraz troski o tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
– Finał WOŚP jest momentem, który daje dużo optymizmu, bo pokazuje, że w tym trudnym świecie są ludzie i są sprawy, w których możemy nawzajem na siebie liczyć. Takie chwile udowadniają, że nie jesteśmy egoistycznie nastawieni do świata, że jesteśmy w stanie się dzielić i że jesteśmy uważni na potrzeby innych – szczególnie tych, którzy są chorzy i słabsi. To jest właśnie najpiękniejsze w całym tym wydarzeniu – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
