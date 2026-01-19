Samorządowcy grają z WOŚP. Wspierają aukcjami, będą kwestować

Z tego artykułu się dowiesz: Jak aktywnie uczestniczą samorządowcy w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Jakie wyjątkowe przedmioty i wydarzenia oferują na aukcjach prezydenci polskich miast?

Na czym polega zaangażowanie samorządów we wsparcie organizacyjne i techniczne WOŚP?

Część samorządowców będzie także kwestować. – Mam nadzieję, że to jest ważne dla nas wszystkich. To moment, w którym człowiek uświadamia sobie, że we wspólnocie jest siła. Taka zgrana, zwarta, odpowiedzialna i empatyczna wspólnota może wszystko. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, oprócz tego, że jest wydarzeniem charytatywnym, podczas którego zbiera się pieniądze, jest także wydarzeniem społecznym i kulturalnym – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, szef Związku Miast Polskich.

Kask budowniczego Trzaskowskiego

Już za tydzień, w niedzielę 25 stycznia, po raz 34. odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego celem jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej, a hasłem przewodnim – „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Tradycyjnie, jak co roku, w wydarzenie angażują się także samorządowcy – znani i mniej znani. Wielu z nich wystawia przedmioty oraz spotkania na aukcjach wspierających WOŚP.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na licytację wystawił charakterystyczny kask ochronny, towarzyszący mu podczas miejskich inwestycji. – Buduje się? W Warszawie całkiem sporo. A jednym z najbardziej budujących momentów w roku jest ten, w którym wszyscy jednoczymy się wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej finału – mówił prezydent na filmiku reklamującym aukcję.