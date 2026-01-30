Aktualizacja: 30.01.2026 01:49 Publikacja: 30.01.2026 01:30
W erze publikowania samych niedobrych informacji, które stają się sensacją żyjącą tylko chwilę i która ma nas intrygować, oburzać, czasem wzruszać, przyciągnąć uwagę zapominamy o rzeczach pięknych i pozytywnych. Proszę nie poddajmy się temu nieprawdziwemu obrazowi, dzięki Konkursowi dostrzeżemy to co pozytywne wokół nas, zadbane polskie ulice, nowoczesne centra kultury, place zabaw, parki, kolorowe szkoły, baseny, sale gimnastyczne, nietuzinkowe obiekty zabytkowe, nowoczesne laboratoria, czy kolorowe murale. Proszę skoncentrujmy się na tym co buduje i dopinguje. Za tymi obiektami niezależnie, czy są to samorządowe realizacje lokalnej społeczności, czy państwowe, prywatne za wszystkimi kryje się ogrom pracy, zaangażowania, myśli która przyświecała nad ich stworzeniem, często lat oczekiwań ludzi, którzy poświęcili część swojego życia, ludzi którzy żyją wśród nas, a może to właśnie Ty jesteś tą osobą przed która chylę czoła, a która dorzuciła swoją cegiełkę do powstania trwałego dziedzictwa materialnego przyszłych pokoleń. Dorzuciłeś swoją cenną cegiełkę, a może wielką cegłę, całą ścianę, kilka budynków, osiedli do pozytywnego świata, który nas otacza. Jeśli tak to nie zapomnij dodać tej realizacji do pozytywnego zbioru obiektów gromadzonych co roku od 30 lat, na liście sukcesów, osiągnięć, zgłoszone obiekty skumulowane w Konkursie to najpiękniejszy obraz, dzieło sztuki tworzone przez Was z mozaiki wyremontowanych, wybudowanych obiektów. Najpiękniejszy przekaz, bez którego pozostaniemy w erze skandali, politycznych niedomówień, i niespełnionych obietnic, a w konkursie malowanym Waszymi realizacjami mamy 100% autentyczności, nie ma ściemy, obiekty mówią same za siebie. A niektórym zdarzy się nawet otrzymać nagrodę.
Roman Pikuła
Z wyrazami szacunku i pozytywnymi pozdrowieniami
Roman Pikuła
Prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
Komisarz Konkursu
PS.
ponad 130 realizacji już się zgłosiło, mozaika szybko powstaje i wyłania się z niej cudowny widok : www.modernizacjaroku.org.pl . Kwota 6450 zł w postaci promocji czeka na odbiór. Zgłoś obiekt do 28 lutego 2026 r. .
Prestiż potwierdzany co roku patronatami: ministerstw, marszałków województw, Patronów medialnych tj. Dziennik Rzeczpospolita, rp.pl, największych izb branżowych, instytutów, związków, wydawnictw, 16 politechnik i uczelni wyższych z Polski.
Współpracą z szanowanymi instytucjami kultury: Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się na Zamku Królewski w Warszawie, wystawa i wernisaż w Łazienkach Królewskich, koncert i wsparcie artystyczne to Zespół „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Co roku, przez 30 lat w Konkursie startuje od 500 do 900 realizacji z całego Kraju, daje to wynik 15 000 obiektów w większości modernizowanych, przebudowanych, wyremontowanych i od 5 lat również nowych, które uczestniczyły w Konkursie.
15 000 obiektów, 45 000 inwestorów, wykonawców i architektów, którzy chcieli pochwalić się swoimi obiektami.
Największy polski Konkurs prezentujący osiągnięcia inwestycyjne kraju oraz instytucje, firmy budowlane i architektoniczne budujące nasz narodowy kapitał, jest wzorcem do naśladowania dla innych.
Warszawa Szkoła Podstawowa nr 409
Termomodernizacja Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej
Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanach
Statuetka MR&B XXIw.
