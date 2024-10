Wójt gminy, gdzie powstanie CPK zapowiada: Będziemy wielkim placem budowy

Jaką powierzchnię zajmuje pani gmina? Ilu liczy mieszkańców?

Obszar gminy Baranów to 75,37 km kwadratowych, z czego użytki rolne zajmują 92 proc. Liczba mieszkańców to 5,2 tys.

Jaka część gminy, według obecnych założeń, ma być przeznaczona pod budowę CPK? Ilu mieszkańców będzie musiało zmienić miejsce zamieszkania?

To zależy, jak definiujemy CPK: czy tylko jako lotnisko, czy też szerzej, z wariantem kolejowym i drogowym.

W tej chwili chyba wszyscy skupiają się na lotnisku: ma powstać w pierwszej kolejności.

W takim wariancie to będzie jedna trzecia gminy.

Orientuje się pani, jak dużo osób już zdecydowało się do tej pory skorzystać z programu dobrowolnych nabyć? To rolnicy czy też mieszkańcy, którzy mają inne źródła utrzymania?

Myślę, że tutaj moja odpowiedź może nie być wiarygodna, bo o to raczej powinno się zapytać samą spółkę. Z tego, co wiem, na sprzedaż nieruchomości w ramach programu dobrowolnych nabyć decydowali się do tej pory mieszkańcy, którzy mają inne, pozarolnicze źródło utrzymania.