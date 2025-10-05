Marszałek Śląska: Każdy może być częścią nowego rozdziału historii regionu

Pierwsze budżetowe środki trafiają do samorządów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ale pan już wcześniej zapowiadał skierowanie środków unijnych na taki cel. Udało się?

Naszą rolą, jako samorządowców, jest reagować na na to, co dzieje się dookoła. Jeśli dziś widzimy, że kwestie bezpieczeństwa są kluczowe, musimy zrobić wszystko, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Reklama Reklama

Zarząd Województwa Śląskiego programuje i wdraża środki europejskie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL). Na lata 2021–2027 jest to kwota 5,2 mld euro. Programowanie wsparcia na określone cele musi być zgodne z kierunkami wyznaczonymi przez Parlament Europejski i Komisję Europejską w dedykowanych rozporządzeniach. Programy regionalne są poddawane śródokresowemu przeglądowi, który pozwala na wprowadzanie ewentualnych zmian. W tym roku zakończył się taki proces w odniesieniu do FESL.

W obliczu sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa, Zarząd Województwa zaproponował Komisji Europejskiej rozszerzenie katalogu kwalifikowalności wydatków w realizowanych obecnie projektach, uwzględniając wydatki na cyberbezpieczeństwo, inwestycje podwójnego zastosowania, a także na szkolenia ludności cywilnej z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe. Te propozycje zostały zaakceptowane i zaimplementowane do przyjętego w maju zaktualizowanego programu FESL.

Natomiast w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego prowadzimy obecnie wewnętrzne analizy, co do możliwości utworzenia w programie odrębnego priorytetu, którego celem będzie wsparcie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo publiczne. Nie jest to jednak związane z pozyskaniem dodatkowych środków dla regionu, tylko z przesunięciem ewentualnych oszczędności z innych obszarów w programie FESL na nowe cele. Takie zmiany wymagają indywidualnych uzgodnień z KE i ministerstwem właściwym dla funduszy europejskich. Takie uzgodnienia powinny się zakończyć do końca bieżącego roku. Obecnie nie możemy przekazać innych informacji w tym zakresie, bo analizy są w toku.

W dużej mierze obrona cywilna jest budowana na strażach pożarnych – formacji, która jest na pierwszej linii działań związanych z niesieniem pomocy ludności. Czy do jednostek zawodowych i OSP trafiają środki samorządu województwa na podnoszenie odporności regionu?

Przez 15 lat samorząd Województwa Śląskiego wsparł zakup 215 samochodów pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu. Łączna kwota wsparcia to ponad 32 mln zł. Tylko w zeszłym roku rozdysponowano 4 mln zł pomiędzy 22 gminy, w tym roku była to identyczna kwota – na zakup kolejnych 33 wozów strażackich. Dofinansowanie otrzymał właściwie każdy, kto złożył wniosek. A umożliwia ono zakup nowego sprzętu, co przekłada się na poprawę efektywności działań ratowniczych.