Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Dzięki temu instytucje kultury prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego odwiedziło w ubiegłym roku ponad 300 tys. osób, głównie uczniów. A wszystko dzięki dwóm programom. Jeden z nich to „Kulturalna szkoła na Mazowszu”. W jego ramach dzieci z zerówek i uczniowie mazowieckich szkół mogą odwiedzić marszałkowskie placówki kultury jedynie za złotówkę!

– Naszym celem jest zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej każdemu młodemu mieszkańcowi Mazowsza. Dzięki programowi uczniowie biorą udział w warsztatach, zwiedzają ekspozycje muzealne, a także oglądają spektakle teatralne. Tylko w ubiegłym roku w programie wzięło udział ponad 300 tys. osób. Ten sukces pokazuje, że zainteresowanie dostępem do kultury jest bardzo duże – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Drugi projekt to „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” (znany też jako Program N). Umożliwia korzystanie z oferty instytucji kultury osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Program jest realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego.

Kto i jak może skorzystać?

Akcja „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i szkół artystycznych oraz dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Aby skorzystać z programu, szkoła musi wysłać zgłoszenie do wybranej instytucji kultury.

Z kolei w ramach Programu N z oferty instytucji kultury korzystają niepełnosprawni, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, oraz osoby im towarzyszące. Wystarczy okazać ważną legitymację i złożyć oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa mazowieckiego (dotyczy to też opiekuna).

Wstęp do 28 instytucji kultury

W ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” można odwiedzić 28 placówek kultury prowadzonych przez samorząd województwa. Wśród nich są zarówno instytucje teatralne i widowiskowe, jak i muzea czy skanseny.

– Samorząd województwa od lat ułatwia uczniom dostęp do mazowieckich instytucji kultury. Tylko w pierwszej połowie 2025 r. z możliwości zakupu biletu za symboliczną złotówkę skorzystało niemal 200 tys. uczniów i ich opiekunów – zaznacza Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Najchętniej do teatru

W 2024 r. największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się teatry. Najwięcej osób, bo ok. 63 tys., odwiedziło Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Na drugim miejscu znalazł się Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, który odwiedziło niemal 31,5 tys. osób. Kolejnymi najchętniej odwiedzanymi placówkami były Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (ok. 26 tys. osób) i Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (ok. 21,5 tys. osób).

Z danych za pierwsze półrocze wynika, że płocki teatr cieszy się popularnością także w tym roku. W pierwszym półroczu odwiedziło go już ponad 15 tys. osób. Z kolei spektakle w najpopularniejszej placówce, jaką pozostaje stołeczny Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana, przyciągnęły prawie 32 tys. uczniów i ich opiekunów.

– Niestety, nie wszystkich rodziców stać na bilet do teatru dla dziecka. Dzięki programowi „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, w którym dzieci płacą za wstęp jedynie złotówkę, a pozostałą część dofinansowuje samorząd województwa, dzieci mogą np. obejrzeć przedstawienie teatralne. To już stały element naszej działalności – mówi Marek Mokrowiecki, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Inwestycje w kulturę

Samorząd Mazowsza nie tylko realizuje te dwa programy, ale też inwestuje w instytucje kultury. Jednym z przykładów jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, gdzie właśnie rozpoczęła się jedna z największych i najważniejszych inwestycji w historii muzeum, czyli budowa nowoczesnego kompleksu biurowo-muzealnego.

Tak ma wyglądać Muzeum Wsi Radomskiej po rozbudowie. Powstanie nowoczesny kompleks biurowo-muzealny

– Ta rekordowa inwestycja będzie kosztować ponad 66 mln zł, z czego przeszło 56 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na wykonanie robót budowlano-montażowych, a ponad 8,6 mln zł – na wyposażenie budynku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa siedziba będzie gotowa w drugim kwartale 2027 r. – wymienia Ilona Jaroszek, dyrektorka Muzeum Wsi Radomskiej.

W ocenie wicemarszałka Rafała Rajkowskiego przed radomską placówką otwiera się nowy rozdział, ponieważ nowoczesna siedziba usprawni funkcjonowanie muzeum, które jest ważnym centrum promocji dziedzictwa kulturowego regionu radomskiego. Poza tym będzie impulsem do rozwoju turystyki i edukacji kulturalnej.

Projekt kompleksu to współczesna interpretacja tradycyjnej wiejskiej zagrody, a forma architektoniczna nawiązuje do tradycyjnej zabudowy wiejskiej regionu radomskiego. W gmachu liczącym trzy kondygnacje znajdą się nowoczesne przestrzenie ekspozycyjne, sala konferencyjna, biblioteka i czytelnia, mała sala koncertowa, pracownie fotograficzne, a także magazyny zbiorów. Przebudowany zostanie też sąsiadujący budynek kas, powstanie nowy parking na ok. 150 miejsc, w tym dla kamperów, ze stacją ładowania samochodów elektrycznych i małą farmą fotowoltaiczną. Zaplanowano zbiorniki retencyjne na wodę deszczową, która posłuży do nawadniania zieleni.

